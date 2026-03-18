Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Τι Χόλιγουντ, τι Κίεβο; Ο Σον Πεν όπου κι αν πάει παίρνει ένα Όσκαρ
Βραβεία παντού 18 Μαρτίου 2026, 16:45

Ο 65χρονος σταρ του Χόλιγουντ Σον Πεν, μπορεί να μην παρέλαβε το Όσκαρ του το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες, αλλά πήρε ένα σχεδόν ίδιο στο Κίεβο όπου βρισκόταν.

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το βράδυ της 15ης Μαρτίου ήταν ξεχωριστό για εκείνον. Στο πλαίσιο της 98ης τελετής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ο Σον Πεν τιμήθηκε με το 3ο του Όσκαρ και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ ηθοποιών.

Ωστόσο, ο 65χρονος σταρ δεν φάνηκε να πολυνοιάζεται για τις φωτογραφίες, το κόκκινο χαλί και το χρυσό αγαλματίδιο, καθώς σνόμπαρε την τελετή και ταξίδεψε στην Ουκρανία.

Η απόφασή του προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να «απαιτούν» να του πάρουν πίσω το βραβείο. Μάλλον ούτε αυτό θα ενδιέφερε ιδιαίτερα τον Σον Πεν, καθώς την ίδια ώρα παραλάμβανε ένα ουκρανικό «Όσκαρ», που κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βομβαρδισμό.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Instagram, η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων ανακοίνωσε πως απένειμε στον Πεν αυτό το εναλλακτικό βραβείο που δημιουργήθηκε «από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από μια ρωσική επίθεση».

Το ουκρανικό «Όσκαρ» που δόθηκε στον Σον Πεν

Η Ukrzaliznytsia ανήρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ηθοποιός να παραλαμβάνει αυτό το αντικείμενο: ένα λεπτό κομμάτι μεταλλικού φύλλου που έχει το σχήμα των διάσημων χρυσών αγαλματιδίων.

Στο βίντεο, ο Σον Πεν λέει «σας ευχαριστώ» και χαρακτηρίζει αυτό το δώρο «θησαυρό».

Πιστός υποστηρικτής του Κιέβου μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα, ο 65χρονος Σον Πεν είχε προσφέρει το 2022 ένα από τα δύο Όσκαρ του στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του ευρείας κλίμακας πολέμου», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ένα μήνυμα, απευθυνόμενος στον πρωταγωνιστή που αποκάλεσε «πραγματικό φίλο» του ουκρανικού λαού.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Σον Πεν παραδίδει το βραβείο του στον Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο το 2022 (Office of the President of Ukraine)

Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ στην Αττική και με πλαφόν

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί – «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»
Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά
Με κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Αναστασία Σταματοπούλου
Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ
Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα
«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου
Στις 6 Μαρτίου, κανάλι της Μοσάντ στο Telegram δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους

Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
«Όπως έπαιζε με τους φίλους του έπεσε με το πατίνι που ήταν δικό του και του το είχα πάρει εγώ», είπε ο πατέρας του 14χρονου μιλώντας στο in.

Γεωργία Κακή
Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά την επίσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέφθηκε το Μουσείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή γειτονιά των Τρικάλων

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
