Γιάννης Κότσιρας: Με ανάρτηση του ζητά «μη μου στέλνετε τραγούδια που έχουν γραφτεί μέσω AI»

Ο Γιάννης Κότσιρας, την Κυριακή 22 Μαρτίου προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, στην οποία ζητά να σεβαστούν την επιθυμία του όσοι του στέλνουν τα συγκεκριμένα τραγούδια.

Η ανάρτηση στο Facebook

«Καλημέρα σε όλες και όλους.

Θα ήθελα να κάνω μια δημόσια παράκληση.

Μην μου στέλνετε τραγούδια που έχουν φτιαχτεί μέσω εφαρμογών AI όπως το Suno, το Udio, Mureca κλπ.

Δυστυχώς τα καταλαβαίνω από το πρώτο άκουσμα και τα σβήνω.

Οι εφαρμογές αυτές δεν έγιναν για να θεωρούν όλοι ότι έγιναν ξαφνικά συνθέτες και στιχουργοί. Έγιναν για διασκέδαση και για να βοηθήσουν, σε κάποιες περιπτώσεις, στην μουσική παραγωγή.

Εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ μην μου στέλνετε τέτοια τραγούδια. Και κυρίως μην μου τα στέλνετε λέγοντας ότι τα έχετε γράψει εσείς. Είμαι πολλά χρόνια technology freak και το αντιλαμβάνομαι αμέσως.

Σας παρακαλώ σεβαστείτε την επιθυμία μου, τον χρόνο μου, την καλή μου διάθεση να ακούω όλα όσα μου στέλνετε αλλά κυρίως σεβαστείτε την νοημοσύνη μου.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Περιοδεία για τα 30 χρόνια στο τραγούδι

Πριν λίγες ημέρες ο Γιάννης Κότσιρας ανακοίνωσε την καλοκαιρινή περιοδεία του.

«Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο. Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα.

Ήταν το «Αθώος ένοχος».

Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια γίναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου.

Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο.

Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες.

Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.

Και όπως θα έλεγε ο Θάνος Μικρούτσικος, ελάτε να ξανασυστηθούμε. Να ξανα ανταλλάξουμε διευθύνσεις.

Οι φίλοι μου θα είναι εκεί. Εσείς;

Καλή αντάμωση.»

Γιάννης Κότσιρας

Πρόγραμμα Συναυλιών 2026

08.06 Αθήνα, Θέατρο Βράχων

09.06 Αθήνα, Θέατρο Βράχων

11.06 Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους

13.07 Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία

14.07 Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», Λεμεσός