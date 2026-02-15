Σκληραίνουν την στάση τους οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί. Το Συνδικάτο των αυτοκινητιστών της Αττικής προκήρυξε νέα τριήμερη απεργία την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2. Επιπλέον «χειρόφρενο» θα τραβήξουν και τα ταξί σε όλη τη χώρα για δύο ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο στο τραπέζι βρίσκεται η προκήρυξη απεργίας διαρκείας.

Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής καταγγέλλουν τις κυβερνητικές επιλογές που, όπως υπογραμμίζουν, οδηγούν στην απαξίωση του ταξί και πλήττουν τη βιωσιμότητα χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων.

Ο κλάδος των αυτοκινητιστών ταξί αντιδρά έντονα στα σχέδια της κυβέρνησης για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για «βίαιη προσαρμογή» χωρίς υποδομές, ενώ καταγγέλλει αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές και ιδιωτικά συμφέροντα.

Η στάση του αρμόδιου υπουργείου

Απροθυμία να προβεί σε καθοριστικές αποφάσεις στη διαμάχη μεταξύ των οδηγών ταξί και των ιδιωτικών οχημάτων των τουριστικών γραφείων δείχνει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το πολυαναμενόμενο «ερανιστικό» νομοσχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και πολύ καιρό, μαίνεται ένας πόλεμος ανάμεσα στον κλάδο των ταξί και τον κλάδο των Επαγγελματικών Ι.Χ. με Οδηγό, με τους μεν να υποστηρίζουν ότι τα τουριστικά οχήματα (κυρίως βαν) κάθε χρήσης υποκλέπτουν το μεταφορικό έργο των ταξί και τους δε να υποστηρίζουν ότι υφίστανται άδικα πρόστιμα και υπερβολικούς περιορισμούς στη λειτουργία τους.