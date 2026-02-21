sports betsson
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει επαφές για τον Χάαλαντ»
Ποδόσφαιρο 21 Φεβρουαρίου 2026, 08:14

«Η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει επαφές για τον Χάαλαντ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα η Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζει την περίπτωση του Χάαλαντ και αυτή την κίνηση τη συνδέουν με το ενδιαφέρον άλλων ομάδων για τον Ντεμπελέ

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Spotlight

«Η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει ανατρεπτική κρούση για τον σταρ της Μάντσεστερ Σίτι καθώς πηγές διευκρινίζουν την επίδραση του Ντεμπελέ», αναφέρει το αγγλικό ειδησεογραφικό σάιτ TeamTalk, Όπως όλα δείχνουν ξεκινά ένα νέο σίριαλ καθώς υπάρχουν σενάρια που εμπλέκουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, όχι όμως στο άμεσο μέλλον!

Σύμφωνα με το TeamTalk η Παρί Σεν Ζερμέν προχώρησε σε διακριτικές επαφές για να ενημερωθεί σχετικά με την περίπτωση απόκτησης του Χάαλαντ από τη Μάντσεστερ Σίτι, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης παραμένει δεσμευμένος με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Πιο συγκεκριμένα, ο Νορβηγός σταρ υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2025 την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2034 με τις αποδοχές του να φτάνουν τις 875.000 λίρες την εβδομάδα.

Όμως, αυτό δεν αποθαρρύνει μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να ονειρεύονται την απόκτησή του. Υπάρχει και η φημολογία πως υπάρχει πιθανή ρήτρα αποδέσμευσης που θα μπορούσε να του ανοίξει το δρόμο προς τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Μπαρτσελόνα στο μέλλον. Με άλλα λόγια «χρεώνουν» στον Χάαλαντ ότι θέλει να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της La Liga, μετά τη Μάντσεστερ Σίτι και μετά την προηγούμενη θητεία του στη Bundesliga, με τη Ντόρτμουντ. Πάντως, το 2034 που λήγει το συμβόλαιό του ο Χάαλαντ θα είναι 36 ετών.

Ο 27χρονος Νορβηγός παραμένει ένας από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ στην Ευρώπη, έχοντας πετύχει 29 γκολ σε 37 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν. Στη Μάντσεστερ Σίτι, από το 2022 που φορά τη φανέλα της, μετρά 153 γκολ σε 183 αγώνες, για αυτό και οι «Πολίτες» τού πρόσφεραν το νέο υψηλό συμβόλαιο.

Πάντως, η Παρί Σεν Ζερμέν ενδέχεται να κινηθεί για επιθετικό άμεσα, καθώς ο Ντεμπελέ μπορεί να βρεθεί προς την έξοδο, μετά τις αιχμές που άφησε εξαιτίας της εκτός έδρας ήττας με 3-1 από τη Ρεν.

«Αν παίζουμε σαν μονάδες, δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Γάλλος, ενώ ο προπονητής Λουίς Ενρίκε επιχείρησε να τις υποβαθμίσει, δηλώνοντας ότι αυτά που είπε δεν έχουν αξία. «Οι δηλώσεις των παικτών μετά τον αγώνα είναι άνευ αξίας. Απολύτως άνευ αξίας. Όπως και των προπονητών. Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση για δηλώσεις παίκτη. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε παίκτη να είναι πάνω από τον σύλλογο», τόνισε ο Ενρίκε.

Ο Ντεμπελέ αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της νίκης 3-2 επί της Μονακό στα play-off του UEFA Champions League, αγώνα που ακολούθησε αυτού με τη Ρεν, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ‘Αρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Τσέλσι τον έχουν στο μεταγραφικό στόχαστρο. Κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει ενδεχόμενη κίνηση της Παρί για τον Χάαλαντ παραμένει άγνωστο.

Headlines:
Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Τράπεζες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Στο Βελιγράδι 20.02.26

Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου

Με μία από τις πιο δυνατές ομάδες των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να αγωνιστεί το Σάββατο (21/2) η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Σύνταξη
Μπάσκετ 20.02.26

Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου
Στο Βελιγράδι 20.02.26

Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου

Με μία από τις πιο δυνατές ομάδες των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να αγωνιστεί το Σάββατο (21/2) η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Σύνταξη
Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων
Μπάσκετ 20.02.26

Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ κάνει μαθήματα οδήγησης για να αποκτήσει δίπλωμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη σημάδι προσαρμογής

Βάιος Μπαλάφας
Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ δηλώνει πως δεν απολαμβάνει τον ρόλο του στην Τότεναμ πριν από το ντεμπούτο του στην Premier League στο ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ και υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό!

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»

Μετά τη Λεβερκούζεν στο Champions League, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα δυστοκίας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)
Europa League 20.02.26

Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)

MVP με διαφορά, δύο γκολάρες και ισοφάριση ενός στοιχειωμένου ρεκόρ είναι το ρεζουμέ του εντυπωσιακού ευρωπαϊκού ντεμπούτου του Ανδρέα Τεττέη με τον Παναθηναϊκό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)

Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων
Διαρκής συρρίκνωση 21.02.26

Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων

Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κώστας Ντελέζος
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δασμοί Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι έπειτα από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ανώτατο Δικαστήριο 21.02.26

Τι αλλάζει πλέον στους δασμούς του Τραμπ

Τι πρόκειται να συμβεί με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ένα σημαντικό μέρος τους ήταν παράνομοι;

Σύνταξη
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%
Ουάσιγκτον 21.02.26

Ο Τραμπ υπέγραψε τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Τέσσερις νεκροί και πολλά προβλήματα στις μεταφορές λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης
Οι τελευταίες πληροφορίες 21.02.26

Τέσσερις νεκροί και πολλά προβλήματα στις μεταφορές στην Αυστρία λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης

Την τελευταία εβδομάδα οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν περίπου 200 φορές για να σώσουν ανθρώπους που καταπλακώθηκαν από τα χιόνια στην Αυστρία

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο