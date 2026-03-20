Σύλληψη 66χρονου στο Ηράκλειο για κακομεταχείριση σκύλων

Συνελήφθη την Πέμπτη σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου 66χρονος άνδρας κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με το patris.gr, Κλιμάκιο Ελέγχων προστασίας ζώων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου αποτελούμενο από αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε περιφραγμένο οικόπεδο ιδιοκτησίας του 66χρονου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε να διατηρεί 4 σκυλιά ιδιοκτησίας του, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας τους.

Βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.