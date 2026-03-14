Η εικόνα από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα κόβει την ανάσα. Μια σύγκρουση μέσα σε δευτερόλεπτα μετατρέπει μια συνηθισμένη νυχτερινή διαδρομή σε τραγωδία, αφήνοντας πίσω της έναν άνθρωπο νεκρό και δύο οικογένειες βυθισμένες στον πόνο.

Η 58χρονη Ολυμπία, οδηγός ταξί, χάνει τη ζωή της πάνω στο τιμόνι, την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει τίμια το μεροκάματό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δυστυχήματος, ο 24χρονος οδηγός κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας. Παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ταξί της άτυχης γυναίκας.

«Ήταν πάντα προσεκτική στον δρόμο» – Μαρτυρίες για την Ολυμπία

Άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα ήρεμη, εργατική και ιδιαίτερα προσεκτική στη δουλειά της. Η φίλη και συνάδελφός της, Όλγα περιγράφει τον χαρακτήρα της:

«Ήτανε ένα κορίτσι το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό, χαμογελαστό, ουδέποτε δημιουργούσε προβλήματα ειδικά στο επάγγελμά μας. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι η Ολυμπία μπορεί να είχε ευθύνη στο τροχαίο, ήταν πάντα τυπική στον ΚΟΚ, δεν βιαζόταν, προτιμούσε να πηγαίνει αργά και σταθερά.» Η 58χρονη δεν κατέληξε αμέσως μετά τη σύγκρουση. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η φίλη της συνεχίζει: «Βγήκαμε αληθινοί ότι είχε γίνει παραβίαση κόκκινου, από τον έτερο και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τόσο άδικα. Δυστυχώς κοπήκαν και τα όνειρά της να είναι κοντά στην κόρη της, να χαρεί με πράγματα μαζί της, όπως και το παιδί αυτή τη στιγμή στερείται τη μητέρα του. Σπουδάζει και ήθελε να φύγει και η μαμά της να πάει εκεί κοντά της».

Το όνειρο που δεν πρόλαβε να ζήσει

Η τραγική ειρωνεία είναι πως η Ολυμπία σχεδίαζε να αφήσει το τιμόνι του ταξί και να αλλάξει ζωή.

Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, ήθελε να μετακομίσει στη Σουηδία για να βρίσκεται κοντά στην κόρη της που σπουδάζει εκεί και να ξεκινήσουν μαζί μια νέα καθημερινότητα.

Η φίλη της μιλά με οργή για το δυστύχημα: «Όταν δεν μπορείς να πιάσεις ένα τιμόνι, εγώ δεν βγαίνω; Δεν γλεντάω; Ή θα πάρω ένα ταξί ή θα πάρω έναν άνθρωπο δικό μου να έρθει να με πάρει. Απ’ ότι κατάλαβα ήταν φτιαγμένος ή πιωμένος κιόλας. Και πέρασε το κόκκινο με 130. Είναι 100% δολοφόνος!»

Συντετριμμένη η οικογένεια του 24χρονου – Μιλούν για πρώτη φορά στο in

Την ώρα που η οικογένεια της Ολυμπίας πενθεί την απώλειά της, οι γονείς του 24χρονου οδηγού βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με μια δραματική πραγματικότητα.

Μιλώντας αποκλειστικά και για πρώτη φορά, περιγράφουν την ψυχική κατάσταση του γιου τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ο πατέρας του 24χρονου μιλώντας στο in, αναφέρει: «Δεν είναι σε ψυχική κατάσταση φυσιολογική. Όχι τώρα εξ’ αιτίας του ατυχήματος, τώρα έχει επιβαρυνθεί φυσικά αλλά υπήρχε προηγούμενο».

Στην ερώτηση αν λαμβάνει αγωγή ο 24χρονος, ο πατέρας του απαντά: «Αυτή την περίοδο όχι, αλλά λάμβανε για δύο χρόνια και ήταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. Διπολική διαταραχή. Ήταν σε κρίση και ήταν αρκετά πιο πριν σε κρίση. Είχε χαθεί δυο μέρες απ’ το σπίτι, συνέβαιναν παράξενα πράγματα είχε χάσει το κινητό του δεν είχε επικοινωνία».

«Το παιδί ήταν σε κρίση» – Οι τύψεις της μητέρας

Η μητέρα του 24χρονου μιλά για τις τύψεις που νιώθει η οικογένεια, αναρωτώμενη αν θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι και η αίσθηση οι τύψεις ότι αν μπορούσαμε να μην τον είχαμε αφήσει να σταματήσει τη θεραπεία; Αλλά τον βλέπαμε να συνεχίζει τις σπουδές του. δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτή η ψυχωτική κρίση θα ξέσπαγε έτσι έντονα και τόσο ραγδαία και με τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μας. Δεν μπορείς να χωνέψεις ότι το παιδί που το βλέπεις να εργάζεται ταυτόχρονα αυτό δουλεύει μέσα του και σε 2 μέρες μέσα θα είναι σε κατάσταση τέτοια που θα οδηγεί το αυτοκίνητο και θα λέει: «πάω με αποστολή τώρα!» Δεν το διανοείσαι!».

Η προσωπική μάχη του πατέρα

Ο πατέρας του νεαρού οδηγού περιγράφει και τη δική του δύσκολη κατάσταση υγείας, την ώρα που η οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο της τραγωδίας.

«Εγώ ήμουνα στο 4ο στάδιο καρκίνου από τον Μάρτιο του 2025, λεμφαδένα και πνεύμονα, έγινε μετάσταση τον Αύγουστο στο κεφάλι, χειρουργήθηκα τον Νοέμβριο, συνεχίζω τις ανοσοθεραπείες και προσδοκούμε να επιζήσω για να μπορέσω να συμπαρασταθώ στη σύζυγό μου» σημείωσε.

Και συνεχίζει περιγράφοντας την εικόνα που είχε για τον γιο του πριν το δυστύχημα: «Τελειώνει το ΕΚΠΑ, ένα μάθημα του είχε μείνει, φιλοσοφική σχολή ρωσική γλώσσα και σλαβικές σπουδές και όλο το καλοκαίρι όταν εγώ αρρώστησα, και έμαθε. Έπρεπε να είχα πεθάνει προφανώς έμεινα ζωντανός για να μπορώ να είμαι δίπλα στη γυναίκα μου αυτές τις μέρες. Εργάστηκε το παιδί όλο τον Αύγουστο, λέει ‘έχετε ανάγκη κρατήστε τα χρήματά μου εσείς’, ένα παιδί είχε δείξει να επανέρχεται. Μόνο με τον αδελφό του ήταν σε επικοινωνία. Ο αδελφός του εκείνο το βράδυ τον εντόπισε, έσπευσε να τον συμμαζέψει, κατέβασε τις ασφάλειες ώστε να μην μπορεί να βγει. Τώρα το παιδί δεν συνεργάζεται γιατί είναι ακόμα σε κρίση. Επανήλθε η ιατρική συνταγή, γι’ αυτό κρατείται γιατί αρνείται τον διορισμό συνηγόρου, ούτε ο ίδιος είναι σε θέση να μιλήσει. Αύριο θα πάμε για τρίτη φορά στην ανακρίτρια μήπως δεχθεί το διορισμό του συνηγόρου για να βγει μια απόφαση, γιατί θα είναι κρατούμενος αντιμετωπίζει κακούργημα. Κάποιες στιγμές αν πάει κάποιος να τον ζορίσει, εγώ για παράδειγμα, ‘μην με ακουμπάς δεν σε αναγνωρίζω’ και τέτοια πράγματα».

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Ο 24χρονος οδηγός συνεχίζει να κρατείται και μέχρι στιγμής δεν έχει απολογηθεί, καθώς αρνείται κατηγορηματικά την εκπροσώπησή του από δικηγόρο.

Την Κυριακή αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στην ανακρίτρια, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της υπόθεσης που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.