Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.
Για 64 λεπτά η Βαλένθια κρατούσε το μηδέν στην έδρα της, απέναντι στη Ρεάλ για την 23η αγωνιστική της La Liga, όμως μέχρι εκεί… Άλβαρο Καρέρας με γκολ στο 65ο λεπτό ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο της νίκης για τη «βασίλισσα», ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ εκείνος που τη «σφράγισε»!
Με αυτό το τρίποντο, το οποίο ήταν το 18 σε 23 παιχνίδια για του Μαδριλένους, έφτασαν τους 57 βαθμούς και πλησίασαν ξανά στον πόντο την πρωτοπόρο Μπαρτσελονα που έχει 58.
Οσο για τη Βαλένθια, αυτή ήταν η 10η ήττα της και παραμένοντας στους 23 βαθμούς είναι στην 17η θέση, πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.
Όσον αφορά τα γκολ, το 1-0 έγινε στο 65’, όταν ο Καρέρας πήρε την μπάλα στα αριστερά, «άδειασε» τους αμυντικούς των «νυχτερίδων» και από το ύψος του πέναλτι περίπου, πλάσαρε με το δεξί για το 0-1.
Το πολύτιμο τρίποντο για τη Ρεάλ «κλείδωσε» οριστικά ο Εμπαπέ στο 90+1’. Ο Γάλλος φορ σκόραρε με πλασέ εξ επαφής μετά από γύρισμα του Ντίαθ από αριστερά.
Βαλένθια: Ντιμιτριέβσκι, Ουνάι Νούνιεθ (71’ Γκούιντο Ροντρίγκεθ), Τσέμερτ, Κοπέτε, Γκαγιά, Ριόχα (81’ Ραμαζάνι), Πεπέλου (71’ Κορέιρα), Ντανζουμά, Ούγκρινιτς (81’ Γκέρα), Ντούρο, Μπελτράν (81’ Σαντίκ).
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Χιμένεθ (75’ Άρνολντ), Ασένσιο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ (82’ Μασταντουόνο), Εμπαπέ, Γκονθάλο Γκαρσία (75’ Μπραΐμ Ντίαθ)
Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της La Liga
Παρασκευή (06/02)
Θέλτα-Οσασούνα 1-2
(53′ Μπόρχα Ιγκλέσιας – 35′ Μπούντιμιρ, 79′ Ραούλ Γκαρθία)
Σάββατο (07/02)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο (αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας)
Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0
(29′ Λεβαντόφσκι, 61′ Λαμίν Γιαμάλ, 83′ Μπερνάλ)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Έλτσε 3-1
(24′ Σούτσιτς, 37′ Ογιαρθάμπαλ, 89′ Όσκαρσον – 42′ Αντρέ Σίλβα)
Κυριακή (08/02)
Αλαβές-Χετάφε 0-2
(53′ Βάσκες, 71′ Ιγκλέσιας)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 4-2
(29′, 34′ Γκουρουθέτα, 86′ Σεράνο, 90+9′ Ναβάρο – 81′ Ελκεθάμπαλ, 90+4′ Ολαγκασάτι)
Σεβίλη-Τζιρόνα 1-1
(90+2′ Σάλας – 2′ Λεμάρ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 0-1
(28′ Αντονι)
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2
(65′ Καρέρας, 90+1′ Εμπαπέ)
Δευτέρα (09/02)
(22:00) Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ
Η βαθμολογία της Primera Division σε 23 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της επόμενης (24ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (13/02)
(22:00) Έλτσε-Οσασούνα
Σάββατο (14/02)
(15:00) Εσπανιόλ-Θέλτα
(17:15) Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης
(19:30) Σεβίλλη-Αλαβές
(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ
Κυριακή (15/02)
(15:00) Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο
(17:15) Χετάφε-Βιγιαρεάλ
(19:30) Λεβάντε-Βαλένθια
(22:00) Μαγιόρκα-Μπέτις
Δευτέρα (16/02)
(22:00) Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα
