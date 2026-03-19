Νέες ασφαλτοστρώσεις στην Α’ Δημοτική Κοινότητα από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοψία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη στις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Α' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά.
Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή του Χατζηκυριάκειου από τον Δήμο Πειραιά, με πρώτο σημείο παρέμβασης τις οδούς Μαυροκορδάτου και Κανάρη, στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου της πόλης.
Τα έργα επιθεώρησαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής και ο Πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης, οι οποίοι διαπίστωσαν από κοντά την πρόοδο των παρεμβάσεων και συνομίλησαν με κατοίκους της περιοχής.
Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου Πειραιά, με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς άξονες και δρόμους γειτονιάς στις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες, ενώ το επόμενο διάστημα οι εργασίες θα επεκταθούν και στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα.
Οι ασφαλτοστρώσεις ενσωματώνονται στην ευρύτερη αναβάθμιση της περιοχής του Χατζηκυριάκειου, όπου παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης στη Σαχτούρη και στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού. Στο πλαίσιο αυτό, ανανεώνονται παλαιά πεζοδρόμια, εκτελούνται στοχευμένες παρεμβάσεις και εκσυγχρονίζονται οι υποδομές, δημιουργώντας ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης και αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ευρύτερη περιοχή και κατ΄ επέκταση την ποιότητα ζωής των Πειραιωτών.
Αναβαθμισμένες υποδομές σε κάθε σημείο της πόλης
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Επισκέφθηκα τις οδούς Μαυροκορδάτου και Κανάρη στο Χατζηκυριάκειο, όπου ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου για τη βελτίωση των δρόμων και των υποδομών της περιοχής. Παράλληλα με τις παρεμβάσεις ανάπλασης στη οδό Σαχτούρη, στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού, καθώς και στις οδούς Κλεισόβης και Καρπάθου που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα κριθούν από όλους μετά την ολοκλήρωσή τους, προχωράμε στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με σταδιακή επέκταση των εργασιών σε κάθε γειτονιά, ώστε η πόλη να γίνει πιο ασφαλής, λειτουργική και σύγχρονη, για να απολαμβάνουν οι Πειραιώτες αναβαθμισμένες υποδομές σε κάθε σημείο της».
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, επεσήμανε μεταξύ άλλων:
«Ξεκινήσαμε στην Α’ Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Χατζηκυριάκειου, νέες ασφαλτοστρώσεις με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τη βελτίωση των υποδομών της πόλης μας. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και σε άλλους δρόμους της Α’ Κοινότητας, ενώ επόμενος σταθμός του προγράμματος είναι η Β’ Δημοτική Κοινότητα».
Ο Πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης, πρόσθεσε μεταξύ άλλων:
«Με την έναρξη των ασφαλτοστρώσεων σε φθαρμένα οδοστρώματα της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, συνεχίζουμε μια ουσιαστική παρέμβαση που αφορά την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων».
