Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Πέμπτη στη συμβολή των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Βάρης – Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας.

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν οι οδηγοί από τα οχήματά τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές και στα δύο οχήματα και να εγκλωβιστούν οι οδηγοί τους.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με 4 πυροσβέστες και 2 οχήματα καθώς και ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους δύο οδηγούς.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός μιας γυναίκας η οποία παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ και ενός άνδρα από Ε.Ι.Χ. οχήματα, με τη χρήση διασωστικής σειράς, συνεπεία τροχαίου στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2026

Σοβαρά τραύματα

Η οδηγός του ταξί, 50-55 ετών, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα (πολυτραυματίας) στο Ασκληπιείο Βούλας, η οποία λίγη ώρα υπέκυψε στα τραύματά της ενώ ο οδηγός του ΙΧ, 23 ετών, υπέστη μόνο επιπόλαια τραύματα.

Ερευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.