Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Απεργία ξεκινούν από σήμερα οι οδηγοί ταξί αντιδρώντας σε διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών που αφορούν μεταξύ άλλων στην ηλεκτροκίνηση.

Οι αυτοκινητιστές ξεκινούν 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες ενώ για σήμερα Τρίτη έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και εν συνεχεία πορεία στη Βουλή.

Τι ζητούν οι οδηγοί ταξί

Ανάμεσα στα αιτήματά του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν- όπως λένε – οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.

Ακόμη, στο στόχαστρό τους είναι το άρθρο 52 που αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.

Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως λένε, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Ανησυχία επίσης προκαλεί και τα ψιλά γράμματα του νομοσχεδίου που αφορούν την αξιολόγηση μέσω QR Code.

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.