Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει «χρυσό» deal
Champions League 16 Μαρτίου 2026, 11:56

Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει «χρυσό» deal

Στόχος το μεγαλύτερο συμβόλαιο τεχνικού χορηγού στην ιστορία

Γιώργος Μαζιάς
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανανέωση και επέκταση της συνεργασίας της με τη Nike, σε μια συμφωνία που φιλοδοξεί να γίνει η πιο επικερδής που έχει υπογραφεί ποτέ μεταξύ ποδοσφαιρικού συλλόγου και τεχνικού χορηγού. Η γαλλική ομάδα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη νέα αγωνιστική και εμπορική δυναμική της, με «όπλα» την κατάκτηση της πρώτης κούπας Champions League στην ιστορία της, τη διεθνή προβολή που απολαμβάνει και τα σχέδια για νέο ιδιόκτητο γήπεδο.

Η συνεργασία Nike – PSG αποτελεί μία από τις μακροβιότερες στον παγκόσμιο αθλητισμό, καθώς διαρκεί αδιάκοπα πάνω από μισό αιώνα. Το τελευταίο συμβόλαιο υπογράφηκε το 2019 με διάρκεια έως το 2032 και αποφέρει στον παριζιάνικο σύλλογο περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξετάζουν ήδη την επέκταση της συμφωνίας έως το 2039, με σημαντική αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων.

Στόχος της διοίκησης είναι να ξεπεράσει τα επίπεδα των ανταγωνιστών της στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς χορηγιών. Σήμερα, το πιο «βαρύ» συμβόλαιο ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία λαμβάνει περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν από την Adidas. Παρόμοια επίπεδα αναμένεται να φτάσει και η συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τη Nike από το 2028 και μετά, ενώ σημαντικά έσοδα αποκομίζουν επίσης η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ.

Το project της Παρί Σεν Ζερμέν δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Η διοίκηση του συλλόγου επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπορική αξία που προκύπτει από τη διεθνή προβολή, το star system των ποδοσφαιριστών της και την προοπτική δημιουργίας ενός νέου σύγχρονου γηπέδου, μετά τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί στη σχέση με τον δήμο του Παρισιού σχετικά με τη χρήση του Parc des Princes. Ένα ιδιόκτητο στάδιο θα μπορούσε να αυξήσει δραστικά τα έσοδα από merchandising, hospitality και events, καθιστώντας τη συμφωνία με τη Nike ακόμη πιο ελκυστική.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η μάχη των τεχνικών χορηγών έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά στρατηγικού ανταγωνισμού. Οι εταιρείες αθλητικού εξοπλισμού επενδύουν τεράστια ποσά για να συνδέσουν το brand τους με κορυφαίους συλλόγους, γνωρίζοντας ότι η παγκόσμια απήχηση του ποδοσφαίρου λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής εμπορικής αξίας. Για τους συλλόγους, τα συμβόλαια αυτά αποτελούν βασικό πυλώνα οικονομικής βιωσιμότητας, ειδικά σε μια εποχή όπου οι κανονισμοί οικονομικής ισορροπίας περιορίζουν την ανεξέλεγκτη δαπάνη.

Ενδεικτικό είναι ότι τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ λαμβάνουν από 60 έως και 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τους τεχνικούς τους χορηγούς. Η Λίβερπουλ, η Τσέλσι και η Μπάγερν Μονάχου βρίσκονται επίσης στη σχετική λίστα, ενώ στην Ιταλία η Γιουβέντους διατηρεί το πιο προσοδοφόρο συμβόλαιο, ξεπερνώντας σημαντικά τους ανταγωνιστές της Ίντερ και Μίλαν.

Η περίπτωση της Παρί Σεν Ζερμέν αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση: τα μεγάλα κλαμπ λειτουργούν πλέον ως παγκόσμιες εμπορικές πλατφόρμες, με τη διαπραγματευτική τους ισχύ να εξαρτάται όχι μόνο από τίτλους και αγωνιστικές επιδόσεις, αλλά και από τη διεθνή επιρροή τους στα social media, τις συνεργασίες με brands πολυτελείας και την ικανότητά τους να δημιουργούν lifestyle προϊόντα.

Αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, η νέα συμφωνία PSG – Nike θα σηματοδοτήσει ένα νέο σημείο αναφοράς στη βιομηχανία του ποδοσφαίρου. Δεν θα πρόκειται απλώς για ένα συμβόλαιο ένδυσης, αλλά για μια στρατηγική συμμαχία παγκόσμιας προβολής, που θα επηρεάσει την ισορροπία δυνάμεων στον εμπορικό ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών συλλόγων. Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο μετατρέπεται σε entertainment business υψηλής αξίας, η Παρί Σεν Ζερμέν επιχειρεί να κατακτήσει όχι μόνο τίτλους, αλλά και την κορυφή της οικονομικής ιεραρχίας του αθλήματος.

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)
Champions League 12.03.26

Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα λάθος και δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό 5-2 που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους.

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
Champions League 12.03.26

Η… τρέλα διαρκείας που ακούει στο όνομα Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη νορβηγική ομάδα να σαρώνει 3-0 τη Σπόρτινγκ στο πρώτο ματς και να ετοιμάζεται για οκτάδα!

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 11.03.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
Champions League 11.03.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 11.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
Champions League 11.03.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)
Champions League 11.03.26

Η εφιαλτική βραδιά του τερματοφύλακα της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι - Τα τραγικά λάθη που χάρισαν τρία εύκολα γκολ στην Ατλέτικο και η αλλαγή του στο 17' που έγραψε ιστορία.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)
Champions League 10.03.26

Οι Ισπανοί διέλυσαν τους Λονδρέζους, πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δύο τεράστια λάθη από τον γκολκίπερ της Τότεναμ, Κίνσκι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 17'

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όλοι χαρούμενοι 16.03.26

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Κόσμος 16.03.26

Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Προστάτης 16.03.26

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

«Αταμάν, το μετάνιωσες;»
Euroleague 16.03.26

Στη Σερβία γίνεται ειδική αναφορά στον Εργκίν Αταμάν σχετικά με την απόφαση του για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν...

Συνελήφθη 84χρονος στη Θεσσαλονίκη με ποινή ισόβιας κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 16.03.26

Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Άρης: Η ομιλία του Γρηγορίου – Τι είπε στους παίκτες μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε τους παίκτες του Άρη προ των ευθυνών τους προκειμένου να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες στο υπόλοιπο της σεζόν.

Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)
Μπάσκετ 16.03.26

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123 – Τραυματίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται
Κόσμος 16.03.26

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ο Λεβαδειακός έχει «κλειδώσει» θέση στο 5-8 της Super League όμως Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά θα δώσουν… τελικούς την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

