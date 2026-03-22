Βαλέρια Χοψονίδου: Σοβαρό χειρουργείο για τον 8 μηνών γιο της – Τι είπε για την περιπέτεια
Fizz 22 Μαρτίου 2026, 09:25

Βαλέρια Χοψονίδου: Σοβαρό χειρουργείο για τον 8 μηνών γιο της – Τι είπε για την περιπέτεια

Η Βαλέρια Χοψονίδου πριν λίγους μήνες απέκτησε το πρώτο παιδί της με τον θεατρικό παραγωγό Αντώνη Βλωτιδέλλη.

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Η Βαλέρια Χοψονίδου στον προσωπικό λογαριασμό της στο Tik Tok μίλησε για την περιπέτεια υγείας του πρώτου παιδιού της.

Βαλέρια Χοψονίδου: «Ο μπέμπης το πρόβλημα που είχε λέγεται κρανιοσυνοστέωση»

«Πώς ο μπέμπης μου χρειάστηκε να κάνει ένα σοβαρό χειρουργείο πριν 2-2,5 μήνες περίπου όταν ήταν ακριβώς 5,5 μηνών. Ο μπέμπης το πρόβλημα που είχε λέγεται κρανιοσυνοστέωση.

Στους τελευταίους υπερήχους, πριν γεννήσω μου φαινόταν κάπως περίεργο το κεφάλι. Το έλεγα στον γιατρό μου και μου έλεγε να μην ανησυχώ γιατί δεν υπάρχει τίποτα, η περίμετρος του κεφαλιού ήταν φυσιολογική, όπως και όλα.

Γεννάω. Με το που γεννάω, και άρχισα να παρατηρώ το μωρό μέρα με τη μέρα, το κεφάλι πάλι μου φαινόταν περίεργο και πιο συγκεκριμένα το μέτωπο. Το συζητούσα με τον άντρα μου, με την οικογένειά μου, με την αδελφή μου που έχει κάνει και έξι παιδιά και έχει τέτοια εμπειρία, μου έλεγε να ηρεμήσω και μου έδινε δικά της παραδείγματα που όντως έτσι ήταν.

Όμως εμένα με έτρωγε για κάποιο λόγο.

«Δεν περίμενα να ακούσω ότι κάτι έχει το παιδί»

Το συζήτησα με την παιδίατρο που μου είπε ότι το βλέπει αυτό που λέω, αλλά να το δούμε στους 3 μήνες αν θα έχει φτιάξει και πώς θα είναι σε εκείνη τη φάση. Της το έλεγα όμως κάθε φορά που την έβλεπα. Δε μπορούσα να ηρεμήσω με τίποτα. Είχ

α φάει σκάλωμα…Αφού ήρθε εκείνη η ώρα, μίλησα με την παιδίατρο και πήγαμε σε έναν νευρολόγο που μας έβαλε να κάνουμε έναν υπέρηχο. Εγώ πήγαινα απλά για να ηρεμήσει το μέσα μου. Δεν περίμενα να ακούσω ότι κάτι έχει το παιδί» αναφέρει στο βίντεό της η Βαλέρια Χοψονίδου.

@valeria_chopsonidou #craniosynostosis #baby #baby8months ♬ πρωτότυπος ήχος – valeria_chopsonidou

«Κάνουμε τον υπέρηχο και μου λέει μέσα σε ένα λεπτό ότι υπάρχει υποψία για κρανιοσυνοστέωση, ότι θα χρειαστεί να γίνει αξονική και αν επιβεβαιωθεί, να γίνει επέμβαση.

Μου κόπηκαν τα πόδια. Του είπα ότι δεν καταλάβαινα τι μου λέει και ζήτησα να μου εξηγήσει με απλά λόγια τι είναι αυτό για να καταλάβω τι έχει το παιδί μου…

Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση

Το μάθαμε λίγο πριν την παραμονή Χριστουγέννων… Μέχρι να γίνει η επέμβαση, κάθε μέρα για μένα ήταν εφιάλτης.

Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα, προσπαθούσαμε να σταθούμε ψυχολογικά.

Το χειρουργείο ήταν πολλές ώρες, κράτησε πέντε ώρες. Μετά έκανε τρεις ώρες να συνέλθει από τη νάρκωση, που είναι σπάνιο, συνήθως χρειάζεται μια ώρα.

Ένα θα σας πω, το παιδί δεν είχε τίποτα μετά…

Σήμερα 2,5 μήνες μετά είναι όλα φυσιολογικά, όλα τέλεια…Τελικά, αυτό τη μητρικό ένστικτο είναι το πιο σημαντικό από όλα».

@valeria_chopsonidou #craniosynostosis #baby #baby8months ♬ πρωτότυπος ήχος – valeria_chopsonidou

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Ιράν: Απειλεί με πλήγματα κρίσιμες υποδομές μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Ιράν: Απειλεί με πλήγματα κρίσιμες υποδομές μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

