Η Νταϊάν Γουόρεν έχασε για 17η φορά στα Όσκαρ, αλλά «δεν πειράζει»
Fizz 19 Μαρτίου 2026, 19:40

Φέτος, η Νταϊάν Γουόρεν ήταν και πάλι υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Dear Me», αλλά τελικά, επικράτησε το «Golden».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

Spotlight

Μετά την τελετή απονομής των Όσκαρ 2026, η θρυλική συνθέτρια Νταϊάν Γουόρεν έδωσε συνέντευξη στον Ρόμπερτ Κοβάτσικ του NBC Los Angeles, όπου και μίλησε για ένα αρνητικό ρεκόρ: δεκαεπτά υποψηφιότητες, μηδέν νίκες.

Φέτος, η Γουόρεν ήταν και πάλι υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Dear Me», αλλά τελικά, επικράτησε το «Golden».

Καλή καρδιά

Στη συζήτηση που είχε με το NBC LA, η Νταϊάν Γουόρεν αποκάλεσε τον ευατό της «τη μεγαλύτερη χαμένη» των Όσκαρ.

«Είδα πολλούς τίτλους άρθρων που έλεγαν ότι είμαι η μεγαλύτερη χαμένη την ιστορία των Όσκαρ», είπε, ξεσπώντας σε γέλια. «Αλλά, ξέρετε κάτι; Δεν με πειράζει. Αυτό σημαίνει ότι έχω λάβει υποψηφιότητες».

Πρόσθεσε δε ότι όλες αυτές οι υποψηφιότητες έχουν μεγαλύτερη αξία για εκείνη από ό,τι θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε νίκη στα Όσκαρ.

Υποστήριξη

Σε μια ανάρτηση στο Instagram μετά την τελετή των Όσκαρ, η Νταϊάν Γουόρεν μοιράστηκε ένα άρθρο που αναφέρονταν στην ήττα της, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ. Στα σχόλια, η Kesha — η οποία ερμήνευσε το τελευταίο τραγούδι της που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ — εξέφρασε την υποστήριξή της προς τη συνθέτρια και εξήρε τη διαχρονική επίδρασή της στη μουσική βιομηχανία.

«Είμαι τόσο περήφανη για σένα και νιώθω τιμή που τραγούδησα αυτό το απίστευτα ξεχωριστό τραγούδι σου. Δεν χρειάζεσαι βραβείο για να καταλάβεις πόσο έχεις επηρεάσει αυτή τη βιομηχανία και αυτόν τον κόσμο», έγραψε.

Στα θετικά της υπόθεσης: κατά τη διάρκεια της καριέρας της, εκτός από τις 17 υποψηφιότητές της στα βραβεία της Ακαδημίας, η Γουόρεν έχει κερδίσει ένα Τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο του έργου της, καθώς και ένα Grammy, ένα Emmy και δύο Χρυσές Σφαίρες.

«Θα επιστρέψω»

Λίγες μέρες μετά τα Όσκαρ, η Νταϊάν Γουόρεν ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram για να ενημερώσει τους θαυμαστές της ότι η τελευταία της ήττα δεν θα την εμποδίσει να συνεχίσει και μοιράστηκε μια selfie με ένα στυλό στο χέρι.

«Εντάξει, πάμε στο επόμενο τραγούδι!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Diane Warren (@dianewarren)

Το 2025, αφού είχε προταθεί για το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού (για το «Journey», σε ερμηνεία της H.E.R. για την ταινία «The Six Triple Eight») και δεν κέρδισε, η συνθέατρια δήλωσε στο Variety ότι θα ξαναρχίσει να γράφει τραγούδια από την επόμενη μέρα και ότι ήταν αποφασισμένη να επιστρέψει στα Όσκαρ και πάλι τον επόμενο χρόνο.

«Είμαι ο Εξολοθρευτής των Όσκαρ — θα επιστρέψω. Αυτό το είπα με τη φωνή του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Θα επιστρέψω. Δεν μπορείτε να με ξεφορτωθείτε», δήλωσε.

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

googlenews

Vita.gr
8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Αγχωμένη, θυμωμένη, αβοήθητη: Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες για τη σεξουαλική κακοποίηση

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Σύνταξη
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
«Ύβρις» 18.03.26

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Σύνταξη
Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Fizz 18.03.26

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Η φωτογραφία που προκάλεσε πανικό στα social media

Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Μπορούμε να κοιμηθούμε ήρεμοι: Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Σύνταξη
Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία - «Επικοινωνιακό μπάλωμα» λέει το ΠΑΣΟΚ

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 19.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)
Βόλεϊ 19.03.26

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε «προπόνηση» τον ημιτελικό με τον ΟΦΗ, νίκησε εύκολα με 3-0 ((25-13, 25-18, 25-16) τον ΟΦΗ στο κλειστό της Νεάπολης και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Πολιτικό κόστος 19.03.26

Ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ - ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση

Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα

Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Σύνταξη
LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα
Conference League 19.03.26

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρακόφ – Φιορεντίνα για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών
Κόσμος 19.03.26

Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Σύνταξη
LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.03.26

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – Θέλτα
Europa League 19.03.26

LIVE: Λιόν – Θέλτα

LIVE: Λιόν – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – Θέλτα για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε
Ποδόσφαιρο 19.03.26

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 19.03.26

Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League

Ο Λανουά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου προτίμησε διεθνείς και έμπειρους διαιτητές να σφυρίξουν τους αγώνες επειδή αυτοί που προώθησε ο ίδιος δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη

Βάιος Μπαλάφας
Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Κόσμος 19.03.26

Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

