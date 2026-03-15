Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία, σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε εις βάρος των δύο προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του κατά το φονικό επεισόδιο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ των δύο αυτών κατηγορουμένων είναι ένας 19χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε νωρίτερα το μεσημέρι, συνοδεία δικηγόρου, στην Α’ Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία για τη δολοφονία του 20χρονου.

Ο 19χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την επόμενη Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ήδη εις βάρος και των δυο η εισαγγελέας είχε απαγγείλει δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος

Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος διώκεται για τη δολοφονία του 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης από την οποία και ζήτησε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να απολογηθεί. Μέχρι την απολογία του ο 23χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Αρχικά, φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο 20χρονος και ακόμη 4 άτομα, του είχαν στήσει ενέδρα, τον χτύπησαν και πάνω στην πάλη έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι, το οποίο άρπαξε και στην προσπάθεια του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του in, χθες το πρωί ο 23χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως το μαχαίρι ήταν δικό του, το είχε στην κατοχή του όταν κατέβηκε από το σπίτι του και μετά τον τραυματισμό του 20χρονου το πέταξε σε ένα σημείο που δεν θυμάται.

Γνώριμος των Αρχών ο 23χρονος

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Την πρώτη για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και την δεύτερη, σε τυχαίο έλεγχο από αστυνομικούς, είχε βρεθεί με ένα μαχαίρι.