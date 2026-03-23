Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 23.03.2026]
Ημερήσια 23 Μαρτίου 2026, 00:01

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Αφού κατάφερες να φτιάξεις τη διάθεσή σου, μπρος ολοταχώς να νιώσεις πιο σίγουρος για τον τρόπο που σκέφτεσαι και διαχειρίζεσαι τα διάφορα. Κάνε αναπροσαρμογές στις κινήσεις σου, γιατί κάποιες εξελίξεις στα οικονομικά θα σε αναγκάσουν. Ωστόσο κράτα απλοποιημένη την σκέψη σου. Άσε την φαντασία σου ελεύθερη. Θα σε εκπλήξει!

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές, για να ανανεώσεις τα πλάνα σου. Ίσως έτσι μπορέσεις να έρθεις πιο κοντά τους. Αυτός δεν είναι ο στόχος άλλωστε; Μην ενοχληθείς από τους φίλους που σου μιλάνε στα ίσια, καθώς γι’ αυτό δεν είναι οι φίλοι; Επίσης μην ξεχνάς πως θέλουν το καλό σου. Μην κοιμάσαι όρθιος, για σένα παλεύουν!

Ταύρος

DO’S: Υπάρχει καλή ατμόσφαιρα γύρω σου, άρα μπορείς να ασχοληθείς με τα οικονομικά απρόσκοπτα. Αν νιώθεις πως κάτι πρέπει να αλλάξει, είναι μάλλον γιατί πρέπει όντως αυτό να γίνει! Όμως πρέπει να δίνεις και να κάνεις μόνο μέχρι εκεί που μπορείς, έτσι; Εξέτασε τα συναισθήματά σου, καθώς πρέπει να τα εκφράσεις μεν, πολύ ήρεμα δε.

DON’TS: Μην κινείσαι με τρόπο υπερβολικό και έντονο, γιατί κι εσύ κουράζεσαι από όλο αυτό, αλλά και οι άνθρωποι γύρω σου. Λυπήσου σας! Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εστιάσεις στα της δουλειάς. Μην είσαι ανοργάνωτος στις κινήσεις σου. Μη ζητάς αυτό που θες με περίεργο τρόπο. Δεν θα το πάρεις!

Δίδυμοι

DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση. Εσύ ξέρεις το πως! Προσπάθησε να προσαρμοστείς στις αλλαγές που συμβαίνουν. Κυρίως το ψυχολογικό σου κομμάτι. Συζήτησε τις ιδέες σου με τους φίλους σου μεν. Δέξου τις συμβουλές και το feedback που σου δίνουν δε. Αν έτσι καταφέρεις να εντοπίσεις κάποια λάθη, τότε προσπάθησε να τα λύσεις.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος. Μη διστάσεις να δεις λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα γύρω σου. Βέβαια πρέπει να δράσεις κι εσύ με τον αντίστοιχο τρόπο, έτσι; Μην εστιάζεις σε οτιδήποτε το ανούσιο. Μη διστάσεις να κάνεις το πείσμα σου δύναμή σου. Τα πλάνα σου θέλουν λίγη οργάνωση. Άρα εσύ μην την αμελείς αυτή τη διαδικασία. Έλεος όμως!

Καρκίνος

DO’S: Αν είναι να μπορέσεις να οργανωθείς όσο καλύτερα γίνεται, τότε πάρε αποστάσεις σήμερα. Καλό θα σου κάνει! Προσπάθησε να διαφυλάξεις την καλή σου διάθεση. Φρόντισε να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς, καθώς το έχεις ανάγκη. Καθάρισε το μυαλό σου, καθώς πρέπει να αξιολογήσεις τα επαγγελματικά σου. Ξεκαθάρισε τους στόχους.

DON’TS: Μην αφήνεις στην άκρη τη δημιουργικότητά σου, γιατί όλο και κάτι έχει να σου προσφέρει, έτσι; Μην ασχοληθείς με δουλειές που δεν είναι δικές σου. Ακόμα κι αν θέλεις να βοηθήσεις. Μη διστάσεις να κάνεις διάφορα πράγματα που μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα σου. Πρέπει να σε φροντίσεις άλλωστε. Μην το αμελείς αυτό σαν διαδικασία!

Λέων

DO’S: Σήμερα μπορείς να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός. Παράλληλα, μπορείς να έρθεις λίγο πιο κοντά στα άτομα που ξέρεις εξαρχής ότι μπορείτε να συνεννοηθείτε πιο άνετα. Λειτούργησε λίγο πιο στοχευμένα. Αν θέλεις να πάρεις ένα πιο θετικό feedback αυτό. Κάνε κάποιες αλλαγές στο περιεχόμενο της δουλειάς σου. Βασικά εξέλιξέ την. Γιατί όχι;

DON’TS: Μην αγνοείς τα άτομα που έχεις γύρω σου και είναι υποστηρικτικά, γιατί αυτά αξίζουν. Δεν αποκλείεται να σε βοηθήσουν αρκετά να χαλαρώσεις, κάτι που έχεις μεγάλη ανάγκη, σωστά; Μην εστιάζεις σε ανούσια σκηνικά. Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με σημαντικά άτομα, καθώς σήμερα μπορείς να ενισχύσεις κάπως τον κύκλο σου.

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα αλλάζουν, αλλά για καλό. Αυτή η κινητικότητα βέβαια πρέπει να σου λέει κάτι. Μήπως ότι πρέπει κι εσύ να κάνεις κάποιες αλλαγές; Άρα λειτούργησε λίγο διαφορετικά. Σε αυτό παίζει ρόλο και ο τρόπος που σκέφτεσαι, έτσι; Άνοιξε τις πνευματικές σου κεραίες. Κοινώς ξύπνα! Άρπαξε τις ευκαιρίες που βλέπεις.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς. Μη διστάσεις να προσεγγίσεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μη διστάσεις να κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις, ώστε και να ενισχύσεις την εικόνα σου, αλλά και να πάρεις αυτό που πραγματικά θέλεις (και σου αξίζει). Μην ασχοληθείς με πράγματα που δεν έχουν καμία απολύτως ουσία. Θα χάσεις χρόνο τσάμπα!

Ζυγός

DO’S: Αν θέλεις να νιώσεις εντάξει και ασφαλής, τότε προσπάθησε να επαναφέρεις τις χαμένες σου ισορροπίες. Βάλε όρια και πάρε αποστάσεις. Άλλωστε οι εξελίξεις θα σε ωθήσουν προς τα εκεί. Φρόντισε να αξιοποιήσεις στο έπακρο τη δημιουργικότητά σου. Δεν σε πιάνει και κάθε μέρα αυτό, σωστά; Κάνε λίγο πιο συγκεκριμένες τις σκέψεις σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να περάσεις κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις ή και τις συνεργασίες σου στο επόμενο στάδιο. Μην αφήνεις τίποτα να κλονίζει την αισιοδοξία σου ή και να σε φέρνει σε άβολη θέση άδικα. Από την άλλη, δεν πρέπει να κάνεις ακραίες υποχωρήσεις μεν. Δεν πρέπει να αρνείσαι πεισματικά να παραμείνεις ευέλικτος δε.

Σκορπιός

DO’S: Σήμερα πρέπει να εξετάσεις τα πάντα σε λίγο πιο βάθος. Άρα παρατήρησε καλύτερα τις συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου. Ίσως να πρέπει να επαναξιολογήσεις κάποια πράγματα εξαιτίας αυτών. Βέβαια συμβαίνουν και κάποιες ξαφνικές αλλαγές οι οποίες σε ωθούν επίσης προς τα εκεί. Εστίασε στην ουσία και στις μικρές λεπτομέρειες.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος όσον αφορά τις αλλαγές που θες να κάνεις σχετικά με την καθημερινότητα. Μη διστάσεις να βάλεις σε εφαρμογή κάποια από τα σχέδιά σου. Μη γεμίσεις όμως το πρόγραμμα, γιατί μετά δεν θα μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτό. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου, στα οικονομικά. Δύσκολα μπαίνεις στο σωστό τον δρόμο!

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να ηρεμήσεις την ατμόσφαιρα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ από την πλευρά σου είναι να μιλάς με πιο ήρεμο τόνο και να είσαι ανοιχτός στο να ακούσεις τι έχουν να σου πω οι απέναντι. Έχεις πολλές ιδέες. Πρώτα όμως πρέπει να τις οργανώσεις προσεκτικά και μετά να τις παρουσιάσεις, σωστά;

DON’TS: Μην αρνείσαι να βοηθήσεις και να στηρίξεις τους ανθρώπους σου που το χρειάζονται. Σε αυτό το εγχείρημα μπορεί να σε βοηθήσει και η δημιουργικότητά σου. Μην κολλάς στα σχόλια που ακούς, γιατί τότε χάθηκες! Αν δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, τότε μην το δείξεις. Ωστόσο μην τα προσπερνάς αυτά που σου λένε. Κράτα τα για μετά.

Αιγόκερως

DO’S: Επειδή έχεις πολλά που πρέπει να κάνεις σήμερα, σου προτείνω να πάρεις ένα μπλοκάκι και να τα γράψεις κάτω. Έτσι μειώνεις τις πιθανότητες να ξεχάσεις κάτι, σωστά; Προσπάθησε να εκφραστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ή έστω με τον τρόπο που γουστάρεις εσύ. Άλλωστε η αλήθεια είναι πως δεν σου βγαίνει και κάτι το διαφορετικό.

DON’TS: Μη διστάσεις να δεις ξανά κάποιες καταστάσεις, καθώς έτσι μπορεί να εντοπίσεις πιθανά λάθη που έχουν συμβεί εκεί. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που εντοπίζεις, γιατί μπορεί και να σου χρησιμεύσουν κάπου. Παράλληλα, δεν πρέπει να κωλώσεις να αντιμετωπίσεις κάποιες φοβίες που έχεις, καθώς έτσι ίσως να απολαύσεις τη μέρα σου.

Υδροχόος

DO’S: Σήμερα μπορείς να αφήσεις ελεύθερη όλη σου τη δημιουργικότητα. Προσπάθησε να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις πιο άμεσα και πιο στοχευμένα. Βέβαια πρέπει να κάνεις κάτι και για να χαλαρώσεις, έτσι; Ενώ πρέπει να διαχειριστείς σοβαρά ζητήματα, μπορείς να ασχοληθείς και με κάτι το διασκεδαστικό.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος όσον αφορά τις ιδέες και τις σκέψεις που έχεις, γιατί είναι μπόλικες. Μη διστάσεις να αφεθείς στο φλερτ, γιατί μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις από αυτό. Μην αφήσεις την κυκλοθυμία που σε πιάνει να χαλάσει τη διάθεση μέχρι και σε εσένα τον ίδιο, καθώς σήμερα είναι κάτι που μπορείς να διαχειριστείς γρήγορα.

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα πρέπει να ασχοληθείς με τις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι. Υπάρχουν πολλές δουλειές και υποχρεώσεις σχετικά με αυτό κι εσύ πρέπει να τις διαχειριστείς, μπας και σταματήσεις κάποτε να αγχώνεσαι. Κάνε κάποιες αλλαγές. Μπορείς, ας πούμε, να ξεκινήσεις με το να αλλάξεις λίγο τον τρόπο που σκέφτεσαι ή και που λειτουργείς.

DON’TS: Μην λες «όχι» στις ξαφνικές συναντήσεις, γιατί μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Στα οικονομικά, μην είσαι ανοργάνωτος, γιατί με αυτή την ροή δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς τίποτα, σωστά; Έπειτα δεν θα μπορέσεις να νιώσεις πιο ασφαλής και μετά θα γκρινιάζεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, ακόμα κι αν δημιουργεί δεύτερες σκέψεις.

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Έφη Αλεβίζου
«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

Έφη Αλεβίζου
Ο σχεδιαστής John Galliano, ο οποίος διέγραψε μια σπουδαία πορεία ως creative director της Dior στα τέλη της δεκαετίας του 1990, θα υπογράψει διετή σύμβαση συνεργασίας με τη Zara.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ντέρμπι της Μαδρίτης τα είχε όλα, με τη Ρεάλ να επικρατεί της Ατλέτικο με 3-2, να μειώνει στους 4 από τη Μπαρτσελόνα και να παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου στη La Liga. Με 10 τελείωσαν οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής του Βαλβέρδε στο 77′.

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

