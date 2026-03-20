Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

Η Doja Cat φροντίζει την ψυχική της υγεία, απευθυνόμενη σε ειδικούς, ώστε να καταπραΰνει την εσωτερική της τρικυμία (ευτυχώς να πούμε που δεν ενστερνίζεται τη μέθοδο που ακολουθούσαν κάποτε Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια, τύπου κρύβω το εκάστοτε πρόβλημα κάτω από το χαλάκι).

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά [η ψυχοθεραπεία] με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, στη Vogue.

«Δεν θέλω να αγωνιώ πριν από μια συναυλία. Δεν θέλω να νιώθω συνέχεια εξαντλημένη. Δεν θέλω να είμαι σε κακή φόρμα. Και σωματικά, ψυχικά», πρόσθεσε.

«Το συναίσθημα είναι πολύ ωραίο»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στη Vogue, η Doja Cat υποστήριξε ότι η ψυχοθεραπεία την έχει βοηθήσει και στις ερωτικές της σχέσεις, λέγοντας χαριτολογώντας: «Μου αρέσει όταν φεύγουν».

«Αυτό μου έχει προσφέρει η ψυχοθεραπεία. Μου επέτρεψε να αποστασιοποιηθώ και να νιώθω ηρεμία χωρίς να σκέφτομαι: ‘Χρειάζομαι κάρτες ταρώ. Χρειάζομαι μια απάντηση. Πρέπει να μου στείλει μήνυμα’. Δεν κάνω τίποτα από αυτά πια. Και το συναίσθημα είναι πολύ ωραίο», εξήγησε.

Όσον αφορά τη θεραπευτική διαδικασία, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει χωρίς αυτήν ή πού θα βρισκόμουν».

«Μαθαίνω»

Η Doja Cat χρησιμοποιείσαι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να υπερασπιστεί δημοσίως την Chappell Roan, αφού η τραγουδίστρια επιτέθηκε φραστικά σε ενοχλητικούς παπαράτσι που δεν σεβάστηκαν τα όρια της και σε όσους ζητούσαν αυτόγραφα σε βραδινή της έξοδο στο Παρίσι, αποκαλύπτοντας ότι έχει διαγνωστεί με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και ότι θα ήθελε να μπορεί να νιώθει «άβολα, αλλά άνετα», όπως η Roan σε παρόμοιες καταστάσεις.

Σε μια ανάρτηση στο TikTok, η Doja εξήγησε ότι «δίνει μάχη με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, πιθανότατα από πάντα» και ότι βρίσκεται σε θεραπεία εδώ και χρόνια.

Ανέφερε επίσης ότι έμαθε από μικρό παιδί να «προσποιείται ότι της αρέσουν διάφορα πράγματα» και ότι βλέπει κοινά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ίδια με τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν της Roan επειδή «δείχνει την αμηχανία της ή την αδιαφορία της ή την περιφρόνησή της».

«Μου αρέσει πάρα πολύ που το κάνει. Μου αρέσει που μπορεί να νιώθει άβολα, αλλά με άνεση, μπροστά σε κόσμο, να προστατεύει τον εαυτό της και να είναι ειλικρινής. Εγώ έπρεπε να μάθω πώς να είμαι ειλικρινής. Έπρεπε να μάθω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Έλεγα ψέματα στον εαυτό μου για χρόνια, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Και λατρεύω που την βλέπω να πράττει με αυτό τον τρόπο. Μου αρέσει που μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να πληγώνει τους άλλους. Δεν έχει πληγώσει κανέναν με το να είναι ο εαυτός της. Και αυτό [μου δίνει κίνητρο] να κάνω το ίδιο. Το να πω γ@μώ τους παπαράτσι είναι ο καλύτερος τρόπος να ζήσω», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Vogue & People