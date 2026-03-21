Η ευημερία των νέων υποχωρεί και τα social media φαίνεται να ευθύνονται για αυτό

Η ευτυχία των νέων φαίνεται να υποχωρεί με ανησυχητικό ρυθμό, καθώς η εντατική χρήση των social media συνδέεται όλο και πιο έντονα με τη μείωση της ψυχικής τους ευημερίας. Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τις έφηβες σε αγγλόφωνες χώρες και τη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα ευρήματα της «Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας 2026», που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, στον παγκόσμιο χάρτη της ευτυχίας, οι σκανδιναβικές χώρες διατηρούν την κυριαρχία τους, με τη Φινλανδία να κατακτά την πρώτη θέση για ένατη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας ένα σταθερό μοντέλο ευημερίας που δύσκολα αμφισβητείται.

Η έκθεση υπογράμμισε ότι η θετική αξιολόγηση της ζωής μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία και υποδηλώνει ότι οι πολλές ώρες που περνούν οι νέοι σε κοινωνικά δίκτυα αποτελούν βασικό παράγοντα αυτής της τάσης, σύμφωνα με το ABC.

Νέα είσοδος στην πρώτη πεντάδα της λίστας είναι η Κόστα Ρίκα, η οποία ανέβηκε στην τέταρτη θέση φέτος, αφού ανέβηκε από την 23η θέση το 2023.

Η έκθεση αποδίδει αυτό το φαινόμενο στην ενίσχυση της ευημερίας που προέρχεται από τους οικογενειακούς δεσμούς και άλλες κοινωνικές σχέσεις.

Ευημερία και social media

Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τη ζωή τους σε μια κλίμακα από 0 έως 10. Μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών στις αγγλόφωνες χώρες και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η βαθμολογία αυτή μειώθηκε κατά σχεδόν ένα βαθμό την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ευημερίας και της εκτεταμένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα ανησυχητική μεταξύ των εφήβων κοριτσιών. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι τα 15χρονα κορίτσια που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πέντε ώρες ή περισσότερο ανέφεραν μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή, σε σύγκριση με άλλες που τα χρησιμοποιούν λιγότερο.

Οι νέοι που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λιγότερο από μία ώρα την ημέρα αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ευημερίας, σύμφωνα με τους ερευνητές, υψηλότερα από εκείνους που δεν χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, οι έφηβοι περνούν κατά μέσο όρο περίπου 2,5 ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι σαφές ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να επαναφέρουμε το «κοινωνικό» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο De Neve.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, όπως η Μέση Ανατολή και η Νότια Αμερική, οι σχέσεις μεταξύ της χρήσης των κοινωνικών μέσων και της ευημερίας είναι πιο θετικές — και η ευημερία των νέων δεν έχει μειωθεί παρά την εντατική χρήση των κοινωνικών μέσων.

Η έκθεση ανέφερε ότι αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που διαφέρουν μεταξύ των ηπείρων, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εντατική χρήση των κοινωνικών μέσων σε ορισμένες χώρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στη μείωση της ευημερίας των νέων.

Αναφέρει ότι οι πιο προβληματικές πλατφόρμες είναι εκείνες με αλγοριθμικές ροές, που προβάλλουν influencers και όπου το κύριο υλικό είναι οπτικό, επειδή ενθαρρύνουν τις κοινωνικές συγκρίσεις. Όσοι χρησιμοποιούν πλατφόρμες που διευκολύνουν κυρίως την επικοινωνία τα πάνε καλύτερα.

Η έκθεση, η οποία εστιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύεται σε μια εποχή που όλο και περισσότερες χώρες έχουν απαγορεύσει ή εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.