Η «κούρσα» διαδοχής του Γκουαρντιόλα έχει ξεκινήσει…

Οι δύο τελευταίες σεζόν δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές για την Μάντσεστερ Σίτι και αρκετά… σύννεφα έχουν μαζευτεί στην «μπλε» πλευρά της πόλης.

Μπορεί να μην έχει ξεσπάσει ακόμα «καταιγίδα» αλλά το σίγουρο είναι πως το κλίμα έχει βαρύνει πολύ, ακόμα και για τον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι έχει συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027 αλλά δεν απαντά με κατηγορηματικό τρόπο στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, για το αν θα είναι στον πάγκο των «πολιτών» και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι απαντήσεις του Γκουαρντιόλα μοιάζουν με δισεπίλυτο «γρίφο» κι από την στιγμή που το τοπίο παραμένει «θολό», τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι πολλά αγγλικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι ο Γκουαρντιόλα δεν πρόκειται να εξαντλήσει το συμβόλαιο του με την αγγλική ομάδα και γι’ αυτό τον λόγο οι διοικούντες την Σίτι έχουν ξεκινήσει τις διεργασίες για την «διάδοχη» κατάσταση στον πάγκο του συλλόγου.

Η άρνηση του Γκουαρντιόλα να πάρει μια σαφή θέση στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το μέλλον του στο Έιτιχαντ, ενισχύσει τις φήμες που θέλουν τον Καταλανό προπονητή έτοιμο ν’ αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Σίτι στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Οι δύο τελευταίες χρονιές δεν ήταν αυτές που θα ήθελε ο Γκουαρντιόλα καθώς η Σίτι έμεινε μακριά από τους μεγάλους τίτλους και αυτό ήταν σίγουρα ένα «χτύπημα» στο πρεστίζ του Καταλανού τεχνικού.

Σε περίπτωση που τελικά ο Γκουαρντιόλα αποφασίσει να φύγει από την Σίτι στο φινάλε της φετινής σεζόν, ένα χρόνο πριν την λήξη του συμβολαίου του, τότε η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θα προσφέρει γη και ύδωρ στον Έντσο Μαρέσκα.

Ο πρώην τεχνικός της Τσέλσι φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή των ιθύνοντων της Σίτι για «διάδοχος» του Γκουαρντιόλα κι αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο.

Ο Μαρέσκα ήταν στο προπονητικό τιμ του Πεπ, πριν ακολουθήσει καριέρα πρώτου προπονητή κι αυτό είναι κάτι που «μετράει» πολύ στην τελική επιλογή της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Ιταλός κάθισε και στον πάγκο της Τσέλσι.