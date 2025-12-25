Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ζητήσει από τους παίκτες του να μην πάρουν κιλά στις γιορτές και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζυγίστηκε αμέσως μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ανεβάζοντας τα... αποτελέσματα.
Πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε… προειδοποιήσει τους παίκτες του ότι όποιος επιστρέψει και βρεθεί υπέρβαρος τότε θα μείνει εκτός αποστολής για το επόμενο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι στις 27 Δεκεμβρίου με αντίπαλο την Νότιγχαμ Φόρεστ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφοντας από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι ζυγίστηκε όπως όλοι οι παίκτες της Σίτι και όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς από τη φωτογραφία που «ανέβασε» στα social media η ένδειξη είναι 94,4 κιλά.
Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το ιδανικό βάρος για τον ύψους 1,95μ.. Νορβηγό φορ κι αν τόσα κιλά ζύγιζε πριν το… φαγοπότι, ωστόσο από τη λεζάντας της ανάρτησης στην οποία γράφει «Όλα καλά» φαίνεται πως το βάρος του είναι μέσα στα επιτρεπτά πλαίσια. Έτσι μάλλον θα γλιτώσει την… κατσάδα του Πεπ.
Να προσθέσουμε ότι στα σχόλια της ανάρτησης Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα συμπαίκτης του Νορβηγού στους «Πολίτες» έβαλε emojis που γελάνε!
Δείτε παρακάτω την φωτογραφία που ανέβασε ο Χάαλαντ με τη στιγμή που ζυγίζεται και την ανάρτηση που έκανε

