Η Ήβη Αδάμου αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη δίπλα στο Νίκο Οικονομόπουλο – Εικόνες και βίντεο

Η Ήβη Αδάμου έκλεψε τις εντυπώσεις στο πρώτο επιτυχημένο sold out διήμερο στην Πύλη Αξιού, δίπλα στον καταξιωμένο Νίκο Οικονομόπουλο, χαρίζοντας στο κοινό της Θεσσαλονίκης μοναδικές στιγμές διασκέδασης και συγκίνησης.

Με την εκρηκτική της παρουσία και τις ερμηνείες της, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια παρουσίασε μεγάλες προσωπικές επιτυχίες, όπως τα «Σαν το Λουλούδι», «Είπες» και «Λόγια», παρασύροντας και ξεσηκώνοντας το κοινό που την αποθέωσε από το πρώτο ως το τελευταίο τραγούδι.

Ιδιαίτερη λάμψη έδωσαν τα ντουέτα της με τον Νίκο Οικονομόπουλο, που αποτέλεσαν κορυφαίες στιγμές της βραδιάς.

Οι κλασικές επιτυχίες «Αδιέξοδο» (Γιάννης Πάριος – Δέσποινα Βανδή) και «Ανήμερα του Έρωτα» (Γιάννης Πάριος – Χάρης Βαρθακούρης), ερμηνευμένες με μοναδικό τρόπο, ανέδειξαν την καλλιτεχνική τους χημεία και προκάλεσαν αποθέωση από το κοινό.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, με τις αμέτρητες επιτυχίες του και τη σπουδαία του πορεία, στήριξε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τη συνεργασία, προσφέροντας στην Ήβη Αδάμου το ιδανικό καλλιτεχνικό πλαίσιο για να ξεδιπλώσει το ταλέντο της και να κατακτήσει τις καρδιές των Θεσσαλονικέων.

Την ίδια στιγμή, η Ήβη Αδάμου βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στούντιο, ετοιμάζοντας το νέο της τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες από τη νέα της δισκογραφική εταιρεία Golden Records & Minos EMI, a Universal Music Company.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ▪Ivi Adamou▪ (@iviadamou_)

To video clip του «Σαν το λουλούδι» έχει ξεπεράσει τις 1 εκ. προβολές: