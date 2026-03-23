Tα μαύρα δόντια επιστρέφουν κόντρα στα δυτικά πρότυπα ομορφιάς

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, στην περιοχή που σήμερα αποτελεί το βόρειο Βιετνάμ, η ομορφιά δεν σήμαινε αστραφτερά λευκά δόντια. Σήμαινε λαμπερά μαύρα χαμόγελα.

Σύμφωνα μάλιστα με μια νέα μελέτη, υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις ότι οι άνθρωποι μαύριζαν σκόπιμα τα δόντια τους ήδη από την Εποχή του Σιδήρου.

Πολλούς αιώνες αργότερα, αυτή η παραδοσιακή πρακτική φαίνεται ότι αναβιώνει κόντρα στα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς.

Nαι στην αυτοέκφραση

Οι πρώτες ζωντανές εμφανίσεις της τραγουδίστριας Sailorr με καταγωγή από το Βιετνάμ και τις ΗΠΑ, οι οποίες επανεμφανίστηκαν στο διαδίκτυο στα τέλη του 2024, κατάφεραν να γίνουν viral, όχι μονάχα λόγω μουσικής, αλλά και λόγω αισθητικής: το κοινό εκστασιάστηκε και με τα χαρακτηριστικά μαύρα δόντια της.

Το σκοτεινό χαμόγελο της Sailorr δεν είναι απλώς μια μόδα: η πρακτική του μαυρίσματος των δοντιών είναι μια επιστροφή στις ρίζες, μια πολιτιστική ανάκτηση που η ίδια και άλλοι καλλιτέχνες ασιατικής καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων των Molly Santana και Qui Yasuka, έχουν αναβιώσει τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «στυλιζάρισμα» των δοντιών έχει αποτελέσει σε πολλές περιπτώσεις μέσο αυτοέκφρασης στο σύγχρονο κόσμο – αρκεί να θυμηθούμε τη δεκαετία του ’80, όπου τα grills, τα charms και τα tooth gems βρισκόταν παντού, λόγω της έντονης επιρροής της κουλτούρας του χιπ-χοπ στη μόδα και τη μουσική.

Σαν να λέμε, ότι ήρθε η κουλτούρα του Μπρονξ, απευθείας στην πόρτα σας (και στην τηλεόραση σας).

«Απολίτιστοι» και «πολιτισμένοι» αποικιοκράτες

Το μαύρισμα των δοντιών εφαρμόζεται εδώ και αιώνες και θεωρούνταν τελετουργικό πέρασμα, δείκτης ομορφιάς, ενηλικίωσης και καλλιέργειας σε ολόκληρη την περιοχή, κυρίως στο Βιετνάμ και την Ιαπωνία.

Στην Ιαπωνία, οι αριστοκράτες έβαφαν τα δόντια τους με σκόνη σιδήρου και ξύδι, σε μια πρακτική που ονομαζόταν ohaguro, από τον 11ο έως τον 19ο αιώνα. Στο Βιετνάμ, το nhuom rang χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Hung (2879-258 π.Χ.) και γινόταν με τη χρήση μπετέλ (φύλλα που μασιούνται), κάρβουνου και κεριού μέλισσας.

Και στις δύο περιπτώσεις, η επιβολή δυτικών προτύπων ομορφιάς κατά την αποικιακή περίοδο σχεδόν εξάλειψε την πρακτική αυτή σε ολόκληρη την περιοχή, εξηγεί στην δημοσιογράφο Salomé Grouard της South China Morning Post, η Δρ. Aida Yuen Wong, καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Brandeis.

«Στο Βιετνάμ, η γαλλική αποικιοκρατία επέβαλε νέα πρότυπα ομορφιάς. Και παρόλο που [οι αποικιοκράτες δεν έφτασαν] στην Ιαπωνία, οι αρχές απαγόρευσαν την πρακτική αυτή, ευθυγραμμισμένες με τα δυτικά ιδεώδη, καθοδηγούμενες από την επιθυμία να μην θεωρηθούν απολίτιστοι».

Η επιστροφή

Απομονωμένη και σχεδόν εξαφανισμένη, η παράδοση του μαυρίσματος των δοντιών διατηρήθηκε κυρίως από τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες – μέχρι που καλλιτέχνες όπως η Sailorr και οι δημιουργοί Sukii Baby και Molly Santana αναβίωσαν την παράδοση και ενέπνευσαν μια νέα γενιά γυναικών.

Η Δρ. Wong επισημαίνει στην South China Morning Post ότι αυτές οι πράξεις ανάκτησης της ταυτότητας αφορούν ιδιαιτέρως τις γυναίκες.

«Δημιουργούν χώρο για την αποδοχή εναλλακτικών μορφών ομορφιάς που αμφισβητούν τα στενά καθορισμένα πρότυπα [ομορφιάς]».

Αυτή η νοοτροπία αντανακλάται και στην αισθητική της Sailorr, η οποία έγραψε σε μια λεζάντα στο Instagram: «Η χρήση παραδοσιακών πρακτικών για να αγκαλιάσω τη σύγχρονη θηλυκότητά μου μου θυμίζει να συνεχίσω να ξεπερνώ τα όρια της νόρμας».

*Με πληροφορίες από: ZME Science | South China Morning Post