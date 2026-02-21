«Η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει επαφές για τον Χάαλαντ»

«Η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει ανατρεπτική κρούση για τον σταρ της Μάντσεστερ Σίτι καθώς πηγές διευκρινίζουν την επίδραση του Ντεμπελέ», αναφέρει το αγγλικό ειδησεογραφικό σάιτ TeamTalk, Όπως όλα δείχνουν ξεκινά ένα νέο σίριαλ καθώς υπάρχουν σενάρια που εμπλέκουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, όχι όμως στο άμεσο μέλλον!

Σύμφωνα με το TeamTalk η Παρί Σεν Ζερμέν προχώρησε σε διακριτικές επαφές για να ενημερωθεί σχετικά με την περίπτωση απόκτησης του Χάαλαντ από τη Μάντσεστερ Σίτι, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης παραμένει δεσμευμένος με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Πιο συγκεκριμένα, ο Νορβηγός σταρ υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2025 την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2034 με τις αποδοχές του να φτάνουν τις 875.000 λίρες την εβδομάδα.

Όμως, αυτό δεν αποθαρρύνει μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να ονειρεύονται την απόκτησή του. Υπάρχει και η φημολογία πως υπάρχει πιθανή ρήτρα αποδέσμευσης που θα μπορούσε να του ανοίξει το δρόμο προς τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Μπαρτσελόνα στο μέλλον. Με άλλα λόγια «χρεώνουν» στον Χάαλαντ ότι θέλει να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της La Liga, μετά τη Μάντσεστερ Σίτι και μετά την προηγούμενη θητεία του στη Bundesliga, με τη Ντόρτμουντ. Πάντως, το 2034 που λήγει το συμβόλαιό του ο Χάαλαντ θα είναι 36 ετών.

Ο 27χρονος Νορβηγός παραμένει ένας από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ στην Ευρώπη, έχοντας πετύχει 29 γκολ σε 37 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν. Στη Μάντσεστερ Σίτι, από το 2022 που φορά τη φανέλα της, μετρά 153 γκολ σε 183 αγώνες, για αυτό και οι «Πολίτες» τού πρόσφεραν το νέο υψηλό συμβόλαιο.

Πάντως, η Παρί Σεν Ζερμέν ενδέχεται να κινηθεί για επιθετικό άμεσα, καθώς ο Ντεμπελέ μπορεί να βρεθεί προς την έξοδο, μετά τις αιχμές που άφησε εξαιτίας της εκτός έδρας ήττας με 3-1 από τη Ρεν.

«Αν παίζουμε σαν μονάδες, δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Γάλλος, ενώ ο προπονητής Λουίς Ενρίκε επιχείρησε να τις υποβαθμίσει, δηλώνοντας ότι αυτά που είπε δεν έχουν αξία. «Οι δηλώσεις των παικτών μετά τον αγώνα είναι άνευ αξίας. Απολύτως άνευ αξίας. Όπως και των προπονητών. Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση για δηλώσεις παίκτη. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε παίκτη να είναι πάνω από τον σύλλογο», τόνισε ο Ενρίκε.

Ο Ντεμπελέ αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της νίκης 3-2 επί της Μονακό στα play-off του UEFA Champions League, αγώνα που ακολούθησε αυτού με τη Ρεν, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ‘Αρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Τσέλσι τον έχουν στο μεταγραφικό στόχαστρο. Κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει ενδεχόμενη κίνηση της Παρί για τον Χάαλαντ παραμένει άγνωστο.