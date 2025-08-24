magazin
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ήβη Αδάμου: Αποκαλύπτει πώς διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη μετά από 13 χρόνια
Fizz 24 Αυγούστου 2025 | 10:03

Ήβη Αδάμου: Αποκαλύπτει πώς διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη μετά από 13 χρόνια

Η Ήβη Αδάμου με τον Μιχάλη Κουινέλη είναι και συνεργάτες τόσα χρόνια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Spotlight

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης είναι μαζί τα τελευταία 13 χρόνια και έχουν αποκτήσει μια κορούλα, τη Νεφέλη, που είναι 7 χρόνων. Οι δύο τους εκτός από την προσωπική σχέση τους είναι και στενοί συνεργάτες. Αν και διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική και οικογενειακή ζωή τους, δεν αποφεύγουν να μιλούν γενναιόδωρα ο ένας για τον άλλον.

Η Ήβη Αδάμου σε συνέντευξη που έδωσε στην κυριακάτικη «Real Life» είπε για εκείνον.

Ήβη Αδάμου: «Η συνεργασία τους»

«Ο Μιχάλης είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου και προσωπικά γιατί είναι ο σύντροφος μου και πατέρας του παιδιού μου αλλά και μουσικά.

Είναι ο άνθρωπος που τόσα χρόνια γράφει και μοιράζεται μαζί μου κάθε σκέψη του και συναισθήματα μέσα από την γραφή του και τα τραγούδια του.

Είναι κάτι ανεκτίμητο για μένα.

Ακόμη και διαφωνίες να υπάρξουν, που σπάνια θα διαφωνήσουμε γιατί ξέρω ένας πολύ καλά τον άλλο πια, με συζήτηση όλα λύνονται. Άλλωστε, η μουσική θέλει αγάπη.

Ήβη Αδάμου: «Με γουστάρει γι’ αυτό που είμαι και το γουστάρω γι’ αυτό που είναι»

«Αρχικά σε μία σχέση τόσων χρόνων πρέπει να υπάρχουν σεβασμός, ειλικρίνεια, χημεία και μεγάλη κατανόηση. Υπάρχει η αίσθηση ελευθερίας.

Δεν πρέπει να εγκλωβίζεις κανέναν και ποτέ.

Όταν ένας από τους δύο δεν είναι καλά, πάντα ο άλλος προσπαθεί να το φτιάξει. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει χιούμορ! Ακόμα και κάποια ένταση να υπάρξει, είναι το αλατοπίπερο.

Με γουστάρει γι’ αυτό που είμαι και το γουστάρω γι’ αυτό που είναι.»

Ήβη Αδάμου: Γιατί δεν ήρθε ο γάμος στη σχέση τους

«Για εμένα ο γάμος είναι κάτι που δε με αγχώνει, αν θα συμβεί ή όχι. Θεωρώ ότι ο γάμος είναι να κάνεις παιδί με έναν άνθρωπο. Είναι κάτι που σε ενώνει για μια ζωή ό,τι και να γίνει.

άμος είναι η καθημερινή κατανόηση για να υπάρχει ισορροπία στη σχέση και στο σπίτι, γάμος είναι η ανιδιοτελής αγάπη και συγχώρεση.»

Η κόρη τους Νεφέλη

«Μοιάζει πιο πολύ στον Μιχάλη. Έχει πάρει, πιστεύω, και από τους δύο χαρακτηριστικά. Είναι δυναμική, έχει ενσυναίσθηση έντονη και είναι πάρα πολύ ναζιάρα. Οπότε θεωρώ ότι έχει και από τους δύο στοιχεία σε συνδυασμό.

Εξωτερικά, όμως, θα έλεγα πως είναι Μιχάλης.»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Business
Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25

Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
Sex and the City: Ο Κρις Νορθ είναι ο μόνος που ευχήθηκε στην Κιμ Κατράλ – Η κόντρα με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
Birthday Queen 22.08.25

Sex and the City: Ο Κρις Νορθ είναι ο μόνος που ευχήθηκε στην Κιμ Κατράλ – Η κόντρα με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

«Χρόνια πολλά, Κιμ!» έγραψε ο Κρις Νορθ, που υποδύθηκε τον τοξικό σύντροφο της Κάρι Μπράντσο, Mr. Big, στο «SATC» και στο «And Just Like That…», κάτω από την εορταστική selfie της ηθοποιού.

Σύνταξη
Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Ελλάδα-ΗΠΑ 22.08.25

Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο

Η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε ιδιωτική βίλα στην Λίνδο της Ρόδου - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία με αφρομή την τουριστική κρίση στη χώρα.

Σύνταξη
«Τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα»: Τι είχε πει ο Lil Nas X πριν τον συλλάβουν να κυκλοφορεί ημίγυμνος στον δρόμο
«Απομόνωση» 22.08.25

«Τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα»: Τι είχε πει ο Lil Nas X πριν τον συλλάβουν να κυκλοφορεί ημίγυμνος στον δρόμο

Μήνες πριν από τη σύλληψη και τη νοσηλεία του, ο Lil Nas X μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήταν «ασταθής» και «εντελώς χαμένος».

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι
«Έγιναν τρεις» 22.08.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι, με μοναδική εκκρεμότητα να αποτελεί την αποχώρηση του Έντερσον από την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Σύνταξη
Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»
Κόσμος 24.08.25

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»

Ο κλιματισμός αποτελεί στην Ευρώπη, ιδίως την ανατολική και τη νότια, τον καλύτερο σύμμαχο κατά των υψηλών θερμοκρασιών, παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για την εκτεραμένη χρήση του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».
«Εμμονή» 24.08.25

Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».

Ο Τραμπ εδώ και καιρό περιγράφει τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως άνομες, αποτυχημένες, δείχνοντας μια εμμονή για να αντιμετωπίσει το έγκλημα ειδικά στο Σικάγο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Πόλεμος 24.08.25

Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση
Πολιτική 24.08.25

Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση

Μέγαρο Μαξίμου: Η επένδυση στη λήθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακροδεξιά στροφή που πλέον έχει γίνει απροκάλυπτη και εμφατική και οι σκληρές και τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο