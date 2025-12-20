sports betsson
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0: Πέρασαν στην κορυφή οι «Πολίτες» με ηγετικό Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 20 Δεκεμβρίου 2025 | 19:25

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0: Πέρασαν στην κορυφή οι «Πολίτες» με ηγετικό Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε δύο γκολ και μία ασίστ στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, χάρτη στην οποία ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ισοπαλία 0-0 για τη Μπράιτον του Κωστούλα.

Σύνταξη
Στην κορυφή με σούπερ Χάαλαντ η Μάντσεστερ Σίτι! Με δύο γκολ και μία ασίστ του Νορβηγού φορ οι «Πολίτες» επικράτησαν με 3-0 της Γουέστ Χαμ στο «Etihad» για τη 17η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκαν στην πρώτη θέση περιμένοντας το ματς της Άρσεναλ με την Έβερτον για να δουν αν θα παραμείνουν εκεί.

Μόλις στο 7′ η Σίτι άνοιξε το σκορ όταν ο Φόντεν έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Χάαλαντ με διπλή προσπάθεια έγραψε το 1-0. Τρία λεπτά αργότερα ο ίδιος έχασε απίθανη ευκαιρία για να σκοράρει ξανά ενώ στο 38′ σέρβιρε στον Ράιντερς που από κοντά με πλασέ έκανε το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος η Γουέστ Χαμ μπήκε καλύτερα και είχε δύο καλές ευκαιρίες με Ποτς και Μπόουεν, αλλά αυτή που σκόραρε ήταν και πάλι η Σίτι. Στο 69′ συγκεκριμένα και μετά από αντεπίθεση ο Χάαλαντ πλάσαρε για το 3-0 που ήταν και το τελικό σκορ.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Ο’Ράιλι, Ντίας, Γκβάρντιολ, Νούνες, Γκονθάλεθ (67’ Σαβίνιο), Ράιντερς (67’ Χουσάνοβ), Σίλβα (75’ Μουκάσα), Φόντεν, Τσερκί (67’ Λιούις), Χάαλαντ.

Γουέστ Χαμ: Αρεολά, Γουόκερ Πίτερ, Κίλμαν, Τοντιμπό, Σκαρλς (63’ Μάγερς), Φερνάντες (79’ Ροντρίγκες), Ποτς (79’ Γουίλσον), Μαγκασά, Πακετά (78’ Σούτσεκ), Σάμερβιλ (79’ Μαυροπάνος), Μπόουεν.

 «Τρίποντο» η Μπρέντφορντ, ισοπαλίες για Μπράιτον και Μπόρνμουθ

Στα υπόλοιπα ματς, Μπράιτον και Σάντερλαντ έμειναν στο 0-0, με τον Κωστούλα να περνά αλλαγή στο 71′ για τους «γλάρους» και να είναι δραστήριος. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι της Μπόρνμουθ με την Μπέρνλι που έμεινε στο 1-1 ενώ η Μπρέντφορντ πέρασε με 2-0 από την έδρα της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς που δεν σκοράρει ούτε με πέναλτι.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στην Premier League

Σάββατο 20/12

Νιουκάστλ-Τσέλσι 2-2
Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1
Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0
Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2
Τότεναμ-Λίβερπουλ (19:30)
Έβερτον-Άρσεναλ (22:00)
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (22:00)

Κυριακή 21/12

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (18η) αγωνιστική:

Παρασκευή 26/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ (22:00)

Σάββατο 27/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)
Άρσεναλ-Μπράιτον (17:00)
Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ (17:00)
Μπέρνλι-Έβερτον (17:00)
Λίβερπουλ-Γουλβς (17:00)
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ (17:00)
Τσέλσι-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή 28/12

Σάντερλαντ-Λιντς (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ (18:30)

