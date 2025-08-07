Η Ολυμπία Χοψονίδου εύχεται στον Βασίλη Σπανούλη παρουσιάζοντάς τον ως… Coachfather (pic)
Με μια ξεχωριστή ανάρτηση, η Ολυμπία Χοψονίδου ευχήθηκε στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος κλείνει τα 43 του χρόνια…
- Τι προκαλεί το μυστηριώδες σύνδρομο χρόνιας κόπωσης; Μεγάλη μελέτη αναγνωρίζει γενετικούς παράγοντες
- Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
- Έσβησε ο «ήλιος της λάτιν»: Πέθανε ο κορυφαίος πιανίστας Έντι Παλμιέρι
- Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα και του Ολυμπιακού ειδικότερα, αφού ο «Kill Bill» κατέκτησε τα πάντα με τους Πειραιώτες και η φανέλα του με τον αριθμό «7» κοσμεί πλέον τον «ουρανό» του ΣΕΦ.
Πλέον υπηρετεί το μπάσκετ από το «μετερίζι» του προπονητή και σήμερα (7/8) κλείνει τα 43 χρόνια ζωής και η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου του ευχήθηκε μέσω μιας πολύ ιδιαίτερης ανάρτησης.
Η πρώην Σταρ Ελλάς και μητέρα των έξι παιδιών τους ανέβασε story στο Instagram, όπου απεικονίζεται ένας μαυροπίνακας με ζωγραφισμένο μήνυμα: «The Coachfather – 43 – Happy Birthday», παίζοντας δημιουργικά με τον τίτλο της ταινίας The Godfather, για να χαρακτηρίσει τη νέα καριέρα του V-Span αλλά και τον ρόλο του στην οικογένεια.
Η ανάρτηση για τον Βασίλη Σπανούλη από την Ολυμπία Χοψονίδου
Η φράση «CONTINUE WORKING» που συνοδεύει την ανάρτηση, αποτυπώνει τον τρόπο σκέψης και ζωής του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πλέον από παίκτης έχει γίνει προπονητής και αυτό τον καιρό δουλεύει με την Εθνική ομάδα, προκειμένου να φτάσει σε μία διάκριση που τόσο πολύ λείπει τα τελευταία χρόνια από την ομάδα.
- Marca: «Θετική η άποψη των παικτών της Σεβίλλης για τη φιλοσοφία του Αλμέιδα»
- Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
- Ομιλία: Οι έξι οδηγίες του Λανουά στους διαιτητές
- Λουκάκου: «Αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη με σημάδεψε»
- Ερασιτέχνης Ολυμπιακός για το Υδάτινο Πάρκο: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά»
- Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις