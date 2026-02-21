sports betsson
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ
Ποδόσφαιρο 21 Φεβρουαρίου 2026

Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα κάνει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για την καταβολή των δεδουλευμένων του Κιλιάν Εμπαπέ και έτσι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν τις ζωές τους χωρίς άλλες προστριβές.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης των εργατικών δικαστηρίων του Παρισιού, που την καταδίκασε στα μέσα Δεκεμβρίου να καταβάλει σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ στον πρώην σταρ της, Κιλιάν Εμπαπέ.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος τόνισε ότι, «σε πνεύμα υπευθυνότητας και προκειμένου να τερματιστεί οριστικά μια διαδικασία που έχει διαρκέσει πολύ, επέλεξε να μην παρατείνει τη διαφορά. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πλέον αποφασισμένη να κοιτάξει προς το μέλλον, εστιάζοντας στο αθλητικό της πρόγραμμα και την ομαδική επιτυχία».

Ο σύλλογος είχε προθεσμία ενός μήνα για να ασκήσει έφεση, από την κοινοποίηση της απόφασης στα τέλη Ιανουαρίου. Τον Δεκέμβριο, το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι ο Εμπαπέ δικαιούται τα δεδουλευμένα, τα μπόνους και τα αχρησιμοποίητα καταστατικά αδειών από το συμβόλαιό του που έληξε το 2024, όταν ο Γάλλος κατέληξε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η απόφαση συνοδευόταν από άμεση εκτέλεση, γεγονός που σήμαινε ότι η Παρί όφειλε να πληρώσει τα ποσά άμεσα, ακόμα κι αν ασκούσε έφεση. Η ομάδα είχε ήδη καταβάλει 55 εκατ. ευρώ και πρόσφατα πληρώθηκαν τα υπόλοιπα 5,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν σε αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας.

Ο δικηγόρος του συλλόγου, Ρενό Σεμερντιάν, δήλωσε ότι η Παρί «συνέτρεξε πλήρως στις υποχρεώσεις της, τόσο όσον αφορά τη δημοσίευση της απόφασης όσο και την καταβολή των ποσών». Παρά την καταδίκη, το δικαστήριο «απέκρουσε όλες τις απαιτήσεις του παίκτη σχετικά με ηθική παρενόχληση, αδήλωτη εργασία, μετατροπή σε μόνιμη σύμβαση, παραβίαση του συμβολαίου και παραλείψεις υποχρέωσης ασφάλειας».

Η Παρί Σεν Ζερμέν επανέλαβε ότι «ενήργησε πάντα με καλή πίστη και ακεραιότητα», προσθέτοντας ότι το δικαστήριο αναγνώρισε την ύπαρξη λεκτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς όμως να εξάγει τις νομικές συνέπειες.

Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Δασμοί Τραμπ: Τι σημαίνει η ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Δασμοί Τραμπ: Τι σημαίνει η ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ποδόσφαιρο 21.02.26

Άλλα Αθλήματα 21.02.26

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 21.02.26

Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου
Στο Βελιγράδι 20.02.26

Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου

Με μία από τις πιο δυνατές ομάδες των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να αγωνιστεί το Σάββατο (21/2) η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Σύνταξη
Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων
Μπάσκετ 20.02.26

Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ κάνει μαθήματα οδήγησης για να αποκτήσει δίπλωμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη σημάδι προσαρμογής

Βάιος Μπαλάφας
Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ δηλώνει πως δεν απολαμβάνει τον ρόλο του στην Τότεναμ πριν από το ντεμπούτο του στην Premier League στο ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ και υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό!

Βάιος Μπαλάφας
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λέκκας: Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις – Γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει
«Τα δύσκολα μπροστά μας» 21.02.26

Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις - Ο Λέκκας εξηγεί γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει

«Για τα κατολισθητικά φαινόμενα υπάρχουν διάφορα αίτια, όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η φύση των πετρωμάτων, το επιφανειακό και το υπόγειο νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.02.26

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

Σύνταξη
«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
Μνήμες 21.02.26

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 21.02.26

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Σύνταξη
Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Οικονομία 21.02.26

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Σύνταξη
«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
Αντίσταση 21.02.26

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής

Από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Έρευνα σε εξέλιξη 21.02.26

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Σύνταξη
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Σύνταξη
Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
