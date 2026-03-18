Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, με τον κλάδο να κλιμακώνει τις αντιδράσεις του απέναντι στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο πλαίσιο της απεργίας, έχει προγραμματιστεί πεζή συγκέντρωση στις 11:30 το πρωί έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με τη συμμετοχή επαγγελματιών οδηγών τόσο από την Αττική όσο και από σωματεία της περιφέρειας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ τονίζει ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα διαρκεί η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, επισημαίνοντας τη μαζική συμμετοχή και την ενότητα του κλάδου.

Όπως υποστηρίζει, οι προωθούμενες ρυθμίσεις υποβαθμίζουν το έργο των ταξί, ενισχύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα προς όλους τους αυτοκινητιστές να παραμείνουν ενεργοί στις κινητοποιήσεις, ενώ ζητείται η κατανόηση του επιβατικού κοινού, τονίζοντας ότι τα αιτήματα του κλάδου σχετίζονται με την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών.

Για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών, διευκρινίζεται ότι θα διατίθενται οχήματα ασφαλείας μέσω συνεταιρισμών ραδιοταξί, αποκλειστικά για περιστατικά υγείας και ευπαθείς ομάδες.

Επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί, αναφέρει:

«Δεν συμφωνούμε με:

• Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.

• Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

• Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41».