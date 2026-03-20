Σύλληψη 66χρονου στο Ηράκλειο για κακομεταχείριση σκύλων
Βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
- Πετρέλαιο: Σενάριο τρόμου για 180 δολάρια το βαρέλι
- Με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο ανήλικος – Κατανάλωσε αλκοόλ σε σχολική εκδρομή
- Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Συνελήφθη την Πέμπτη σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου 66χρονος άνδρας κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.
Σύμφωνα με το patris.gr, Κλιμάκιο Ελέγχων προστασίας ζώων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου αποτελούμενο από αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε περιφραγμένο οικόπεδο ιδιοκτησίας του 66χρονου.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε να διατηρεί 4 σκυλιά ιδιοκτησίας του, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας τους.
Βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Η προανάκριση διενεργείται από Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
- Σύλληψη 66χρονου στο Ηράκλειο για κακομεταχείριση σκύλων
- Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
- Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας με Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson
- Συνθετικό μόσχευμα δίνει ελπίδα για παιδιά που γεννιούνται χωρίς οισοφάγο
- Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
- ΠΑΕ Άρης: «Οι δηλώσεις του δικηγόρου είναι ανυπόστατες και υποκινούν τη βία»
- Αυτοί δεν είναι ηθοποιοί, αλλά influencers: Στην «πυρά» το νέο Baywatch
- Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
