Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που «βομβαρδίζει» τα αντίπαλα δίχτυα, δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και σύμφωνα με δημοσιεύματα ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε μαθήματα για να το αποκτήσει. Μάλιστα, οι Ισπανοί τονίζουν ότι ο 27χρονος Εμπαπέ επέλεξε να κάνει μαθήματα οδήγησης σε σχολή στη «λαϊκή» περιοχή του Αλκορκόν και όχι στην πιο ακριβή περιοχή όπου μένει στη Μαδρίτη, τονίζοντας ότι αποφάσισε να δρομολογήσει τη διαδικασία μόνος του.

Είναι γνωστό ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει αρκετά αυτοκίνητα στο γκαράζ του, που δεν μπορεί να τα οδηγήσει ο ίδιος επειδή λείπουν τα τυπικά προσόντα και εννοούμε το δίπλωμα οδήγησης. Μάλιστα, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ένα από τα αυτοκίνητα που του έχει προσφερθεί είναι ένα πολυτελές αυτοκίνητο, αξίας περίπου 150.000 ευρώ, το οποίο μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να κάνει βόλτες για να το απολαύσει.

Η συγκεκριμένη σχολή οδηγών στο Αλκορκόν έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη σε τοπικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,9 αστέρων στο Google από περισσότερες από 300 αξιολογήσεις μέσα σε λίγο παραπάνω από τρία χρόνια λειτουργίας. Επίσης, έχει γραφεία και σε άλλες περιοχές της Μαδρίτης.

Η κίνηση του Εμπαπέ εκλαμβάνεται ως ακόμη ένα σημάδι της ομαλής προσαρμογής του στη ζωή στη Μαδρίτη. Άλλωστε, ο Γάλλος σταρ δεν κρύβει ότι χαρούμενος στη δεύτερη σεζόν του στον σύλλογο και πρόθυμος επενδύσει σε τοπικές επιχειρήσεις εκτός αγωνιστικού χώρου.

Μια άλλη είδηση, σχετική με τον Επαμπέ είναι ότι σύμφωνα με τη L’Equipe η Παρί Σεν Ζερμέν έχει καταβάλει τα 4 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 6 εκατ. ευρώ που εκκρεμούσαν προς τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε το δικαστήριο και πρέπει να καταβάλει έως και 61 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για απλήρωτους μισθούς και μπόνους του Γάλλου σούπερ σταρ. Ήδη, έχει πληρώσει τα 59 εκατ. ευρώ και αναμένουν από τον παίκτη να παραιτηθεί από το εναπομείναν ποσό των 2 εκατ. ευρώ.