«Κλείνει ο κύκλος του Γκουαρντιόλα στη Σίτι»

Μπορεί το συμβόλαιο του Πεπ Γκουαρντιόλα με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο οι φήμες γύρω από το μέλλον του Καταλανού τεχνικού συνεχίζονται. Με δεδομένο μάλιστα ότι η φετινή σεζόν μπορεί να μην… περιλαμβάνει τρόπαιο ούτε στην Premier League, ούτε και

στο Champions League, τα σενάρια και οι συζητήσεις γύρω από το όνομα του σπουδαίου προπονητή, «φουντώνουν».

Ανάμεσα σε αυτούς που βλέπουν το μέλλον του Πεπ μακριά από το Μάντσεστερ, είναι και ο Φέλιξ Κρος, αδερφός του θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης, Τόνι. Μιλώντας στο podcast «Einfach mal Luppen», ο Γερμανός, επίσης πρώην ποδοσφαιριστής, ανέφερε πως διακρίνει αλλαγή στη συμπεριφορά του Γκουαρντιόλα, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δείχνει πως το τέλος εποχής πλησιάζει.

Τι είπαν οι αφοί Κρος για τον Γκουαρντιόλα

«Τον βλέπω πλέον εντελώς διαφορετικό. Είναι εκεί, αλλά αφήνει τα πράγματα να κυλήσουν. Παλαιότερα ήταν διαρκώς σε κίνηση, έδινε οδηγίες, ζούσε κάθε φάση με ένταση», σχολίασε σχετικά και συνέχισε: «Ίσως είναι εύκολο να το λες από την άνεση μιας οθόνης, όμως πριν η εικόνα ήταν διαφορετική. Υπάρχει μια βαρύτητα γύρω από τη Σίτι, σαν να κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Πιστεύω πως η εποχή του Πεπ πλησιάζει στο τέλος της».

Βεβαίως, ο Τόνι Κρος -παίκτης του Καταλανού τεχνικού στη Μπάγερν Μονάχου- ήταν πιο συντηρητικός στην εκτίμησή του, τονίζοντας πως είναι πρόωρο για να βγει το οποιοδήποτε συμπέρασμα, απλά και μόνο λόγω μιας πιθανής αλλαγής στη συμπεριφορά του Γκουαρντιόλα: «Δεν ξέρω αν πρέπει να κρίνουμε τόσο γρήγορα. Ο Πεπ έχει συνηθίσει μια διαφορετική Σίτι έπειτα από τόσα χρόνια επιτυχιών. Η πρόκληση της ανανέωσης και της μεταμόρφωσης μιας ομάδας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο. Εκείνος θα αποφασίσει πότε και πώς θέλει να συνεχίσει», κατέληξε.