Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Βούλα: Το διπλό δράμα πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο
Ελλάδα 14 Μαρτίου 2026, 17:01

Βούλα: Το διπλό δράμα πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο

Μιλούν αποκλειστικά στο in οι γονείς του 24χρονου οδηγού -«Το παιδί μας είναι ψυχικά διαταραγμένο» τονίζουν

Γεωργία Κακή
Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Η εικόνα από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα κόβει την ανάσα. Μια σύγκρουση μέσα σε δευτερόλεπτα μετατρέπει μια συνηθισμένη νυχτερινή διαδρομή σε τραγωδία, αφήνοντας πίσω της έναν άνθρωπο νεκρό και δύο οικογένειες βυθισμένες στον πόνο.

Η 58χρονη Ολυμπία, οδηγός ταξί, χάνει τη ζωή της πάνω στο τιμόνι, την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει τίμια το μεροκάματό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δυστυχήματος, ο 24χρονος οδηγός κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας. Παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ταξί της άτυχης γυναίκας.

«Ήταν πάντα προσεκτική στον δρόμο» – Μαρτυρίες για την Ολυμπία

Άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα ήρεμη, εργατική και ιδιαίτερα προσεκτική στη δουλειά της. Η φίλη και συνάδελφός της, Όλγα περιγράφει τον χαρακτήρα της:

«Ήτανε ένα κορίτσι το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό, χαμογελαστό, ουδέποτε δημιουργούσε προβλήματα ειδικά στο επάγγελμά μας. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι η Ολυμπία μπορεί να είχε ευθύνη στο τροχαίο, ήταν πάντα τυπική στον ΚΟΚ, δεν βιαζόταν, προτιμούσε να πηγαίνει αργά και σταθερά.» Η 58χρονη δεν κατέληξε αμέσως μετά τη σύγκρουση. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η φίλη της συνεχίζει: «Βγήκαμε αληθινοί ότι είχε γίνει παραβίαση κόκκινου, από τον έτερο και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τόσο άδικα. Δυστυχώς κοπήκαν και τα όνειρά της να είναι κοντά στην κόρη της, να χαρεί με πράγματα μαζί της, όπως και το παιδί αυτή τη στιγμή στερείται τη μητέρα του. Σπουδάζει και ήθελε να φύγει και η μαμά της να πάει εκεί κοντά της».

Το όνειρο που δεν πρόλαβε να ζήσει

Η τραγική ειρωνεία είναι πως η Ολυμπία σχεδίαζε να αφήσει το τιμόνι του ταξί και να αλλάξει ζωή.

Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, ήθελε να μετακομίσει στη Σουηδία για να βρίσκεται κοντά στην κόρη της που σπουδάζει εκεί και να ξεκινήσουν μαζί μια νέα καθημερινότητα.

Η φίλη της μιλά με οργή για το δυστύχημα: «Όταν δεν μπορείς να πιάσεις ένα τιμόνι, εγώ δεν βγαίνω; Δεν γλεντάω; Ή θα πάρω ένα ταξί ή θα πάρω έναν άνθρωπο δικό μου να έρθει να με πάρει. Απ’ ότι κατάλαβα ήταν φτιαγμένος ή πιωμένος κιόλας. Και πέρασε το κόκκινο με 130. Είναι 100% δολοφόνος!»

Συντετριμμένη η οικογένεια του 24χρονου – Μιλούν για πρώτη φορά στο in

Την ώρα που η οικογένεια της Ολυμπίας πενθεί την απώλειά της, οι γονείς του 24χρονου οδηγού βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με μια δραματική πραγματικότητα.

Μιλώντας αποκλειστικά και για πρώτη φορά, περιγράφουν την ψυχική κατάσταση του γιου τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ο πατέρας του 24χρονου μιλώντας στο in, αναφέρει: «Δεν είναι σε ψυχική κατάσταση φυσιολογική. Όχι τώρα εξ’ αιτίας του ατυχήματος, τώρα έχει επιβαρυνθεί φυσικά αλλά υπήρχε προηγούμενο».

Στην ερώτηση αν λαμβάνει αγωγή ο 24χρονος, ο πατέρας του απαντά: «Αυτή την περίοδο όχι, αλλά λάμβανε για δύο χρόνια και ήταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. Διπολική διαταραχή. Ήταν σε κρίση και ήταν αρκετά πιο πριν σε κρίση. Είχε χαθεί δυο μέρες απ’ το σπίτι, συνέβαιναν παράξενα πράγματα είχε χάσει το κινητό του δεν είχε επικοινωνία».

«Το παιδί ήταν σε κρίση» – Οι τύψεις της μητέρας

Η μητέρα του 24χρονου μιλά για τις τύψεις που νιώθει η οικογένεια, αναρωτώμενη αν θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι και η αίσθηση οι τύψεις ότι αν μπορούσαμε να μην τον είχαμε αφήσει να σταματήσει τη θεραπεία; Αλλά τον βλέπαμε να συνεχίζει τις σπουδές του. δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτή η ψυχωτική κρίση θα ξέσπαγε έτσι έντονα και τόσο ραγδαία και με τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μας. Δεν μπορείς να χωνέψεις ότι το παιδί που το βλέπεις να εργάζεται ταυτόχρονα αυτό δουλεύει μέσα του και σε 2 μέρες μέσα θα είναι σε κατάσταση τέτοια που θα οδηγεί το αυτοκίνητο και θα λέει: «πάω με αποστολή τώρα!» Δεν το διανοείσαι!».

Η προσωπική μάχη του πατέρα

Ο πατέρας του νεαρού οδηγού περιγράφει και τη δική του δύσκολη κατάσταση υγείας, την ώρα που η οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο της τραγωδίας.

«Εγώ ήμουνα στο 4ο στάδιο καρκίνου από τον Μάρτιο του 2025, λεμφαδένα και πνεύμονα, έγινε μετάσταση τον Αύγουστο στο κεφάλι, χειρουργήθηκα τον Νοέμβριο, συνεχίζω τις ανοσοθεραπείες και προσδοκούμε να επιζήσω για να μπορέσω να συμπαρασταθώ στη σύζυγό μου» σημείωσε.

Και συνεχίζει περιγράφοντας την εικόνα που είχε για τον γιο του πριν το δυστύχημα: «Τελειώνει το ΕΚΠΑ, ένα μάθημα του είχε μείνει, φιλοσοφική σχολή ρωσική γλώσσα και σλαβικές σπουδές και όλο το καλοκαίρι όταν εγώ αρρώστησα, και έμαθε. Έπρεπε να είχα πεθάνει προφανώς έμεινα ζωντανός για να μπορώ να είμαι δίπλα στη γυναίκα μου αυτές τις μέρες. Εργάστηκε το παιδί όλο τον Αύγουστο, λέει ‘έχετε ανάγκη κρατήστε τα χρήματά μου εσείς’, ένα παιδί είχε δείξει να επανέρχεται. Μόνο με τον αδελφό του ήταν σε επικοινωνία. Ο αδελφός του εκείνο το βράδυ τον εντόπισε, έσπευσε να τον συμμαζέψει, κατέβασε τις ασφάλειες ώστε να μην μπορεί να βγει. Τώρα το παιδί δεν συνεργάζεται γιατί είναι ακόμα σε κρίση. Επανήλθε η ιατρική συνταγή, γι’ αυτό κρατείται γιατί αρνείται τον διορισμό συνηγόρου, ούτε ο ίδιος είναι σε θέση να μιλήσει. Αύριο θα πάμε για τρίτη φορά στην ανακρίτρια μήπως δεχθεί το διορισμό του συνηγόρου για να βγει μια απόφαση, γιατί θα είναι κρατούμενος αντιμετωπίζει κακούργημα. Κάποιες στιγμές αν πάει κάποιος να τον ζορίσει, εγώ για παράδειγμα, ‘μην με ακουμπάς δεν σε αναγνωρίζω’ και τέτοια πράγματα».

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Ο 24χρονος οδηγός συνεχίζει να κρατείται και μέχρι στιγμής δεν έχει απολογηθεί, καθώς αρνείται κατηγορηματικά την εκπροσώπησή του από δικηγόρο.

Την Κυριακή αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στην ανακρίτρια, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της υπόθεσης που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Κόσμος
Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές

Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Στη Θεσσαλονίκη 14.03.26

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή στο Μετρό λόγω εργασιών - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ

Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία

Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Δημήτρης Τερζής
Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» - Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

