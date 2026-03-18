Τι Χόλιγουντ, τι Κίεβο; Ο Σον Πεν όπου κι αν πάει παίρνει ένα Όσκαρ

Το βράδυ της 15ης Μαρτίου ήταν ξεχωριστό για εκείνον. Στο πλαίσιο της 98ης τελετής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ο Σον Πεν τιμήθηκε με το 3ο του Όσκαρ και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ ηθοποιών.

Ωστόσο, ο 65χρονος σταρ δεν φάνηκε να πολυνοιάζεται για τις φωτογραφίες, το κόκκινο χαλί και το χρυσό αγαλματίδιο, καθώς σνόμπαρε την τελετή και ταξίδεψε στην Ουκρανία.

Η απόφασή του προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να «απαιτούν» να του πάρουν πίσω το βραβείο. Μάλλον ούτε αυτό θα ενδιέφερε ιδιαίτερα τον Σον Πεν, καθώς την ίδια ώρα παραλάμβανε ένα ουκρανικό «Όσκαρ», που κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βομβαρδισμό.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Instagram, η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων ανακοίνωσε πως απένειμε στον Πεν αυτό το εναλλακτικό βραβείο που δημιουργήθηκε «από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από μια ρωσική επίθεση».

Η Ukrzaliznytsia ανήρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ηθοποιός να παραλαμβάνει αυτό το αντικείμενο: ένα λεπτό κομμάτι μεταλλικού φύλλου που έχει το σχήμα των διάσημων χρυσών αγαλματιδίων.

Στο βίντεο, ο Σον Πεν λέει «σας ευχαριστώ» και χαρακτηρίζει αυτό το δώρο «θησαυρό».

Πιστός υποστηρικτής του Κιέβου μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα, ο 65χρονος Σον Πεν είχε προσφέρει το 2022 ένα από τα δύο Όσκαρ του στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του ευρείας κλίμακας πολέμου», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ένα μήνυμα, απευθυνόμενος στον πρωταγωνιστή που αποκάλεσε «πραγματικό φίλο» του ουκρανικού λαού.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Σον Πεν παραδίδει το βραβείο του στον Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο το 2022 (Office of the President of Ukraine)