Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό στη Νατάνζ – Η Τεχεράνη ενημέρωσε τον ΔΟΑΕ
ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να σφυροκοπούν το Ιράν
Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι έπληξαν την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ, κατά την τέταρτη εβδομάδα ενός πολέμου στον οποίο δεν διαφαίνεται άμεση προοπτική τερματισμού.
Η Τεχεράνη ενημέρωσε τον ΔΟΑΕ για το ανησυχητικό πλήγμα
Η επιθυμία να εξαλειφθεί η ιρανική πυρηνική απειλή είναι ένας στόχος που έχει δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.
«Έπειτα από εγκληματικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της χώρας μας, το συγκρότημα εμπλουτισμού [ουρανίου] της Νατάνζ τέθηκε στο στόχαστρο σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε ο ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, διευκρινίζοντας πως «καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών δεν έχει αναφερθεί» στην περιοχή.
Ο Γκρόσι ζήτησε «στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» μετά το χτύπημα στη Νατάνζ
Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι, που «ενημερώθηκε από το Ιράν» για το πλήγμα, κάλεσε «σε στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος».
The IAEA has been informed by Iran that the Natanz nuclear site was attacked today. No increase in off-site radiation levels reported. IAEA is looking into the report.
IAEA Director General @rafaelmgrossi reiterates call for military restraint to avoid any risk of a nuclear…
— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛ (@iaeaorg) March 21, 2026
Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε από την πλευρά του ότι «δεν γνωρίζει περί ενός πλήγματος» στη Νατάνζ.
Το Ιράν είχε ήδη κατηγορήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι έπληξαν την εγκατάσταση αυτή, στις αρχές Μαρτίου, κατά την έναρξη του πολέμου.
Οι Δυτικοί υποψιάζονται ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα, κάτι που η ίδια διαψεύδει.
Νωρίτερα, στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο συνοικίες της Τεχεράνης και της περιφέρειας της πρωτεύουσας καθώς και τη μεγάλη πόλη Ισφαχάν (στο κεντρικό Ιράν) — επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό που δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο «στόχους του καθεστώτος».
