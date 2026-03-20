Gen Z: Πως βλέπουν οι γυναίκες το μέλλον;

Τι πιστεύουν οι γυναίκες για την ισότητα σήμερα; Έχουμε κάνει βήματα ή είμαστε ακόμη αρκετά πίσω; Τι γίνεται με την Gen Z; Σε σχετική έρευνα, μία στις τρεις γυναίκες δηλώνει ότι το γεγονός ότι είναι γυναίκα την έχει κρατήσει πίσω στη ζωή της. Όχι περιστασιακά ή σε μεμονωμένες στιγμές, αλλά γενικότερα, στην καριέρα, την υγεία και την καθημερινότητά της.

Οι γυναίκες της Gen Z το βιώνουν περισσότερο

Στην εν λόγω έρευνα, συμμετείχαν 2000 Αμερικανίδες και τα ευρήματα έδειξαν ότι οι γυναίκες της Gen Z, δηλαδή όσες είναι γεννημένες περίπου μεταξύ 1997–2012, αισθάνονται το πρόβλημα πιο έντονα. Συγκεκριμένα, οι μισές γυναίκες της Gen Z δήλωσαν ότι το φύλο τους τις έχει κρατήσει πίσω. Επίσης, οι Millennials ανέφεραν συχνότερα ότι οι κοινωνικές προσδοκίες γύρω από τη μητρότητα περιορίζουν τις ευκαιρίες τους.

Με ποιο τρόπο το φύλο τους μπορεί να δημιουργεί εμπόδια;

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 45% είπε πως οι ιδέες του απορρίπτονται πιο εύκολα σε σχέση με των ανδρών. Το 36% δήλωσε ότι ορισμένες δραστηριότητες θεωρούνται «απαγορευμένες» για λόγους ασφάλειας επειδή είναι γυναίκες, ενώ σε ποσοστό 35% ανέφεραν ότι δεν τις παίρνουν τόσο σοβαρά όσο τους άνδρες συναδέλφους τους στον χώρο εργασίας τους.

Ακόμη, ένα 35% δήλωσε ότι αμείβεται λιγότερο από άνδρες που κάνουν παρόμοια δουλειά και ένα 32% ότι αισθάνεται πως δεν είναι λίγες οι φορές που υποτιμούν τις ικανότητές του.

Προβλήματα που αναφέρουν οι γυναίκες της Gen Z

Οι νεότερες γυναίκες ανέφεραν επιπλέον λιγότερες απαντήσεις σε αιτήσεις εργασίας σε σχέση με άνδρες, ακόμη και δυσκολία να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα υγείας τους από γιατρούς.

Τα εμπόδια που αναφέρουν οι Millennials

Οι γυναίκες της γενιάς των Millennials μίλησαν κυρίως για προσδοκίες γύρω από τη μητρότητα. Σε ποσοστό 24% είπαν ότι αισθάνονται πως τις περιορίζει η προσδοκία να γίνουν μητέρες και σε ποσοστό 22% ανέφεραν ότι η κοινωνική αντίληψη πως μια γυναίκα θα εγκαταλείψει την καριέρα της, αφού φέρει στον κόσμο τα παιδιά της, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Παρά τα προβλήματα, η Gen Z είναι η πιο αισιόδοξη

Παρόλο που βιώνουν περισσότερα εμπόδια, οι γυναίκες της Gen Z είναι και οι πιο αισιόδοξες για το μέλλον. Περίπου 3 στις 5 πιστεύουν ότι μέσα στη ζωή τους:

θα κλείσει το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών (58%)

θα υπάρξει ισότητα στην υγεία (58%)

θα υπάρξει ισότητα σε θέσεις ηγεσίας (57%)

* Πηγή: Vita