Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Ελλάδα 14 Μαρτίου 2026, 15:55

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (17/3) έλαβε ο 23χρονος κατηγορούμενος για το φονικό επεισόδιο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στη Θεσσαλονίκη και στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο.

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι ο 20χρονος κατέληξε μετά από μεγάλη απώλεια αίματος

Αντιμετωπίζοντας τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας (η πρώτη κακουργηματική ή άλλες δύο πλημμεληματικές), η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε προθεσμία. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον νέο Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το πρώτο έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Οι ίδιες δικαστικές πηγές απέκλεισαν την εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα στον 20χρονο

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι ο 20χρονος κατέληξε μετά από μεγάλη απώλεια αίματος, η οποία προκλήθηκε λόγω ρήξης τού τοιχώματος της καρδιάς από τέμνον και νύσσον όργανο (μαχαίρι). Αυτό φαίνεται πως ήταν το καίριο χτύπημα που δέχτηκε ο παθών. Από τη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής σε συνδυασμό με τη διενεργηθείσα αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε και δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα. Εκτός από τα παραπάνω τραύματα, το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρεται σε τραύματα θλαστικά στην περιοχή της κεφαλής – με κύριο ένα κάταγμα που δέχθηκε το θύμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα.

Τι κατέθεσε προανακριτικά ο 23χρονος

Εξεταζόμενος από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία -άγνωστα προς τον ίδιο- άτομα, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του, όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα -όπως κατέθεσε- βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε το αιματηρό συμβάν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 23χρονος, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης η οποία διεξήχθη και συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία. Κατά πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται να προκύπτει ότι φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα, όπως επίσης πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Όσον αφορά την ανθρωποκτονία, ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε πού χτυπάει, ούτε ποιον. Το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του κατηγορούμενου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του.

«Ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Σε αυτό τον χρόνο, το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος είναι να σιωπήσει, να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος» ανέφερε νωρίτερα από τα δικαστήρια ο κ. Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος.

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Κόσμος
Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές

Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Λιτόχωρο Πιερίας 14.03.26

Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ελλάδα 14.03.26

Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Γραμμή 2 14.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή στο Μετρό λόγω εργασιών - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Πανεπιστήμιο 14.03.26

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ

Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Γνώριζε το θύμα 14.03.26

Στον εισαγγελέα ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη - Ο 20χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο σε θώρακα και πλάτη, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Νέα Υόρκη 14.03.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία

Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
Πολιτική 14.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Προσυνέδριο ΝΔ 14.03.26

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14.03.26

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» - Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
