Ξαναπρασινίζει το παραλίμνιο μέτωπο της Δοϊράνης
Ξανανθίζει η παραλίμνια ζώνη της Δοϊράνης και η απογυμνωμένη έκτασή της με πρωτοβουλία του Δήμου Κιλκίς.
Ξανανθίζει η παραλίμνια ζώνη της Δοϊράνης και η απογυμνωμένη έκτασή της με πρωτοβουλία της δημοτικής Αρχής.
Στη θέση των άρρωστων και γηρασμένων πλατανιών και λευκών που κόπηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, φυτεύτηκαν εξήντα πλατάνια, καλλωπιστικές μουριές και βελανιδιές, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου που συνοδεύτηκε και από τις αντίστοιχες φωτογραφίες.
Η επιλογή των δέντρων έγινε με κριτήριο την ευδοκίμηση και την προσαρμοστικότητά τους στο αμμώδες υπέδαφος. Σε ξεχωριστή σειρά φυτεύτηκαν καλλωπιστικές δαμασκηνιές και λαγκεστρέμια (στρατηγοί),που τα ροζ και κόκκινα άνθη τους, κατά την ανοιξιάτικη ανθοφορία, ομορφαίνουν το τοπίο.
Ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης επισκεπτόμενος σήμερα τον παραλίμνιο χώρο, φύτεψε μια καλλωπιστική μουριά και παρακολούθησε μαζί με τους Αντιδημάρχους Αλέξανδρο Σημαιοφορίδη και Κωνσταντίνο Παπακώστα, που τις τελευταίες δύο ημέρες βρίσκονται επί ποδός για την ολοκλήρωση των φυτεύσεων, τις εργασίες υποστήλωσης των φυτών με ειδικούς πασσάλους. Στη δενδροφύτευση, εκτός από τους υπαλλήλους του Δήμου, συνεισέφεραν και μαθητές του Γενικού Λυκείου Χέρσου.
Η σχετική ανακοίνωση του δήμου Κιλκίς επισημαίνει ότι «της δενδροφύτευσης προηγήθηκε μια μακρά και οργανωμένη προετοιμασία από την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, που περιλάμβανε την απομάκρυνση των ξερών δέντρων, που κόπηκαν με απόφαση του Δασαρχείου Κιλκίς και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης,στον οποίο υπάγεται το οικοσύστημα της Δοϊράνης, την εκρίζωση ριζών και την αποκατάσταση του χώρου με μηχανήματα του Δήμου ώστε να δημιουργηθεί υποδομή για το αρδευτικό δίκτυο».
