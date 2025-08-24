Ήβη Αδάμου: Αποκαλύπτει πώς διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη μετά από 13 χρόνια

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης είναι μαζί τα τελευταία 13 χρόνια και έχουν αποκτήσει μια κορούλα, τη Νεφέλη, που είναι 7 χρόνων. Οι δύο τους εκτός από την προσωπική σχέση τους είναι και στενοί συνεργάτες. Αν και διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική και οικογενειακή ζωή τους, δεν αποφεύγουν να μιλούν γενναιόδωρα ο ένας για τον άλλον.

Η Ήβη Αδάμου σε συνέντευξη που έδωσε στην κυριακάτικη «Real Life» είπε για εκείνον.

Ήβη Αδάμου: «Η συνεργασία τους»

«Ο Μιχάλης είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου και προσωπικά γιατί είναι ο σύντροφος μου και πατέρας του παιδιού μου αλλά και μουσικά.

Είναι ο άνθρωπος που τόσα χρόνια γράφει και μοιράζεται μαζί μου κάθε σκέψη του και συναισθήματα μέσα από την γραφή του και τα τραγούδια του.

Είναι κάτι ανεκτίμητο για μένα.

Ακόμη και διαφωνίες να υπάρξουν, που σπάνια θα διαφωνήσουμε γιατί ξέρω ένας πολύ καλά τον άλλο πια, με συζήτηση όλα λύνονται. Άλλωστε, η μουσική θέλει αγάπη.

Ήβη Αδάμου: «Με γουστάρει γι’ αυτό που είμαι και το γουστάρω γι’ αυτό που είναι»

«Αρχικά σε μία σχέση τόσων χρόνων πρέπει να υπάρχουν σεβασμός, ειλικρίνεια, χημεία και μεγάλη κατανόηση. Υπάρχει η αίσθηση ελευθερίας.

Δεν πρέπει να εγκλωβίζεις κανέναν και ποτέ.

Όταν ένας από τους δύο δεν είναι καλά, πάντα ο άλλος προσπαθεί να το φτιάξει. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει χιούμορ! Ακόμα και κάποια ένταση να υπάρξει, είναι το αλατοπίπερο.

Με γουστάρει γι’ αυτό που είμαι και το γουστάρω γι’ αυτό που είναι.»

Ήβη Αδάμου: Γιατί δεν ήρθε ο γάμος στη σχέση τους

«Για εμένα ο γάμος είναι κάτι που δε με αγχώνει, αν θα συμβεί ή όχι. Θεωρώ ότι ο γάμος είναι να κάνεις παιδί με έναν άνθρωπο. Είναι κάτι που σε ενώνει για μια ζωή ό,τι και να γίνει.

άμος είναι η καθημερινή κατανόηση για να υπάρχει ισορροπία στη σχέση και στο σπίτι, γάμος είναι η ανιδιοτελής αγάπη και συγχώρεση.»

Η κόρη τους Νεφέλη

«Μοιάζει πιο πολύ στον Μιχάλη. Έχει πάρει, πιστεύω, και από τους δύο χαρακτηριστικά. Είναι δυναμική, έχει ενσυναίσθηση έντονη και είναι πάρα πολύ ναζιάρα. Οπότε θεωρώ ότι έχει και από τους δύο στοιχεία σε συνδυασμό.

Εξωτερικά, όμως, θα έλεγα πως είναι Μιχάλης.»