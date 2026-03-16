sports betsson
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Champions League 16 Μαρτίου 2026, 14:31

Ο Γκουαρντιόλα έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή με τη Ρεάλ: «Όποιος δεν το πιστεύει, μένει σπίτι του»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή και την πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι στη ρεβάνς με τη Ρεάλ στο Champions League.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Spotlight

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της ρεβάνς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (17/3, 22:00) στο Έτιχαντ με στόχο την πρόκριση στους «8» του Champions League.

Υπενθυμίζεται ότι οι «Πολίτες» θα χρειαστεί να παλέψουν σκληρά για την ανατροπή και την πρόκριση, αφού στο πρώτο ματς είχαν ηττηθεί με 3-0. Ωστόσο, ο Γκουαρντιόλα, δεν πτοείται και έδωσε το σύνθημα για τη νίκη, αφού όπως τόνισε «όποιος δεν πιστεύει στην επικράτηση δεν χρειάζεται καν να κατέβει στο γήπεδο».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκουαρντιόλα

«Εάν δεν πιστεύουν, είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι ενήλικοι, έχουν καλούς μισθούς, έχουν μαμά και μπαμπά και έχουν καλή μόρφωση. Εάν δεν πιστεύουν στην πρόκριση στους 8 του Champions League, τότε να πάνε σπίτι τους, να μείνουν σπίτι τους.

Πρέπει να προσπαθήσουμε. Τι έχουμε να χάσουμε; Σε αυτό το δωμάτιο, υπάρχει κάποιος που ποντάρει σε εμάς για να κάνουμε την ανατροπή κόντρα στην Ρεάλ; Ούτε ένας…”, τόνισε με δηλώσεις του ο Γκουαρδιόλα ενόψει της δεύτερης τιτανομαχίας με τους μερένγκες, για να προσθέσει:

“Τα πρώτα 19,20 λεπτά κόντρα στην Ρεάλ, είχαμε πέντε με έξι παίκτες μέσα στην αντίπαλη περιοχή για να σκοράρουν. Δεν ζητάμε από τους παίκτες μας να ντριμπλάρουν επτά παίκτες και να σκοράρουν.

Όμως χάσαμε τα απλά πράγματα μέσα στην αντίπαλη περιοχή ενώ είχαμε και προβλήματα στην άμυνα. Δεχτήκαμε επίσης ένα γκολ που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει».

Headlines:
World
Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Κόσμος
Ιράν: Θα πάμε τον πόλεμο «όσο μακριά» χρειαστεί

Ιράν: Θα πάμε τον πόλεμο «όσο μακριά» χρειαστεί

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Champions League 12.03.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)

Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα λάθος και δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό 5-2 που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους.

Σύνταξη
Champions League 12.03.26

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)

Η… τρέλα διαρκείας που ακούει στο όνομα Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη νορβηγική ομάδα να σαρώνει 3-0 τη Σπόρτινγκ στο πρώτο ματς και να ετοιμάζεται για οκτάδα!

Άκης Στρατόπουλος
Champions League 11.03.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Champions League 11.03.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Champions League 11.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Champions League 11.03.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Champions League 11.03.26

H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)

Η εφιαλτική βραδιά του τερματοφύλακα της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι - Τα τραγικά λάθη που χάρισαν τρία εύκολα γκολ στην Ατλέτικο και η αλλαγή του στο 17' που έγραψε ιστορία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστήμες 16.03.26

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

Μια ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε μία μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα (L-DOPA), ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου.

Σύνταξη
Φροντίδα 16.03.26

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου

Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Σύνταξη
Σχέσεις με Λιβύη 16.03.26

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Σύνταξη
«Εύρηκα» 16.03.26

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Σκάνδαλο 16.03.26

Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την κατάθεσή της στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδεικνύει το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων που γίνονταν στον Οργανισμό και ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα δικογραφία 16.03.26

Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέας Γεωργίου φέρονται να μην είχαν δηλώσει μεγάλα χρηματικά ποσά

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΥΕΘΑ 16.03.26

Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ»

Σύνταξη
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Σύνταξη
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο