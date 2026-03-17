«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

Σε εξέλιξη είναι από τις 06:00 της Τρίτης, 17 Μαρτίου, η απεργιακή κινητοποίηση των ιδιοκτητών ταξί. Στις 11:00, οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.

Ο κλάδος των ταξί αντιδρά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τις ρυθμίσεις του κ. Κυρανάκη ως «εκδικητικές». Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται το άρθρο 52, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν μετατοπίζει το μεταφορικό έργο προς τις εταιρείες ενοικιαζόμενων ΙΧ με οδηγό, καταργώντας την υποχρέωση επιστροφής στην έδρα και μειώνοντας τους χρόνους προκράτησης.

Οι αυτοκινητιστές κάνουν λόγο για «εκφοβισμό», καταγγέλλοντας τις διατάξεις που προβλέπουν ανάκληση αδειών ακόμη και για απλά αδικήματα, καθώς και τη βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη δυσπιστία τους για την ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης μέσω QR code, θεωρώντας την εργαλείο συκοφάντησης του επαγγέλματος.

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν όσο διαρκεί η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, το βασικό σύνθημα ήταν «το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό». Φτάνοντας στη Βουλή, βρήκαν μπροστά τους φραγμό από κλούβες των ΜΑΤ, που τους απέτρεψαν από το να κινηθούν προς το Μέγαρο Μαξίμου. Η απεργία των ταξί θα συνεχιστεί μέχρι και τη ψήφιση του νομοσχεδίου στο οποίο αντιδρούν, την προσεχή Τρίτη, ενώ αύριο, Τετάρτη 18 Μαρτίου, προγραμματίζεται νέα συγκέντρωση και πορεία, με αφετηρία τα γραφεία του ΣΑΤΑ.

