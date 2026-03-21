Χρήστος Μάστορας: Η απάντηση του στις φήμες για τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Όλα προέκυψαν όταν οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν με τον CEO της δισκογραφικής τους εταιρείας Panik Records, Γιώργο Αρσενάκο και ανέβηκε στα social μια κοινή φωτογραφία τους.

Και από εκείνη τη στιγμή υπήρξαν φήμες που ήθελαν τους δύο καλλιτέχνες να συζητούν τη νέα συνεργασία τους.

Χρήστος Μάστορας: Ποια είναι τελικά τα σχέδια του

Θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια ο Χρήστος Μάστορας προχώρησε σε μια ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μία αυθόρμητη φωτογραφία με τον αγαπητό συνάδελφο Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο βρεθήκαμε τυχαία στον ίδιο χώρο, πυροδότησε σενάρια κοινών εμφανίσεων για τον επόμενο χειμώνα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματος, δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά μου μία τέτοια συνεργασία».

Έτοιμος για το νέο δίσκο

Αυτή την περίοδο ο επιτυχημένος καλλιτέχνης συνεχίζει τις εμφανίσεις του με τον Αντώνη Ρέμο στο «Nox», καθώς και την προετοιμασία του πρώτου προσωπικού του album στο κλίμα του οποίου μας έβαλε με το hit «Μαργαρίτα» που κυκλοφόρησε πριν από περίπου ενάμιση μήνα.

Η Μαργαρίτα είναι σε μουσική και στίχους των Arcade και βρέθηκε αμέσως ανάμεσα στα κορυφαία τραγούδια του Spotify και έχει ήδη γίνει χρυσή με περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια streaming points.

Το βίντεο που συνδυάζεται με το τραγούδι δεν αποτελεί απλά ένα music video, αλλά συνδυάζει τραγούδι και πρόζα κι αποτελεί το πρώτο μέρος από μια ταινία μεσαίου μήκους η οποία θα δημιουργηθεί με τα τραγούδια του επικείμενου πρώτου προσωπικού άλμπουμ του Χρήστου Μάστορα.