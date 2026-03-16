Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη φονική συμπλοκή
Ελλάδα 16 Μαρτίου 2026, 08:25

Νέο βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα έχει καταγράψει από άλλη γωνία την κατάρρευση του 20χρονου μετά τη φονική συμπλοκή

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου μετά την άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη.

Στο υλικό φαίνονται οι τρεις νεαροί να βγαίνουν από την οδό Παπαδημητρίου αμέσως μετά το περιστατικό. Πρώτοι περνούν δύο από τους φίλους του και λίγα μέτρα πίσω ακολουθεί ο 20χρονος, ο οποίος εμφανίζεται να παραπατά. Στα τελευταία του βήματα προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και καταρρέει, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 20χρονος έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα.

Οι δικαστικές εξελίξεις

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά την κηδεία του 20χρονου, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 19χρονος φίλος του θύματος.

Πρόκειται για έναν από τους δυο φίλους του θύματος, που μετά τη δολοφονική επίθεση φαίνονται σε βίντεο ντοκουμέντο να τρέχουν.

Ο 19χρονος που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, συνελήφθη κατηγορούμενος πλέον και για σύσταση συμμορίας εκτός από τις διώξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

«Αυτές οι κατηγορίες προφανώς και δεν ευσταθούν, δεν ευσταθούν όταν έχουμε τρία παιδιά τα οποία δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι το ένα εξ αυτών δέχεται επίθεση με 2 μαχαιριές και έχει χάσει τη ζωή του και τα άλλα δυο παιδιά βρίσκονται ανάμεσά μας γιατί πρόλαβαν και έφυγαν», ανέφερε ο δικηγόρος του19χρονου, Αντώνης Καραγιάννης.

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί και ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου.

Business
ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Κόσμος
Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Γιώργος Σχοινάς
«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Γολγοθάς 15.03.26

Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.03.26

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν αναζήτησαν τον αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
Περιστατικό εκφοβισμού 15.03.26

Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη.

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Ελλάδα 15.03.26

Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Γεωργία Κακή
Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ελλάδα 15.03.26

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
The Expla-in Project: Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;
Expla-in 16.03.26

Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Ισραηλινό σφυροκόπημα στην Τεχεράνη
17η μέρα πολέμου 16.03.26

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Literature 16.03.26

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;
Εκτιμήσεις ειδικών 16.03.26

Αναλυτές εξετάζουν πέντε πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, από μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος έως μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

Νατάσα Μπαστέα
Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»
Περιφερειακή κρίση 16.03.26

Αποδυναμωμένοι, αλλά ενεργοί εν μέσω του πολέμου, οι περιφερειακοί «πληρεξούσιοι» του Ιράν κινούνται με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης σε ένα κατακερματισμένο γεωπολιτικό πεδίο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

