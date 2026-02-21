Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης των εργατικών δικαστηρίων του Παρισιού, που την καταδίκασε στα μέσα Δεκεμβρίου να καταβάλει σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ στον πρώην σταρ της, Κιλιάν Εμπαπέ.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος τόνισε ότι, «σε πνεύμα υπευθυνότητας και προκειμένου να τερματιστεί οριστικά μια διαδικασία που έχει διαρκέσει πολύ, επέλεξε να μην παρατείνει τη διαφορά. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πλέον αποφασισμένη να κοιτάξει προς το μέλλον, εστιάζοντας στο αθλητικό της πρόγραμμα και την ομαδική επιτυχία».

Ο σύλλογος είχε προθεσμία ενός μήνα για να ασκήσει έφεση, από την κοινοποίηση της απόφασης στα τέλη Ιανουαρίου. Τον Δεκέμβριο, το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι ο Εμπαπέ δικαιούται τα δεδουλευμένα, τα μπόνους και τα αχρησιμοποίητα καταστατικά αδειών από το συμβόλαιό του που έληξε το 2024, όταν ο Γάλλος κατέληξε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η απόφαση συνοδευόταν από άμεση εκτέλεση, γεγονός που σήμαινε ότι η Παρί όφειλε να πληρώσει τα ποσά άμεσα, ακόμα κι αν ασκούσε έφεση. Η ομάδα είχε ήδη καταβάλει 55 εκατ. ευρώ και πρόσφατα πληρώθηκαν τα υπόλοιπα 5,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν σε αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας.

Ο δικηγόρος του συλλόγου, Ρενό Σεμερντιάν, δήλωσε ότι η Παρί «συνέτρεξε πλήρως στις υποχρεώσεις της, τόσο όσον αφορά τη δημοσίευση της απόφασης όσο και την καταβολή των ποσών». Παρά την καταδίκη, το δικαστήριο «απέκρουσε όλες τις απαιτήσεις του παίκτη σχετικά με ηθική παρενόχληση, αδήλωτη εργασία, μετατροπή σε μόνιμη σύμβαση, παραβίαση του συμβολαίου και παραλείψεις υποχρέωσης ασφάλειας».

Η Παρί Σεν Ζερμέν επανέλαβε ότι «ενήργησε πάντα με καλή πίστη και ακεραιότητα», προσθέτοντας ότι το δικαστήριο αναγνώρισε την ύπαρξη λεκτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς όμως να εξάγει τις νομικές συνέπειες.