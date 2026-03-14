Θεσσαλονίκη: Μαχαιριά στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου – Πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία

Από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε μετά από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά επήλθε ο θάνατος του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Για τη δολοφονία έχει συλληφθεί ένας 23χρονος.

«Ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος»

Σύμφωνα με το thestival, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Σε δηλώσεις της η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης μετά τους ισχυρισμούς του ότι δέχθηκε άγρια επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στον 23χρονο προέκυψε πως έχει ράμματα στην περιοχή του κεφαλιού μετά από θλαστικά τραύματα ενώ φέρει κακώσεις και στο πρόσωπο καθώς και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.