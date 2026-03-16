Το κλειστό κλαμπ των τριών Όσκαρ: Οι ηθοποιοί που έγραψαν ιστορία

Η κατάκτηση ενός Όσκαρ αποτελεί ήδη κορυφαία διάκριση για έναν ηθοποιό. Όταν όμως κάποιος καταφέρει να το κερδίσει τρεις φορές για την υποκριτική του, τότε περνά σε ένα από τα πιο κλειστά κλαμπ στην ιστορία των Academy Awards.

Σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη απονομή, μόλις έξι ηθοποιοί έχουν πετύχει αυτό το επίτευγμα.

Οι γυναίκες με τρία Όσκαρ ερμηνείας

Μέριλ Στριπ

Η Μέριλ Στριπ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου και κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων για Όσκαρ ερμηνείας.

Τα τρία Όσκαρ της προέρχονται από τις ταινίες:

Kramer vs. Kramer (1979) – Β΄ Γυναικείου Ρόλου

Sophie’s Choice (1982) – Α΄ Γυναικείου Ρόλου

The Iron Lady (2011) – Α΄ Γυναικείου Ρόλου

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ

Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και ισχυρές παρουσίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

Κέρδισε τρία Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες:

Fargo (1996)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)

Nomadland (2020)

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το Nomadland βραβεύτηκε και ως παραγωγός, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Όσκαρ της στα τέσσερα.

Ίνγκριντ Μπέργκμαν

Η Σουηδή σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς του 20ού αιώνα.

Τα τρία βραβεία της απονεμήθηκαν για τις ταινίες:

Gaslight (1944)

Anastasia (1956)

Murder on the Orient Express (1974)

Οι άνδρες με τρία Όσκαρ ερμηνείας

Ντάνιελ Ντέι‑Λιούις

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις έχει γράψει ιστορία ως ο μόνος ηθοποιός που έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Τα βραβεία του προήλθαν από τις ταινίες:

My Left Foot (1989)

There Will Be Blood (2007)

Lincoln (2012)

Τζακ Νίκολσον

Ο Τζακ Νίκολσον αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής υποκριτικής.

Έχει κερδίσει τρία βραβεία για τις ερμηνείες του στις ταινίες:

One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

Terms of Endearment (1983)

As Good as It Gets (1997)

Γουόλτερ Μπρέναν

Ο Γουόλτερ Μπρέναν παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση στην ιστορία των Όσκαρ, καθώς είναι ο μοναδικός ηθοποιός που έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

Τα βραβεία του προήλθαν από τις ταινίες:

Come and Get It (1936)

Kentucky (1938)

The Westerner (1940)

Η νέα είσοδος στο «κλαμπ των τριών Όσκαρ»

Στα φετινά βραβεία, ο Σον Πεν προστέθηκε σε αυτή τη μικρή λίστα, κατακτώντας το τρίτο του Όσκαρ ερμηνείας για τον ρόλο του στην ταινία One Battle After Another.

