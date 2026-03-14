Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ασκήθηκε εις βάρος του 23χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τού απήγγειλε, εκτός από την κακουργηματική δίωξη για την ανθρωποκτονία και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος), ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα και ειδικότερα λίγο πριν τις 12 το πρωί, ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου).

Από τα δύο πρόσωπα, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο άλλος παραμένει άγνωστος. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθούν (ως προς το ενιαίο της δικογραφίας).

Όπως έγινε γνωστό δε, αποκλείστηκε η εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις Αρχές και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Ο 23χρονος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλως μαζί με τον δικηγόρο του στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και εκείνος βρισκόμενος σε άμυνα μαχαίρωσε τον 20χρονο.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία

«Ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Σε αυτό τον χρόνο, το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος είναι να σιωπήσει, να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος» ανέφερε νωρίτερα από τα δικαστήρια ο κ. Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος.

Θεσσαλονίκη: Από ακατάσχετη αιμορραγία ο θάνατος του 20χρονου

Από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε μετά από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά επήλθε ο θάνατος του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Σε δηλώσεις της η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Φέρει τραύματα και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης μετά τους ισχυρισμούς του ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στον 23χρονο προέκυψε πως έχει ράμματα στην περιοχή του κεφαλιού μετά από θλαστικά τραύματα ενώ φέρει κακώσεις και στο πρόσωπο καθώς και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.