Culture Live 16 Μαρτίου 2026, 19:00

Το κλειστό κλαμπ των τριών Όσκαρ: Οι ηθοποιοί που έγραψαν ιστορία

Μετά και τα φετινά Academy Awards, ο Σον Πεν μπήκε στο σπάνιο «κλαμπ των τριών Όσκαρ», όπου ανήκουν ελάχιστοι ηθοποιοί στην ιστορία του κινηματογράφου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κατάκτηση ενός Όσκαρ αποτελεί ήδη κορυφαία διάκριση για έναν ηθοποιό. Όταν όμως κάποιος καταφέρει να το κερδίσει τρεις φορές για την υποκριτική του, τότε περνά σε ένα από τα πιο κλειστά κλαμπ στην ιστορία των Academy Awards.

Σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη απονομή, μόλις έξι ηθοποιοί έχουν πετύχει αυτό το επίτευγμα.

Οι γυναίκες με τρία Όσκαρ ερμηνείας

Μέριλ Στριπ

REUTERS/Yara Nardi

Η Μέριλ Στριπ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου και κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων για Όσκαρ ερμηνείας.

Τα τρία Όσκαρ της προέρχονται από τις ταινίες:

  • Kramer vs. Kramer (1979) – Β΄ Γυναικείου Ρόλου
  • Sophie’s Choice (1982) – Α΄ Γυναικείου Ρόλου
  • The Iron Lady (2011) – Α΄ Γυναικείου Ρόλου

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ

REUTERS/Lucas Jackson

Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και ισχυρές παρουσίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

Κέρδισε τρία Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες:

  • Fargo (1996)
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
  • Nomadland (2020)

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το Nomadland βραβεύτηκε και ως παραγωγός, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Όσκαρ της στα τέσσερα.

Ίνγκριντ Μπέργκμαν

Η Σουηδή σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς του 20ού αιώνα.

Τα τρία βραβεία της απονεμήθηκαν για τις ταινίες:

  • Gaslight (1944)
  • Anastasia (1956)
  • Murder on the Orient Express (1974)

Οι άνδρες με τρία Όσκαρ ερμηνείας

Ντάνιελ Ντέι‑Λιούις

REUTERS/Suzanne Plunkett/File Photo

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις έχει γράψει ιστορία ως ο μόνος ηθοποιός που έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Τα βραβεία του προήλθαν από τις ταινίες:

  • My Left Foot (1989)
  • There Will Be Blood (2007)
  • Lincoln (2012)

Τζακ Νίκολσον

EPA/SOEREN STACHE COLOR

Ο Τζακ Νίκολσον αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής υποκριτικής.

Έχει κερδίσει τρία βραβεία για τις ερμηνείες του στις ταινίες:

  • One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)
  • Terms of Endearment (1983)
  • As Good as It Gets (1997)

Γουόλτερ Μπρέναν

Ο Γουόλτερ Μπρέναν παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση στην ιστορία των Όσκαρ, καθώς είναι ο μοναδικός ηθοποιός που έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

Τα βραβεία του προήλθαν από τις ταινίες:

  • Come and Get It (1936)
  • Kentucky (1938)
  • The Westerner (1940)

Η νέα είσοδος στο «κλαμπ των τριών Όσκαρ»

REUTERS/Mario Anzuoni (CANADA)

Στα φετινά βραβεία, ο Σον Πεν προστέθηκε σε αυτή τη μικρή λίστα, κατακτώντας το τρίτο του Όσκαρ ερμηνείας για τον ρόλο του στην ταινία One Battle After Another.

Τα άλλα βραβεία: 

  • για την ταινία Mystic River (2004)
  • για την ταινία Milk (2009)

Μέση Ανατολή: Τα νέα ρίσκα για την Ελλάδα από ένα γεωπολιτικό σοκ

Τραμπ: «Χτυπήσαμε πάνω από 7.000 στόχους» στο Ιράν – Ζήτησε και πάλι διεθνή βοήθεια για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες

«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς η νικήτρια της νέας κατηγορίας των βραβείων

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς κέρδισε το πρώτο Όσκαρ για το κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού για την ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ

Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Πάνος Καισσαράτος
Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

Λουκάς Καρνής
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες

Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

Πόλεμος και απάτη: Με ποιον τρόπο τα ΑΙ viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση. Ποια είναι fake;

Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές

Ο Γάλλος δεν καταλαβαίνει ότι προκαλεί άσχημη εντύπωση το να διατηρεί στον πίνακα διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη όπως ο Ματσούκας (Εύβοιας) ή ο Πολυχρόνης (Πιερίας)

Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων - «Στημένη υπόθεση»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.

Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών - Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος

Το επίμαχο πρόγραμμα αεράμυνας που κοστίζει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έγειρε ερωτήματα καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμούς κάνοντας λόγο για «απευθείας ανάθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Υπέροχοι επτά: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα - Από τη Χρυσή Εποχή του 19ου αιώνα στη δυστοπική Σίλικον Βάλεϊ του 21ου

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη

Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

