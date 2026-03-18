Για δεύτερη μέρα στους δρόμους οι αυτοκινητιστές – Σε εξέλιξη η απεργία των ταξί

Στη Βουλή για δεύτερη μέρα κατέληξε η πορεία των εργαζομένων στον κλάδο των ταξί, που βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε απεργία.

Οι αυτοκινητιστές κινήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:30 με συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη. Οδηγοί ταξί από την Αττική και την περιφέρεια κατήγγειλαν ρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζουν, ευνοούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και απειλούν τη βιωσιμότητά τους.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται τρία συγκεκριμένα άρθρα:

​Η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς παρατάσεις (άρθρο 67).

​Οι διατάξεις που δίνουν προβάδισμα στα ενοικιαζόμενα Ι.Χ. με οδηγό (άρθρο 52).

​Η αυστηροποίηση των ποινών για την ειδική άδεια (άρθρο 41).

​Το ΣΑΤΑ τονίζει πως οι απεργιακές δράσεις θα συνεχιστούν όσο διαρκεί η συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή, κάνοντας λόγο για «υποβάθμιση της δημόσιας υπηρεσίας». Παρά το «χειρόφρενο», ο κλάδος διαθέτει μέσω των ραδιοταξί οχήματα ασφαλείας αποκλειστικά για ευπαθείς ομάδες και έκτακτα περιστατικά υγείας.

Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα προς όλους τους αυτοκινητιστές να παραμείνουν ενεργοί στις κινητοποιήσεις, ενώ ζητείται η κατανόηση του επιβατικού κοινού, τονίζοντας ότι τα αιτήματα του κλάδου σχετίζονται με την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών.

​Οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο, ζητώντας από την Πολιτεία διάλογο και ουσιαστικές αλλαγές στο νομοσχέδιο.

