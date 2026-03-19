Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Νέες ασφαλτοστρώσεις στην Α’ Δημοτική Κοινότητα από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 19 Μαρτίου 2026, 12:58

Νέες ασφαλτοστρώσεις στην Α' Δημοτική Κοινότητα από τον Δήμο Πειραιά

Αυτοψία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη στις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Α' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά.

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή του Χατζηκυριάκειου από τον Δήμο Πειραιά, με πρώτο σημείο παρέμβασης τις οδούς Μαυροκορδάτου και Κανάρη, στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου της πόλης.

Τα έργα επιθεώρησαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής και ο Πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης, οι οποίοι διαπίστωσαν από κοντά την πρόοδο των παρεμβάσεων και συνομίλησαν με κατοίκους της περιοχής.

Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου Πειραιά, με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς άξονες και δρόμους γειτονιάς στις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες, ενώ το επόμενο διάστημα οι εργασίες θα επεκταθούν και στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα.

Οι ασφαλτοστρώσεις ενσωματώνονται στην ευρύτερη αναβάθμιση της περιοχής του Χατζηκυριάκειου, όπου παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης στη Σαχτούρη και στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού. Στο πλαίσιο αυτό, ανανεώνονται παλαιά πεζοδρόμια, εκτελούνται στοχευμένες παρεμβάσεις και εκσυγχρονίζονται οι υποδομές, δημιουργώντας ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης και αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ευρύτερη περιοχή και κατ΄ επέκταση την ποιότητα ζωής των Πειραιωτών.

Αναβαθμισμένες υποδομές σε κάθε σημείο της πόλης

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Επισκέφθηκα τις οδούς Μαυροκορδάτου και Κανάρη στο Χατζηκυριάκειο, όπου ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου για τη βελτίωση των δρόμων και των υποδομών της περιοχής. Παράλληλα με τις παρεμβάσεις ανάπλασης στη οδό Σαχτούρη, στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού, καθώς και στις οδούς Κλεισόβης και Καρπάθου που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα κριθούν από όλους μετά την ολοκλήρωσή τους, προχωράμε στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με σταδιακή επέκταση των εργασιών σε κάθε γειτονιά, ώστε η πόλη να γίνει πιο ασφαλής, λειτουργική και σύγχρονη, για να απολαμβάνουν οι Πειραιώτες αναβαθμισμένες υποδομές σε κάθε σημείο της».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Ξεκινήσαμε στην Α’ Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Χατζηκυριάκειου, νέες ασφαλτοστρώσεις με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τη βελτίωση των υποδομών της πόλης μας. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και σε άλλους δρόμους της Α’ Κοινότητας, ενώ επόμενος σταθμός του προγράμματος είναι η Β’ Δημοτική Κοινότητα».

Ο Πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης, πρόσθεσε μεταξύ άλλων:

«Με την έναρξη των ασφαλτοστρώσεων σε φθαρμένα οδοστρώματα της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, συνεχίζουμε μια ουσιαστική παρέμβαση που αφορά την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων».

Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 18.03.26

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
Τοπόσημο 18.03.26

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά την επίσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέφθηκε το Μουσείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή γειτονιά των Τρικάλων

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Τα ζητούμενα 17.03.26

Σημαντικά θέματα που τέθηκαν από τον περιφερειάρχη Φάνη Σπανό αφορούσαν την προστασία της Πολιτικής Συνοχής και των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο, η προσιτή στέγαση.

50 εκ. Ευρώ για το 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας για δράσεις πυροπροστασίας
Πρόληψη 17.03.26

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκ. ευρώ, διατίθεται από το ΥΠΕΣ με απόφαση του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας το 2026.

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Μια πάντα αστάθμητη δομή
Αλτουσέρ και Σπινόζα 19.03.26

Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Βρυξέλλες 19.03.26

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Καθώς η ευρωπαϊκή δράση κορυφώνεται και οι επαναληπτικοί της φάσης των «16» μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, το ενδιαφέρον στρέφεται σε αναμετρήσεις που κρίνουν προκρίσεις και διαμορφώνουν το σκηνικό για τη συνέχεια

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

