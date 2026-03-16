Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Από τη μετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα τραυματίστηκε επίσης δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός του δεύτερου οχήματος.
- Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
- Ε-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε «ταμείο» από σήμερα έως και την Παρασκευή
- Επιμένει ο Τραμπ: «Έχω το απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς»
- Γιορτή σήμερα 16 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Τραγική εξέλιξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην είσοδο της Λαμίας, στον δρόμο προς Ανθήλη και Ροδίτσα, λίγο μετά τον πρώτο κυκλικό κόμβο.
Σύμφωνα με το Lamianow.gr, η 27χρονη οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική, υπέκυψε στα τραύματά της.
Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών μικρών παιδιών, τα οποία φοιτούν σε δημοτικό και νηπιαγωγείο. Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος τόσο τη Λαμία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια μετά τον γάμο της και την ολοκλήρωση των σπουδών της, όσο και τα Τρίκαλα, τον τόπο καταγωγής της.
Υπενθυμίζεται ότι στο τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, πατέρας και γιος, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας με ελαφρύτερα τραύματα.
Η Τροχαία Λαμίας συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση.
- Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο
- Ο Κομπανί δεν έχει τερματοφύλακες – Η Μπάγερν «ξέμεινε» και ετοιμάζει 16χρονο για το Champions League
- Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
- Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
- Loud Budgeting: Όταν το «δεν έχω λεφτά» έγινε η πιο απελευθερωτική δήλωση της εποχής μας
- «Αταμάν, το μετάνιωσες;»
- Τα «καρφιά» του Κόναν Ο’Μπράιεν για τον Ντόναλντ Τραμπ στα Όσκαρ
- ΕΕ: Τα έκτακτα μέτρα για την ενέργεια που βρίσκονται στο τραπέζι
