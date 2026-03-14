Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (17/3) έλαβε ο 23χρονος κατηγορούμενος για το φονικό επεισόδιο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στη Θεσσαλονίκη και στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο.

Αντιμετωπίζοντας τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας (η πρώτη κακουργηματική ή άλλες δύο πλημμεληματικές), η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε προθεσμία. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον νέο Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το πρώτο έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Οι ίδιες δικαστικές πηγές απέκλεισαν την εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα στον 20χρονο

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι ο 20χρονος κατέληξε μετά από μεγάλη απώλεια αίματος, η οποία προκλήθηκε λόγω ρήξης τού τοιχώματος της καρδιάς από τέμνον και νύσσον όργανο (μαχαίρι). Αυτό φαίνεται πως ήταν το καίριο χτύπημα που δέχτηκε ο παθών. Από τη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής σε συνδυασμό με τη διενεργηθείσα αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε και δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα. Εκτός από τα παραπάνω τραύματα, το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρεται σε τραύματα θλαστικά στην περιοχή της κεφαλής – με κύριο ένα κάταγμα που δέχθηκε το θύμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα.

Τι κατέθεσε προανακριτικά ο 23χρονος

Εξεταζόμενος από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία -άγνωστα προς τον ίδιο- άτομα, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του, όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα -όπως κατέθεσε- βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε το αιματηρό συμβάν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 23χρονος, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης η οποία διεξήχθη και συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία. Κατά πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται να προκύπτει ότι φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα, όπως επίσης πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Όσον αφορά την ανθρωποκτονία, ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε πού χτυπάει, ούτε ποιον. Το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του κατηγορούμενου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του.

«Ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Σε αυτό τον χρόνο, το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος είναι να σιωπήσει, να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος» ανέφερε νωρίτερα από τα δικαστήρια ο κ. Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος.