Ήβη Αδάμου: Το τέλος της συνεργασίας της με τον Νίκο Οικονομόπουλο και το μήνυμα

Η Ήβη Αδάμου, ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Η τραγουδίστρια θέλησε με μία τρυφερή ανάρτηση, να τον ευχαριστήσει και να εκφράσει τα πιο θερμά λόγια για αυτή τη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών.

Ήβη Αδάμου: «Μεγάλη χαρά και τιμή αυτή η συνεργασία με τον Νίκο Οικονομόπουλο»

Η Ήβη Αδάμου δημοσιοποίησε μερικές αγαπημένες της στιγμές από το νυχτερινό κέντρο που συνεργαζόταν με τον τραγουδιστή, γράφοντας το εξής μήνυμα:

«Μερικές συνεργασίες δεν είναι απλώς στιγμές, είναι εμπειρίες που μένουν. Σας ευχαριστώ για κάθε βραδιά… ❤

Μεγάλη χαρά και τιμή αυτή η συνεργασία με τον Νίκο Οικονομόπουλο — για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω στη σκηνή σκηνή…και συνεχίζουμε με νέα πράγματα που έρχονται και ανυπομονώ να τα μοιραστώ μαζί σας! Τα λέμε πολύ σύντομα.»

Οι ευχαριστίες στους συνεργάτες

Στη συνέχεια, η Ήβη Αδάμου, δημοσίευσε ένα story, στο οποίο η ίδια, ευχαριστεί τον τραγουδιστή από κοντά, για αυτή την όμορφη σεζόν που διένυσαν. Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Θα ‘θελα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη σεζόν…όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν εδώ, που ήταν δίπλα μας για να βγει αυτό το αποτέλεσμα και όλους εσάς που τόσους μήνες που είστε εδώ μαζί μας».

Λίγες ώρες νωρίτερα η Ήβη Αδάμου είχε πει σε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση:

«Για να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά και για να υπάρχεις τόσα χρόνια, σίγουρα θέλει και αλητεία. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, σε πολλές φάσεις και παρόλα αυτά επιμένω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω.

Αγαπώ αυτό που κάνω και θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Δεν θα φύγω εγώ, θα φύγετε εσείς! Εγώ θα μείνω», είπε η Ήβη Αδάμου.