Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.
Τη βραδιά της 11ης Σεπτεμβρίου θα φωτίσει με τη φωνή και τα τραγούδια του ο Γιάννης Κότσιρας, χαρίζοντάς μας στιγμές γεμάτες συναίσθημα και λατρεμένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου αυτές τις μέρες αναρρώνει μετά από μια επέμβαση ρουτίνας και δυστυχώς δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί.
Ο Γιάννης Κότσιρας με ένα τεράστιο ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών, έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με περισσότερη λαϊκή διάθεση.
Από το «Τσιγάρο» ως το «Κάπου θα βρεθούμε» και από το «Έλα και κόψε με στα δύο» έως το «Κάθε φορά», αλλά και από τη «Χάντρα θαλασσιά» έως τον «Σασμό» και το «Ένα φεγγάρι δρόμος», δημιουργείται πάντα ένα υπέροχο κλίμα σε συνδυασμό με τις πρωτότυπες διασκευές που επιλέγει και οι βραδιές αυτές μένουν πάντα χαραγμένες στην μνήμη μας.
Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, σταθερούς συνεργάτες και φίλους του τα τελευταία χρόνια, ετοιμάσανε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, ένα πρόγραμμα, που όπως πάντα, έχει στόχο τη γνήσια διασκέδαση, αλλά και τις στοχευμένες αναφορές στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Στην παρέα τους αυτή τη φορά στο τραγούδι, η Δήμητρα Μωραΐτη.
INFO
Γιάννης Κότσιρας
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου
Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη
Είσοδος Ελεύθερη
Μαζί του:
Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης
Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας
Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός
Τύμπανα: Hρακλής Παχίδης
Μπάσο: Γιάννης Πλαγιαννάκος
Βιολί: Γιαννης Κονταράτος
Φωνή: Δήμητρα Μωραΐτη
Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης
Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης
Παραγωγή: Menta Art Events
- Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση
- Πόσοι βλέπουν την τηλεκριτική του Λανουά στο YouTube;
- «Η φάρμα των ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» – Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει
- Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που πολίτες τρέχουν να βγουν από εστιατόριο
- Με νέες γεωτρήσεις ο Δήμος Τρικκαίων ενισχύει τα αποθέματα νερού
- «Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις