Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 09:34
Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας από τους δύο αναβάτες
Ουδέν κρυπτόν υπό την ΑΙ – Ασπίδα ή απειλή η «αποανωνυμοποίηση» στα social media;
AI 12 Μαρτίου 2026, 09:01

Ουδέν κρυπτόν υπό την ΑΙ – Ασπίδα ή απειλή η «αποανωνυμοποίηση» στα social media;

Πώς η AI «ξεσκεπάζει» τους ανώνυμους χρήστες του διαδικτύου και τι σημαίνει αυτό για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια - Η χρυσή τομή που προτείνουν ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Spotlight

Υπό αμφισβήτηση φαίνεται να θέτει η AI την ιδιωτικότητα, σύμφωνα με νέα μελέτη που προειδοποιεί ότι οι ανώνυμοι λογαριασμοί δεν είναι τόσο προστατευμένοι όσο πιστεύουν οι κάτοχοί τους.

Από την άλλη, τα ψευδώνυμα δεν επιλέγονται πάντα με όρους ιδιωτικότητας για την προστασία του χρήστη από κακόβουλες ενέργειες, καθώς κατά καιρούς έχουν συνδεθεί με διάφορες μορφές παραπληροφόρησης και διασποράς ψευδών ειδήσεων.

«Κάποιοι θα κατηγορηθούν για πράγματα που δεν έχουν κάνει» προειδοποιεί καθηγητής στο UCL

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο ιδρυτής του MeWe, Μαρκ Γουάνσταϊν, είναι καιρός να σταματήσουμε την υποκρισία, και να αναγνωρίσουμε ότι η ανθρώπινη και η ψηφιακή μας ταυτότητα είναι γνωστές. Αν και καμία λύση δεν είναι τέλεια, συμπληρώνει ο ίδιος, σταθμίζοντας τα οφέλη έναντι των κινδύνων, η επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε.

Η AI το κάνει εύκολο και με χαμηλό κόστος. Μέσα από τη σύνδεση διάσπαρτων online πληροφοριών με πραγματικές ταυτότητες, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (LLMs) όπως το ChatGPT μπορούν να βρουν ποιος «κρύβεται» πίσω από ένα ψευδώνυμο στα social media.

Πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στο διαδίκτυο μπορούν εύκολα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ενός spear-phishing ή μιας «εξαιρετικά προσωποποιημένης» απάτης, ενώ οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για να παρακολουθούν τους πολίτες τους.

Πέραν των κοινωνικών δικτύων, είναι ικανά να αξιοποιήσουν νοσοκομειακά αρχεία, στοιχεία εισαγωγών και διάφορες άλλες στατιστικές δημοσιεύσεις, με αποτέλεσμα αυτές να μην πληρούν πλέον το υψηλό επίπεδο ανωνυμοποίησης (anonymisation) που απαιτείται στην εποχή της AI, επισημαίνει ο Μαρκ Χουάρες, λέκτορας στην Κυβερνοασφάλεια στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Φθηνή και προσβάσιμη: η AI αλλάζει τους κανόνες

Η αποανωνυμοποίηση (de-anonymisation) την εποχή της AI έχει εντείνει τη δημόσια συζήτηση για το τι θεωρείται πραγματικά ανώνυμο στο διαδίκτυο, καθώς το κόστος και η δυσκολία σύνθετων επιθέσεων κατά της ιδιωτικότητας έχουν μειωθεί σημαντικά.

Όπως αναφέρει ο Guardian, που παρουσιάζει την έρευνα των Σάιμον Λέρμεν (MATS Research) και Ντάνιελ Παλέκα (ETH Zurich) που δημοσιεύτηκε στο arXiv, η εξέλιξη των μοντέλων LLMs είναι τέτοια σήμερα που οι χάκερ μπορούν πλέον να εντοπίζουν ευκολότερα και φθηνότερα ανώνυμους λογαριασμούς. Σε πείραμα με 338 χρήστες του Hacker News, τα LLMs ταυτοποίησαν σωστά τους 226 – ποσοστό επιτυχίας 67%, με 90% ακρίβεια.

Χάρη στην τεχνολογία AI, τα γλωσσικά μοντέλα συνθέτουν δημοσιευμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο και αντιστοιχίζουν ψευδώνυμα σε μία πλατφόρμα με τα πραγματικά στοιχεία σε μία άλλη. Τη στιγμή που για τους περισσότερους ανθρώπους θα ήταν πρακτικά αδύνατον να συλλέξουν online πληροφορίες για ένα άτομο και να τις συνθέσουν, για τα LLMs απαιτείται απλώς μια σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η επιτήρηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο που προκαλεί ανησυχία σε επιστήμονες υπολογιστών και ειδικούς στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Αντιφρονούντες και ακτιβιστές που δημοσιεύουν ανώνυμα θα μπορούσαν να βρεθούν εκτεθειμένοι στις ορέξεις διεφθαρμένων και αυταρχικών κυβερνήσεων. Μάλιστα, «κάποιοι άνθρωποι θα κατηγορηθούν για πράγματα που δεν έχουν κάνει», προειδοποιεί ο Πίτερ Μπέντλεϊ, καθηγητής επιστήμης υπολογιστών στο UCL, δεδομένου ότι τα LLMs συχνά κάνουν λάθη στη σύνδεση λογαριασμών.

Οι περιορισμοί και τα οφέλη της αποανωνυμοποίησης

Ωστόσο, η άρση της ανωνυμίας μετατρέπεται από απειλή για την ιδιωτικότητα σε προστασία του κοινωνικού συνόλου όταν πρόκειται για fake news και συστηματική παραπληροφόρηση. Σε κάθε περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη δεν εξασφαλίζει «μαγικά» την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο.

Αν και τα LLMs μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να αποανωνυμοποιούν δεδομένα, μερικές φορές δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, ενώ ο αριθμός πιθανών ταυτοποιήσεων είναι πολύ μεγάλος. «Μόνο όταν κάποιος μοιράζεται σταθερά τα ίδια στοιχεία σε διαφορετικές πλατφόρμες, μπορούν να συνδέσουν λογαριασμούς», εξηγεί η καθηγήτρια Μάρτι Χερστ από το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ.

Όσο η AI εξελίσσεται, κακόβουλοι λογαριασμοί συνεχίζουν να βρίσκουν στην ανωνυμία το ιδανικό κρησφύγετο για να προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα και να επηρεάζουν συνειδήσεις. Κατασκευασμένες φωτογραφίες, deepfake βίντεο και «πειραγμένες» στατιστικές μπλέκονται με τα πραγματικά γεγονότα, με αποτέλεσμα ο κόσμος είτε να πιστεύει ό,τι βλέπει είτε να αμφισβητεί τα πάντα. Πριν από δέκα χρόνια, τα bots ήταν εύκολα αναγνωρίσιμα – νέοι λογαριασμοί, χωρίς followers, με ονόματα από τυχαίους αριθμούς. Σήμερα, εμφανίζονται όπως κάθε πραγματικό προφίλ.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τσεχία και στη Ρουμανία κατακλύστηκαν από fake news για τους πρόσφυγες (ότι είναι πλούσιοι και λαμβάνουν μεγάλη κρατική βοήθεια), ενώ στην Πολωνία κατηγορήθηκαν ψευδώς για εγκλήματα βίας. Παράλληλα, deepfakes τόσο του Πούτιν όσο και του Ζελένσκι με κατασκευασμένες δηλώσεις κυκλοφόρησαν επανειλημμένα στα social media.

Σύμφωνα με έρευνα του Rutgers University, στις αμερικανικές εκλογές του 2024, δίκτυα λογαριασμών που συμπεριφέρονταν σαν bots ήταν οι «κύριοι οδηγοί όγκου περιεχομένου» γύρω από ψευδείς αφηγήσεις – και αυτό τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά του πολιτικού φάσματος.

Το καλοκαίρι του 2023 βίντεο με οπαδούς ποδοσφαίρου στη Γαλλία παρουσιάστηκε ως απειλή εκ μέρους μεταναστών. Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO), το βίντεο υποτιτλίστηκε παραπλανητικά στην Ελλάδα σαν να λένε οι άνθρωποι στα πλάνα «θα βιάσουμε όλες τις λευκές γυναίκες στην Ευρώπη και θα αποκεφαλίσουμε όλους τους άνδρες». Το World Economic Forum στην έκθεσή του για τους Παγκόσμιους Κινδύνους 2024 κατέταξε την παραπληροφόρηση ως την κορυφαία άμεση απειλή παγκοσμίως – και η μετανάστευση είναι ένα από τα θέματα που πλήττεται περισσότερο.

Η χρυσή τομή

Η κατάργηση της ανωνυμίας δεν αντιμετωπίζει το μίσος και την παραπληροφόρηση, αναφέρει το ADL (Anti-Defamation League) επισημαίνοντας σχετικές έρευνες. Σύμφωνα με αυτές, η υποχρεωτική χρήση πραγματικού ονόματος έχει ελάχιστη επίδραση στην τοξικότητα του διαδικτύου, αφού πολλοί χρήστες δεν διστάζουν να δημοσιεύουν μισαλλόδοξο περιεχόμενο με το κανονικό τους όνομα.

Ο Γουάινσταϊν πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Σε αυτό το πνεύμα, προτείνει ένα σύστημα όπου οι πλατφόρμες γνωρίζουν την ταυτότητα των χρηστών, αλλά οι ίδιοι παραμένουν ανώνυμοι για τους άλλους χρήστες, επιτρέποντας έτσι γρήγορη αντίδραση κατά κακόβουλων λογαριασμών χωρίς να θυσιάζεται η ιδιωτικότητα. Ένα τέτοιο σύστημα αναγνώρισης δεν θα παρακολουθεί ούτε θα συλλέγει δεδομένα χρηστών πέραν του ελάχιστου απαραίτητου για την επαλήθευση.

Το ερώτημα δεν είναι αν η AI μπορεί να «ξεσκεπάσει» τους ανώνυμους του διαδικτύου — είναι προφανές ότι μπορεί. Το ερώτημα είναι ποιος κρατά στα χέρια του αυτό το εργαλείο και με ποιον σκοπό. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τους κανόνες που την διέπουν, η ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια παραμένει ένα ζητούμενο που δεν μπορεί να αφεθεί στις αγορές ή στους αλγόριθμους να επιλύσουν.

Economy
Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Κόσμος
Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών
Τα νέα δεδομένα 02.03.26

«Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η φρενίτιδα με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικές περιουσίες «αλλάζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο τι είναι δίκαιο στις σχέσεις και στα χρήματα»

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης
Πληροφορία παντού 12.03.26

Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης

Η ιδέα ότι η ανθρώπινη προσοχή μειώνεται δραματικά έχει γίνει σχεδόν κοινός τόπος. Όμως πίσω από τους εντυπωσιακούς τίτλους και τις στατιστικές κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας στον κόσμο της οθόνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια – Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
Ελλάδα 12.03.26

Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης - Οι ημερομηνίες για την κλήρωση και τα τεστ

Σύνταξη
«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» – Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
Επικαιρότητα 12.03.26

«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» - Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία σε ότι αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση
Επικαιρότητα 12.03.26

Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση

Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία CHEVRON – HELLENiQ Energy για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου. Εντός της ημέρας η ψήφισή της

Σύνταξη
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Μετρό: Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός «Σύνταγμα» λίγο πριν από την αντιπολεμική διαδήλωση
Ελλάδα 12.03.26

Κλείνει το απόγευμα της Πέμπτης ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» - Ο λόγος

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του Μετρό χωρίς στάση - Μετά τη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί στις 19:00, θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία

Σύνταξη
Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
Στα Ιωάννινα 12.03.26

Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου - Στο χειρουργείο το θύμα με σοβαρό τραύμα στο μάτι

Ο 15χρονος δράστης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
Κόσμος 12.03.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν - Για «εποικοδομητική συνάντηση» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα έκανε λόγο ο Ρώσος απεσταλμένος

Σύνταξη
Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
Euroleague 12.03.26

Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις

Ο Ολυμπιακός θέλει στο Μονακό να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει restart υποδεχόμενος τη Ζάλγκιρις Κάουνας

Σύνταξη
Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
Euroleague 12.03.26

Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Με αφορμή την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της Μονακό, αυτοί είναι όλοι οι προπονητές που έφυγαν από την ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν στη Euroleague.

Σύνταξη
Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Κόσμος 12.03.26

Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
