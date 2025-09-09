magazin
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Ήβη Αδάμου αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη δίπλα στο Νίκο Οικονομόπουλο – Εικόνες και βίντεο
Music Stage 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:16

Η Ήβη Αδάμου αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη δίπλα στο Νίκο Οικονομόπουλο – Εικόνες και βίντεο

Ιδιαίτερη λάμψη έδωσαν τα ντουέτα της με τον Νίκο Οικονομόπουλο, που αποτέλεσαν κορυφαίες στιγμές της βραδιάς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Spotlight

Η Ήβη Αδάμου έκλεψε τις εντυπώσεις στο πρώτο επιτυχημένο sold out διήμερο στην Πύλη Αξιού, δίπλα στον καταξιωμένο Νίκο Οικονομόπουλο, χαρίζοντας στο κοινό της Θεσσαλονίκης μοναδικές στιγμές διασκέδασης και συγκίνησης.

Με την εκρηκτική της παρουσία και τις ερμηνείες της, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια παρουσίασε μεγάλες προσωπικές επιτυχίες, όπως τα «Σαν το Λουλούδι», «Είπες» και «Λόγια», παρασύροντας και ξεσηκώνοντας το κοινό που την αποθέωσε από το πρώτο ως το τελευταίο τραγούδι.

Ιδιαίτερη λάμψη έδωσαν τα ντουέτα της με τον Νίκο Οικονομόπουλο, που αποτέλεσαν κορυφαίες στιγμές της βραδιάς.

Οι κλασικές επιτυχίες «Αδιέξοδο» (Γιάννης Πάριος – Δέσποινα Βανδή) και «Ανήμερα του Έρωτα» (Γιάννης Πάριος – Χάρης Βαρθακούρης), ερμηνευμένες με μοναδικό τρόπο, ανέδειξαν την καλλιτεχνική τους χημεία και προκάλεσαν αποθέωση από το κοινό.

@nikosoikonomopoulostv Έρωτα… @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL @IVI ADAMOU #nikosoikonomopoulos #oikonomopoulos #fyp #mpesfy #pyliaxiou ♬ original sound – Nikos Oikonomopoulos TV

@nikosoikonomopoulostv ❤ @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL @IVI ADAMOU #nikosoikonomopoulos #oikonomopoulos #fyp #mpesfy #pyliaxiou ♬ original sound – Nikos Oikonomopoulos TV

@stelios_kog Μέλι και φαρμάκι στάζεις πόσο μου μοιάζεις.. @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL @IVI ADAMOU #oikonomopoulos #iviadamou #fyp #fypageシ #skg ♬ πρωτότυπος ήχος – Στέλιος Κογκαλίδης

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, με τις αμέτρητες επιτυχίες του και τη σπουδαία του πορεία, στήριξε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τη συνεργασία, προσφέροντας στην Ήβη Αδάμου το ιδανικό καλλιτεχνικό πλαίσιο για να ξεδιπλώσει το ταλέντο της και να κατακτήσει τις καρδιές των Θεσσαλονικέων.

Την ίδια στιγμή, η Ήβη Αδάμου βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στούντιο, ετοιμάζοντας το νέο της τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες από τη νέα της δισκογραφική εταιρεία Golden Records & Minos EMI, a Universal Music Company.

Δείτε την ανάρτησή της:

To video clip του «Σαν το λουλούδι» έχει ξεπεράσει τις 1 εκ. προβολές:

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Nepo alert 09.09.25

Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
«Το σθένος» 09.09.25

Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

Σύνταξη
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
Ουσία 09.09.25

«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
«Μαλλιά Κουβάρια» 09.09.25

Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης

Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Λέο Ντελ’ Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι
Διάδοχος; 09.09.25

Ποιος είναι ο Λέο Ντελ' Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι

Αν και τόσο ο Αρμάνι όσο και ο Ντελ'Όρκο κράτησαν μεγάλο μέρος της ρομαντικής τους σχέσης ιδιωτικό, ο Αρμάνι περιέγραψε τον Ντελ'Όρκο ως το πιο κοντινό του πρόσωπο σε μια συνέντευξη το 2024 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη
Live in Style 09.09.25

Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη

Η Μαρία Αντουανέτα επανεκτιμάται ως μια από τις πιο ισχυρές επιρροές στη μόδα και τη διακόσμηση, με τον Μανόλο Μπλάνικ και νέες ιστορικές προσεγγίσεις να φωτίζουν τη διαχρονική της κληρονομιά

Σύνταξη
Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή
Go Fun 09.09.25

Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή

Το YouTube έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στον κόσμο του NFL, μεταδίδοντας τον πρώτο του αποκλειστικό αγώνα και επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της τηλεόρασης βρίσκεται πλέον στο streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα
False alarm 09.09.25

Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές και ορκισμένους εργένηδες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από τρεις δεκαετίες, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Κόσμος 09.09.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Μπάσκετ 09.09.25

Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
Ποδόσφαιρο 09.09.25

La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
«Θέλουμε ειρήνη» 09.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε τον Μανόλο Χιμένεθ – Βοηθός του ο Τσιγκρίνσκι (Pics)
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Ο Άρης ανακοίνωσε τον Μανόλο Χιμένεθ – Βοηθός του ο Τσιγκρίνσκι (Pics)

Ο 61χρονος τεχνικός Μανόλο Χιμένεθ ανέλαβε κι επίσημα την τεχνική ηγεσία του Άρη ως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Βοηθός του θα είναι ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι.

Σύνταξη
Κατάρ: Το ντοκουμέντο με το πλήγμα ακριβείας του Ισραήλ και οι διεθνείς αντιδράσεις [Βίντεο]
Κόσμος 09.09.25

Το ντοκουμέντο με το πλήγμα ακριβείας του Ισραήλ στο Κατάρ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Μετά το χτύπημα στην Ντόχα του Κατάρ το οποίο στόχευσε το πολιτικό γραφείο της Χαμάς, πολλά κράτη έχουν ήδη καταδικάσει την επίθεση ως παραβίαση της «εθνικής κυριαρχίας του εμιράτου».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»
Συνέντευξη 09.09.25

Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μελίσσα Στοΐλη μας μιλάει για τη δεύτερη νουβέλα της «Στους 44° υπό σκιάν», η οποία έρχεται τρία χρόνια μετά τη συλλογή διηγημάτων της, «Απ' το Μπαλκόνι να φύγεις!» -κοινό φόντο και των δύο η υγρή Θεσσαλονίκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)
Βόλεϊ 09.09.25

Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)

Φοβάται για την ασφάλειά της η Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται στο Νεπάλ για να παίξει βόλεϊ, όμως κατέληξε να είναι εγκλωβισμένη στο Κατμαντού που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης λόγω διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
Χάος 09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
Στεγαστική κρίση 09.09.25

«Πάνω από τον μισό μισθό σε λογαριασμούς, ενοίκιο» - Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια

Σαρώνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»
Τα σχέδιά τους 09.09.25

Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»

Αφού απέτυχε να καρπωθεί τον θυμό των «κίτρινων γιλέκων», η ακροδεξιά στην Γαλλία ονειρεύεται να αναπληρώσει το χαμένο χρόνο - Στα χέρια της Liberation έγγραφο που δείχνει ότι οι νεοφασίστες νομίζουν ότι μιμούνται την Αριστερά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»
Euroleague 09.09.25

«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»

Ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Μονακό και Μάικ Τζέιμς θα συναντηθούν για να συζητήσουν το αν θα συνεχίσουν τη συνεργασίας τους. Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα περιμένουν στη... γωνία!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο

Βρέθηκε λύση στο γηπεδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν δυο ομάδες της Super League. Με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ Κηφισιά-ΠΑΟ θα παίξουν στο Πανθεσσαλικό και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ ή στη Λεωφόρο

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Nepo alert 09.09.25

Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο