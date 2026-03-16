Ο Γκουαρντιόλα έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή με τη Ρεάλ: «Όποιος δεν το πιστεύει, μένει σπίτι του»
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή και την πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι στη ρεβάνς με τη Ρεάλ στο Champions League.
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της ρεβάνς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (17/3, 22:00) στο Έτιχαντ με στόχο την πρόκριση στους «8» του Champions League.
Υπενθυμίζεται ότι οι «Πολίτες» θα χρειαστεί να παλέψουν σκληρά για την ανατροπή και την πρόκριση, αφού στο πρώτο ματς είχαν ηττηθεί με 3-0. Ωστόσο, ο Γκουαρντιόλα, δεν πτοείται και έδωσε το σύνθημα για τη νίκη, αφού όπως τόνισε «όποιος δεν πιστεύει στην επικράτηση δεν χρειάζεται καν να κατέβει στο γήπεδο».
Αναλυτικά όσα είπε ο Γκουαρντιόλα
«Εάν δεν πιστεύουν, είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι ενήλικοι, έχουν καλούς μισθούς, έχουν μαμά και μπαμπά και έχουν καλή μόρφωση. Εάν δεν πιστεύουν στην πρόκριση στους 8 του Champions League, τότε να πάνε σπίτι τους, να μείνουν σπίτι τους.
Πρέπει να προσπαθήσουμε. Τι έχουμε να χάσουμε; Σε αυτό το δωμάτιο, υπάρχει κάποιος που ποντάρει σε εμάς για να κάνουμε την ανατροπή κόντρα στην Ρεάλ; Ούτε ένας…”, τόνισε με δηλώσεις του ο Γκουαρδιόλα ενόψει της δεύτερης τιτανομαχίας με τους μερένγκες, για να προσθέσει:
“Τα πρώτα 19,20 λεπτά κόντρα στην Ρεάλ, είχαμε πέντε με έξι παίκτες μέσα στην αντίπαλη περιοχή για να σκοράρουν. Δεν ζητάμε από τους παίκτες μας να ντριμπλάρουν επτά παίκτες και να σκοράρουν.
Όμως χάσαμε τα απλά πράγματα μέσα στην αντίπαλη περιοχή ενώ είχαμε και προβλήματα στην άμυνα. Δεχτήκαμε επίσης ένα γκολ που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει».
