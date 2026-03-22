Γιάννης Κότσιρας: Με ανάρτηση του ζητά «μη μου στέλνετε τραγούδια που έχουν γραφτεί μέσω AI»
Fizz 22 Μαρτίου 2026, 12:39

Γιάννης Κότσιρας: Με ανάρτηση του ζητά «μη μου στέλνετε τραγούδια που έχουν γραφτεί μέσω AI»

Ο Γιάννης Κότσιρας προχώρησε σε μια ανάρτηση που δηλώνει την άρνηση του στο φαινόμενο του AI.

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Ο Γιάννης Κότσιρας, την Κυριακή 22 Μαρτίου προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, στην οποία ζητά να σεβαστούν την επιθυμία του όσοι του στέλνουν τα συγκεκριμένα τραγούδια.

Η ανάρτηση στο Facebook

«Καλημέρα σε όλες και όλους.

Θα ήθελα να κάνω μια δημόσια παράκληση.

Μην μου στέλνετε τραγούδια που έχουν φτιαχτεί μέσω εφαρμογών AI όπως το Suno, το Udio, Mureca κλπ.

Δυστυχώς τα καταλαβαίνω από το πρώτο άκουσμα και τα σβήνω.

Οι εφαρμογές αυτές δεν έγιναν για να θεωρούν όλοι ότι έγιναν ξαφνικά συνθέτες και στιχουργοί. Έγιναν για διασκέδαση και για να βοηθήσουν, σε κάποιες περιπτώσεις, στην μουσική παραγωγή.

Εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ μην μου στέλνετε τέτοια τραγούδια. Και κυρίως μην μου τα στέλνετε λέγοντας ότι τα έχετε γράψει εσείς. Είμαι πολλά χρόνια technology freak και το αντιλαμβάνομαι αμέσως.

Σας παρακαλώ σεβαστείτε την επιθυμία μου, τον χρόνο μου, την καλή μου διάθεση να ακούω όλα όσα μου στέλνετε αλλά κυρίως σεβαστείτε την νοημοσύνη μου.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Περιοδεία για τα 30 χρόνια στο τραγούδι

Πριν λίγες ημέρες ο Γιάννης Κότσιρας ανακοίνωσε την καλοκαιρινή περιοδεία του.

«Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο. Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα.

Ήταν το «Αθώος ένοχος».

Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια γίναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου.

Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο.

Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες.

Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.

Και όπως θα έλεγε ο Θάνος Μικρούτσικος, ελάτε να ξανασυστηθούμε. Να ξανα ανταλλάξουμε διευθύνσεις.

Οι φίλοι μου θα είναι εκεί. Εσείς;

Καλή αντάμωση.»

Γιάννης Κότσιρας

Πρόγραμμα Συναυλιών 2026

08.06 Αθήνα, Θέατρο Βράχων

09.06 Αθήνα, Θέατρο Βράχων

11.06 Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους

13.07 Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία

14.07 Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», Λεμεσός

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Απίστευτη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας και σοκαριστική πτώση με το κεφάλι – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (vid)

Σοκαριστικός τραυματισμός αθλήτριας σε αγώνα ποδηλασίας στον αγώνα Μιλάνο-Σαν Ρέμο, που γλίτωσε την καραμπόλα, αλλά όχι την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από αστυνομικές δυνάμεις μετά από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη

Πτήσεις στο... άγνωστο - Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού

Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς «νευρώνες» του πλανήτη. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα σύνορα της περιοχής, αλλά προκαλεί «αρρυθμίες» σε βασικούς πυλώνες.

Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)

Ο κακός χαμός προκλήθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε, με τον Σλοβένο αστέρα να κατηγορεί τον Γεωργιανό σέντερ ότι του έβρισε την οικογένεια.

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

