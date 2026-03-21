Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Social 21 Μαρτίου 2026, 17:04

Η ευημερία των νέων υποχωρεί και τα social media φαίνεται να ευθύνονται για αυτό

Τα ανησυχητικά ευρήματα της Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας.

Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

Η ευτυχία των νέων φαίνεται να υποχωρεί με ανησυχητικό ρυθμό, καθώς η εντατική χρήση των social media συνδέεται όλο και πιο έντονα με τη μείωση της ψυχικής τους ευημερίας. Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τις έφηβες σε αγγλόφωνες χώρες και τη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα ευρήματα της «Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας 2026», που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, στον παγκόσμιο χάρτη της ευτυχίας, οι σκανδιναβικές χώρες διατηρούν την κυριαρχία τους, με τη Φινλανδία να κατακτά την πρώτη θέση για ένατη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας ένα σταθερό μοντέλο ευημερίας που δύσκολα αμφισβητείται.

Η έκθεση υπογράμμισε ότι η θετική αξιολόγηση της ζωής μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία και υποδηλώνει ότι οι πολλές ώρες που περνούν οι νέοι σε κοινωνικά δίκτυα αποτελούν βασικό παράγοντα αυτής της τάσης, σύμφωνα με το ABC.

Νέα είσοδος στην πρώτη πεντάδα της λίστας είναι η Κόστα Ρίκα, η οποία ανέβηκε στην τέταρτη θέση φέτος, αφού ανέβηκε από την 23η θέση το 2023.

Οι νέοι που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λιγότερο από μία ώρα την ημέρα αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ευημερίας

Η έκθεση αποδίδει αυτό το φαινόμενο στην ενίσχυση της ευημερίας που προέρχεται από τους οικογενειακούς δεσμούς και άλλες κοινωνικές σχέσεις.

Ευημερία και social media

Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τη ζωή τους σε μια κλίμακα από 0 έως 10. Μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών στις αγγλόφωνες χώρες και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η βαθμολογία αυτή μειώθηκε κατά σχεδόν ένα βαθμό την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ευημερίας και της εκτεταμένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα ανησυχητική μεταξύ των εφήβων κοριτσιών. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι τα 15χρονα κορίτσια που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πέντε ώρες ή περισσότερο ανέφεραν μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή, σε σύγκριση με άλλες που τα χρησιμοποιούν λιγότερο.

Οι νέοι που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λιγότερο από μία ώρα την ημέρα αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ευημερίας, σύμφωνα με τους ερευνητές, υψηλότερα από εκείνους που δεν χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, οι έφηβοι περνούν κατά μέσο όρο περίπου 2,5 ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Oι πιο προβληματικές πλατφόρμες είναι εκείνες με αλγοριθμικές ροές, που προβάλλουν influencers και όπου το κύριο υλικό είναι οπτικό,

«Είναι σαφές ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να επαναφέρουμε το «κοινωνικό» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο De Neve.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, όπως η Μέση Ανατολή και η Νότια Αμερική, οι σχέσεις μεταξύ της χρήσης των κοινωνικών μέσων και της ευημερίας είναι πιο θετικές — και η ευημερία των νέων δεν έχει μειωθεί παρά την εντατική χρήση των κοινωνικών μέσων.

Η έκθεση ανέφερε ότι αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που διαφέρουν μεταξύ των ηπείρων, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εντατική χρήση των κοινωνικών μέσων σε ορισμένες χώρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στη μείωση της ευημερίας των νέων.

Αναφέρει ότι οι πιο προβληματικές πλατφόρμες είναι εκείνες με αλγοριθμικές ροές, που προβάλλουν influencers και όπου το κύριο υλικό είναι οπτικό, επειδή ενθαρρύνουν τις κοινωνικές συγκρίσεις. Όσοι χρησιμοποιούν πλατφόρμες που διευκολύνουν κυρίως την επικοινωνία τα πάνε καλύτερα.

Η έκθεση, η οποία εστιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύεται σε μια εποχή που όλο και περισσότερες χώρες έχουν απαγορεύσει ή εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.

Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Αυτό το ζουμερό φρούτο μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

