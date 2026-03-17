Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.
Απεργία ξεκινούν από σήμερα οι οδηγοί ταξί αντιδρώντας σε διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών που αφορούν μεταξύ άλλων στην ηλεκτροκίνηση.
Οι αυτοκινητιστές ξεκινούν 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες ενώ για σήμερα Τρίτη έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και εν συνεχεία πορεία στη Βουλή.
Τι ζητούν οι οδηγοί ταξί
Ανάμεσα στα αιτήματά του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν- όπως λένε – οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.
Ακόμη, στο στόχαστρό τους είναι το άρθρο 52 που αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.
Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως λένε, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.
Ανησυχία επίσης προκαλεί και τα ψιλά γράμματα του νομοσχεδίου που αφορούν την αξιολόγηση μέσω QR Code.
- Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
- Δεύτερη ευκαιρία για λάθη και παραλείψεις στον ΕΝΦΙΑ – Τι πρέπει να κάνετε
- Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο – Φωτιά σε βιομηχανική ζώνη της Ντόχα από θραύσματα
- Συνταγή: Μπακαλιάρος στον φούρνο
- Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στην Κούβα
- Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Θ’)
- Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
- Είναι αυτή η καλύτερη δίαιτα από τη μέση ηλικία και μετά;
