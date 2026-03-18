Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…
Με δύο νίκες, μία στη Μαδρίτη (3-0) και μία στη ρεβάνς του Μάντσεστερ (1-2), η Ρεάλ του Αρμπελόα απέκλεισε εμφατικά τη Σίτι του Γκουαρντιόλα από τη συνέχεια του Champions League, με τον Βαλβέρδε να καθαρίζει το πρώτο ματς και τον Βινίσιους το δεύτερο.
Έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, προς το τέλος του επαναληπτικού στο «Etihad», οι οπαδοί της «Βασίλισσας» που ταξίδεψαν στην Αγγλία, είχαν διάθεση να πικάρουν τον Πεπ Γκουαρντιόλα, ζητώντας του να μην… φύγει από τη Σίτι. Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, οι Ισπανοί ακούγονται να τραγουδούν «Γκουαρντιόλα μείνε» προς τον Καταλανό τεχνικό, ενώ μάλιστα κι εκείνος μόλις το αντιλαμβάνεται, συλλαμβάνεται από τον φακό να χαμογελά.
Φυσικά, παρότι τα τελευταία χρόνια από το αρκετά σύνηθες ζευγάρι Ρεάλ – Σίτι, η ισπανική ομάδα είναι συνήθως αυτή που βγαίνει νικήτρια, παρότι και ο ίδιος ο Πεπ έχει εκφραστεί παρά μόνο με κολακευτικά λόγια για τη «Βασίλισσα» όποτε του έχει δοθεί η ευκαιρία, είναι προφανές πως για τους Μαδριλένους οπαδούς το παρελθόν του στη Μπαρτσελόνα παραμένει… αχώνευτο για τους ίδιους.
Δείτε το σχετικό βίντεο με το πικάρισμα στον Γκουαρντιόλα
🚨🎥 الكواليس | جماهير ريال مدريد تردد : «غوارديولا أبقى .. غوارديولا أبقى» pic.twitter.com/eTMQO2Wcl1
— شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 17, 2026
