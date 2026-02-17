Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ

Άκαρπη ήταν η συνάντηση που είχαν οι αυτοκινητιστές ταξί με τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της τριήμερης απεργιακής κινητοποίησής τους.

Η συγκέντρωσή τους στην Αθήνα ξεκίνησε περίπου στις 10:00 το πρωί από τη συμβολή της Λεωφόρου Καβάλας με την Σπύρου Πάτση και λίγο αργότερα συγκρότησαν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η συνάντηση με Κυρανάκη

Εκεί είχαν συνάντηση με τον κ. Κυρανάκη, μια συνάντηση που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και τελικά απέβη, και αυτή τη φορά άκαρπη, όπως και στο παρελθόν.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Βγαίνοντας από τη συνάντηση, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα λέγοντας ότι «πλέον για εμάς ο κύριος Κυρανάκης δεν υπάρχει» και πως περιμένει κάτι από το Μέγαρο Μαξίμου ως ύστατη ελπίδα.

Τρεις είναι οι βασικές διεκδικήσεις του κλάδου:

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).

Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.

Ζητούν επίσης την να καταθέτουν ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Οι αυτοκινητιστές ταξί θα πραγματοποιήσουν αύριο, Τετάρτη, πορεία με τα οχήματά τους προς το αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη θα κάνουν πορεία πεζή προς το Μέγαρο Μαξίμου.