Νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου μετά την άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη.

Στο υλικό φαίνονται οι τρεις νεαροί να βγαίνουν από την οδό Παπαδημητρίου αμέσως μετά το περιστατικό. Πρώτοι περνούν δύο από τους φίλους του και λίγα μέτρα πίσω ακολουθεί ο 20χρονος, ο οποίος εμφανίζεται να παραπατά. Στα τελευταία του βήματα προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και καταρρέει, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 20χρονος έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα.

Οι δικαστικές εξελίξεις

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά την κηδεία του 20χρονου, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 19χρονος φίλος του θύματος.

Πρόκειται για έναν από τους δυο φίλους του θύματος, που μετά τη δολοφονική επίθεση φαίνονται σε βίντεο ντοκουμέντο να τρέχουν.

Ο 19χρονος που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, συνελήφθη κατηγορούμενος πλέον και για σύσταση συμμορίας εκτός από τις διώξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

«Αυτές οι κατηγορίες προφανώς και δεν ευσταθούν, δεν ευσταθούν όταν έχουμε τρία παιδιά τα οποία δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι το ένα εξ αυτών δέχεται επίθεση με 2 μαχαιριές και έχει χάσει τη ζωή του και τα άλλα δυο παιδιά βρίσκονται ανάμεσά μας γιατί πρόλαβαν και έφυγαν», ανέφερε ο δικηγόρος του19χρονου, Αντώνης Καραγιάννης.

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί και ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου.