Ταξί: Κλιμακώνουν με νέες απεργίες – Σκληραίνει την στάση του ο ΣΑΤΑ
Τριήμερο «χειρόφρενο» τραβούν τα ταξί στην Αττική και διήμερο πανελλαδικά.
- Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
- H Ντούα Λίπα εύχεται «Χρόνια Πολλά» στον αγαπημένο της Κάλουμ Τέρνερ με μια δόση καυτού καλοκαιριού
- Συνελήφθησαν δύο νεαροί για βιασμό ανηλίκου - Μαζί τους και μία ανήλικη - Τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν
- Ο Τραμπ καλεί τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί «πλήρως και άμεσα»
Σκληραίνουν την στάση τους οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί. Το Συνδικάτο των αυτοκινητιστών της Αττικής προκήρυξε νέα τριήμερη απεργία την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2. Επιπλέον «χειρόφρενο» θα τραβήξουν και τα ταξί σε όλη τη χώρα για δύο ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.
Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο στο τραπέζι βρίσκεται η προκήρυξη απεργίας διαρκείας.
Τα αιτήματά τους
Οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής καταγγέλλουν τις κυβερνητικές επιλογές που, όπως υπογραμμίζουν, οδηγούν στην απαξίωση του ταξί και πλήττουν τη βιωσιμότητα χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων.
Ο κλάδος των αυτοκινητιστών ταξί αντιδρά έντονα στα σχέδια της κυβέρνησης για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για «βίαιη προσαρμογή» χωρίς υποδομές, ενώ καταγγέλλει αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές και ιδιωτικά συμφέροντα.
Η στάση του αρμόδιου υπουργείου
Απροθυμία να προβεί σε καθοριστικές αποφάσεις στη διαμάχη μεταξύ των οδηγών ταξί και των ιδιωτικών οχημάτων των τουριστικών γραφείων δείχνει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το πολυαναμενόμενο «ερανιστικό» νομοσχέδιο.
Υπενθυμίζεται ότι εδώ και πολύ καιρό, μαίνεται ένας πόλεμος ανάμεσα στον κλάδο των ταξί και τον κλάδο των Επαγγελματικών Ι.Χ. με Οδηγό, με τους μεν να υποστηρίζουν ότι τα τουριστικά οχήματα (κυρίως βαν) κάθε χρήσης υποκλέπτουν το μεταφορικό έργο των ταξί και τους δε να υποστηρίζουν ότι υφίστανται άδικα πρόστιμα και υπερβολικούς περιορισμούς στη λειτουργία τους.
- Ταξί: Κλιμακώνουν με νέες απεργίες – Σκληραίνει την στάση του ο ΣΑΤΑ
- Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας της Super League
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 21ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
- Σλοβακία: Ο πρωθυπουργός Φίτσο κατηγορεί την Ουκρανία για ενεργειακό εκβιασμό κατά της Ουγγαρίας
- Μπενίτεθ: «Πρέπει να τελειώνουμε καλύτερα τις φάσεις»
- Νίκολιτς: «Το ματς ήταν ισορροπημένο, δίκαιο το αποτέλεσμα»
- Λουτσέσκου: «Περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις