Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
Ποδόσφαιρο 17 Μαρτίου 2026, 14:00

«Κλείνει ο κύκλος του Γκουαρντιόλα στη Σίτι»

Το τέλος μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής, αυτής του Πεπ Γκουαρντιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι προβλέπουν οι... Γερμανοί!

Μπορεί το συμβόλαιο του Πεπ Γκουαρντιόλα με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο οι φήμες γύρω από το μέλλον του Καταλανού τεχνικού συνεχίζονται. Με δεδομένο μάλιστα ότι η φετινή σεζόν μπορεί να μην… περιλαμβάνει τρόπαιο ούτε στην Premier League, ούτε και
στο Champions League, τα σενάρια και οι συζητήσεις γύρω από το όνομα του σπουδαίου προπονητή, «φουντώνουν».

Ανάμεσα σε αυτούς που βλέπουν το μέλλον του Πεπ μακριά από το Μάντσεστερ, είναι και ο Φέλιξ Κρος, αδερφός του θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης, Τόνι. Μιλώντας στο podcast «Einfach mal Luppen», ο Γερμανός, επίσης πρώην ποδοσφαιριστής, ανέφερε πως διακρίνει αλλαγή στη συμπεριφορά του Γκουαρντιόλα, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δείχνει πως το τέλος εποχής πλησιάζει.

Τι είπαν οι αφοί Κρος για τον Γκουαρντιόλα

«Τον βλέπω πλέον εντελώς διαφορετικό. Είναι εκεί, αλλά αφήνει τα πράγματα να κυλήσουν. Παλαιότερα ήταν διαρκώς σε κίνηση, έδινε οδηγίες, ζούσε κάθε φάση με ένταση», σχολίασε σχετικά και συνέχισε: «Ίσως είναι εύκολο να το λες από την άνεση μιας οθόνης, όμως πριν η εικόνα ήταν διαφορετική. Υπάρχει μια βαρύτητα γύρω από τη Σίτι, σαν να κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Πιστεύω πως η εποχή του Πεπ πλησιάζει στο τέλος της».

Βεβαίως, ο Τόνι Κρος -παίκτης του Καταλανού τεχνικού στη Μπάγερν Μονάχου- ήταν πιο συντηρητικός στην εκτίμησή του, τονίζοντας πως είναι πρόωρο για να βγει το οποιοδήποτε συμπέρασμα, απλά και μόνο λόγω μιας πιθανής αλλαγής στη συμπεριφορά του Γκουαρντιόλα: «Δεν ξέρω αν πρέπει να κρίνουμε τόσο γρήγορα. Ο Πεπ έχει συνηθίσει μια διαφορετική Σίτι έπειτα από τόσα χρόνια επιτυχιών. Η πρόκληση της ανανέωσης και της μεταμόρφωσης μιας ομάδας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο. Εκείνος θα αποφασίσει πότε και πώς θέλει να συνεχίσει», κατέληξε.

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας "Let's Move & Donate Food": Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος στην Άρτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

