Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα 3-0: Τριάρα για τους «μπλαουγκράνα» και +4 από τη Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα καθάρισε με 3-0 τη Μαγιόρκα για την 23η αγωνιστική της La Liga, έχοντας τρεις διαφορετικούς σκόρερ στην αναμέτρηση. Έτσι οι «μπλαουγκράνα» ανέβηκαν εκ νέου στο +4 από τη Ρεάλ, ελπίζοντας σε απώλεια βαθμών της «βασίλισσας» που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κυριακή (08/02, 22:00) τη Βαλένθια.

Από την άλλη η Μαγιόρκα κατρακύλησε στην 15η θέση έχοντας 24 βαθμούς και έχει μπλέξει στην υπόθεση παραμονής, καθώς η 18η Ράγιο Βαγιεκάνο, έχει 22 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ με τον Λεβαντόφσκι στο 29ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Όλμο, με τον Λαμίν Γιαμάλ να κάνει το 2-0 στο 61ο λεπτό, έπειτα από ασίστ και πάλι του Ισπανού μεσοεπιθετικού.

Οι γηπεδούχοι έκαναν και το 3-0 με τον Μπερνάλ, έπειτα από τελική πάσα του Φερμίν, σφραγίζοντας το τρίποντο για την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή (06/02)

Θέλτα-Οσασούνα 1-2

(53′ Μπόρχα Ιγκλέσιας – 35′ Μπούντιμιρ, 79′ Ραούλ Γκαρθία)

Σάββατο (07/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο (αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας)

(17:15) Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0

(29′ Λεβαντόφσκι, 61′ Λαμίν Γιαμάλ, 83′ Μπερνάλ)

(19:30) Σεβίλλη-Τζιρόνα (αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας)

(22:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Έλτσε

Κυριακή (08/02)

(15:00) Αλαβές-Χετάφε

(17:15) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε

(19:30) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις

(22:00) Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα (09/02)

(22:00) Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ

Η βαθμολογία