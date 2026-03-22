Βαλέρια Χοψονίδου: Σοβαρό χειρουργείο για τον 8 μηνών γιο της – Τι είπε για την περιπέτεια
Η Βαλέρια Χοψονίδου πριν λίγους μήνες απέκτησε το πρώτο παιδί της με τον θεατρικό παραγωγό Αντώνη Βλωτιδέλλη.
- «Συνωστισμός και Σιωπή: Η Ελλάδα των αντιθέσεων σε επίπεδο δήμων»
- Ινδία: Καταργεί από Δευτέρα τα ανώτατα όρια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού
- ΠΟΥ: Περισσότεροι από 60 νεκροί εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ του Σουδάν
- Γιορτή σήμερα 22 Μαρτίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Η Βαλέρια Χοψονίδου στον προσωπικό λογαριασμό της στο Tik Tok μίλησε για την περιπέτεια υγείας του πρώτου παιδιού της.
Βαλέρια Χοψονίδου: «Ο μπέμπης το πρόβλημα που είχε λέγεται κρανιοσυνοστέωση»
«Πώς ο μπέμπης μου χρειάστηκε να κάνει ένα σοβαρό χειρουργείο πριν 2-2,5 μήνες περίπου όταν ήταν ακριβώς 5,5 μηνών. Ο μπέμπης το πρόβλημα που είχε λέγεται κρανιοσυνοστέωση.
Στους τελευταίους υπερήχους, πριν γεννήσω μου φαινόταν κάπως περίεργο το κεφάλι. Το έλεγα στον γιατρό μου και μου έλεγε να μην ανησυχώ γιατί δεν υπάρχει τίποτα, η περίμετρος του κεφαλιού ήταν φυσιολογική, όπως και όλα.
Γεννάω. Με το που γεννάω, και άρχισα να παρατηρώ το μωρό μέρα με τη μέρα, το κεφάλι πάλι μου φαινόταν περίεργο και πιο συγκεκριμένα το μέτωπο. Το συζητούσα με τον άντρα μου, με την οικογένειά μου, με την αδελφή μου που έχει κάνει και έξι παιδιά και έχει τέτοια εμπειρία, μου έλεγε να ηρεμήσω και μου έδινε δικά της παραδείγματα που όντως έτσι ήταν.
Όμως εμένα με έτρωγε για κάποιο λόγο.
«Δεν περίμενα να ακούσω ότι κάτι έχει το παιδί»
Το συζήτησα με την παιδίατρο που μου είπε ότι το βλέπει αυτό που λέω, αλλά να το δούμε στους 3 μήνες αν θα έχει φτιάξει και πώς θα είναι σε εκείνη τη φάση. Της το έλεγα όμως κάθε φορά που την έβλεπα. Δε μπορούσα να ηρεμήσω με τίποτα. Είχ
α φάει σκάλωμα…Αφού ήρθε εκείνη η ώρα, μίλησα με την παιδίατρο και πήγαμε σε έναν νευρολόγο που μας έβαλε να κάνουμε έναν υπέρηχο. Εγώ πήγαινα απλά για να ηρεμήσει το μέσα μου. Δεν περίμενα να ακούσω ότι κάτι έχει το παιδί» αναφέρει στο βίντεό της η Βαλέρια Χοψονίδου.
@valeria_chopsonidou #craniosynostosis #baby #baby8months
«Κάνουμε τον υπέρηχο και μου λέει μέσα σε ένα λεπτό ότι υπάρχει υποψία για κρανιοσυνοστέωση, ότι θα χρειαστεί να γίνει αξονική και αν επιβεβαιωθεί, να γίνει επέμβαση.
Μου κόπηκαν τα πόδια. Του είπα ότι δεν καταλάβαινα τι μου λέει και ζήτησα να μου εξηγήσει με απλά λόγια τι είναι αυτό για να καταλάβω τι έχει το παιδί μου…
Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση
Το μάθαμε λίγο πριν την παραμονή Χριστουγέννων… Μέχρι να γίνει η επέμβαση, κάθε μέρα για μένα ήταν εφιάλτης.
Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα, προσπαθούσαμε να σταθούμε ψυχολογικά.
Το χειρουργείο ήταν πολλές ώρες, κράτησε πέντε ώρες. Μετά έκανε τρεις ώρες να συνέλθει από τη νάρκωση, που είναι σπάνιο, συνήθως χρειάζεται μια ώρα.
Ένα θα σας πω, το παιδί δεν είχε τίποτα μετά…
Σήμερα 2,5 μήνες μετά είναι όλα φυσιολογικά, όλα τέλεια…Τελικά, αυτό τη μητρικό ένστικτο είναι το πιο σημαντικό από όλα».
- Γιώργος Τσαγκαράκης: «Όταν είσαι κορυφαίος βάλλεσαι από παντού» – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι στο αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων
- Ο μεγάλος τελικός του Τεντόγλου στο Τορούν – Φουλ για μετάλλιο ο Έλληνας άλτης
- Έξι νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου
- Ποιος ελέγχει το Στενό του Ορμούζ; Τι λέει το δίκαιο ναυτικού πολέμου
- Ο ιδιωτικός Τζακ Κέρουακ μέσα από τις επιστολές του
- Κόμο 1907: Από τη Serie D στην «αριστοκρατία» του ποδοσφαίρου
- Βέροια: Αγωνία για τον 7χρονο που τραυματίστηκε σε πάρκο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις