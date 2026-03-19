Η Νταϊάν Γουόρεν έχασε για 17η φορά στα Όσκαρ, αλλά «δεν πειράζει»

Μετά την τελετή απονομής των Όσκαρ 2026, η θρυλική συνθέτρια Νταϊάν Γουόρεν έδωσε συνέντευξη στον Ρόμπερτ Κοβάτσικ του NBC Los Angeles, όπου και μίλησε για ένα αρνητικό ρεκόρ: δεκαεπτά υποψηφιότητες, μηδέν νίκες.

Φέτος, η Γουόρεν ήταν και πάλι υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Dear Me», αλλά τελικά, επικράτησε το «Golden».

Καλή καρδιά

Στη συζήτηση που είχε με το NBC LA, η Νταϊάν Γουόρεν αποκάλεσε τον ευατό της «τη μεγαλύτερη χαμένη» των Όσκαρ.

«Είδα πολλούς τίτλους άρθρων που έλεγαν ότι είμαι η μεγαλύτερη χαμένη την ιστορία των Όσκαρ», είπε, ξεσπώντας σε γέλια. «Αλλά, ξέρετε κάτι; Δεν με πειράζει. Αυτό σημαίνει ότι έχω λάβει υποψηφιότητες».

Πρόσθεσε δε ότι όλες αυτές οι υποψηφιότητες έχουν μεγαλύτερη αξία για εκείνη από ό,τι θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε νίκη στα Όσκαρ.

Υποστήριξη

Σε μια ανάρτηση στο Instagram μετά την τελετή των Όσκαρ, η Νταϊάν Γουόρεν μοιράστηκε ένα άρθρο που αναφέρονταν στην ήττα της, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ. Στα σχόλια, η Kesha — η οποία ερμήνευσε το τελευταίο τραγούδι της που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ — εξέφρασε την υποστήριξή της προς τη συνθέτρια και εξήρε τη διαχρονική επίδρασή της στη μουσική βιομηχανία.

«Είμαι τόσο περήφανη για σένα και νιώθω τιμή που τραγούδησα αυτό το απίστευτα ξεχωριστό τραγούδι σου. Δεν χρειάζεσαι βραβείο για να καταλάβεις πόσο έχεις επηρεάσει αυτή τη βιομηχανία και αυτόν τον κόσμο», έγραψε.

Στα θετικά της υπόθεσης: κατά τη διάρκεια της καριέρας της, εκτός από τις 17 υποψηφιότητές της στα βραβεία της Ακαδημίας, η Γουόρεν έχει κερδίσει ένα Τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο του έργου της, καθώς και ένα Grammy, ένα Emmy και δύο Χρυσές Σφαίρες.

«Θα επιστρέψω»

Λίγες μέρες μετά τα Όσκαρ, η Νταϊάν Γουόρεν ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram για να ενημερώσει τους θαυμαστές της ότι η τελευταία της ήττα δεν θα την εμποδίσει να συνεχίσει και μοιράστηκε μια selfie με ένα στυλό στο χέρι.

«Εντάξει, πάμε στο επόμενο τραγούδι!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Το 2025, αφού είχε προταθεί για το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού (για το «Journey», σε ερμηνεία της H.E.R. για την ταινία «The Six Triple Eight») και δεν κέρδισε, η συνθέατρια δήλωσε στο Variety ότι θα ξαναρχίσει να γράφει τραγούδια από την επόμενη μέρα και ότι ήταν αποφασισμένη να επιστρέψει στα Όσκαρ και πάλι τον επόμενο χρόνο.

«Είμαι ο Εξολοθρευτής των Όσκαρ — θα επιστρέψω. Αυτό το είπα με τη φωνή του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Θα επιστρέψω. Δεν μπορείτε να με ξεφορτωθείτε», δήλωσε.

*Με πληροφορίες από: People