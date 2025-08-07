Η Ολυμπία Χοψονίδου εύχεται στον Βασίλη Σπανούλη παρουσιάζοντάς τον ως… Coachfather (pic)

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα και του Ολυμπιακού ειδικότερα, αφού ο «Kill Bill» κατέκτησε τα πάντα με τους Πειραιώτες και η φανέλα του με τον αριθμό «7» κοσμεί πλέον τον «ουρανό» του ΣΕΦ.

Πλέον υπηρετεί το μπάσκετ από το «μετερίζι» του προπονητή και σήμερα (7/8) κλείνει τα 43 χρόνια ζωής και η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου του ευχήθηκε μέσω μιας πολύ ιδιαίτερης ανάρτησης.

Η πρώην Σταρ Ελλάς και μητέρα των έξι παιδιών τους ανέβασε story στο Instagram, όπου απεικονίζεται ένας μαυροπίνακας με ζωγραφισμένο μήνυμα: «The Coachfather – 43 – Happy Birthday», παίζοντας δημιουργικά με τον τίτλο της ταινίας The Godfather, για να χαρακτηρίσει τη νέα καριέρα του V-Span αλλά και τον ρόλο του στην οικογένεια.

Η ανάρτηση για τον Βασίλη Σπανούλη από την Ολυμπία Χοψονίδου

Η φράση «CONTINUE WORKING» που συνοδεύει την ανάρτηση, αποτυπώνει τον τρόπο σκέψης και ζωής του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πλέον από παίκτης έχει γίνει προπονητής και αυτό τον καιρό δουλεύει με την Εθνική ομάδα, προκειμένου να φτάσει σε μία διάκριση που τόσο πολύ λείπει τα τελευταία χρόνια από την ομάδα.