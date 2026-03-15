Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Στα δικαστήρια ο 19χρονος που αναζητούνταν

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προσήλθε σήμερα ο 19χρονος φίλος του φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο δικηγόρος του είχε επικοινωνήσει νωρίτερα σήμερα με τις αρχές και είπε πως ο νεαρός, θα προσέλθει να καταθέσει όσα γνωρίζει για το συμβάν.

Σημείωσε ωστόσο πως θα το κάνει ενώπιον της ανακρίτριας γι΄αυτό και έφτασε στα δικαστήρια, χωρίς να περάσει από το κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας άσκησε χθες ποινική δίωξη τόσο στον 19χρονο όσο και σε έναν ακόμη νεαρό, οι οποίοι ήταν μαζί με τον 20χρονο στην Καλαμαριά. Οι δύο κατηγορούνται για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με βάση τον νέο αθλητικό νόμο και από κοινού.

Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος

Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος διώκεται για τη δολοφονία του 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης από την οποία και ζήτησε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να απολογηθεί. Μέχρι την απολογία του ο 23χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Το φονικό επεισόδιο φαίνεται να θεωρείται και από τις Αρχές ως οπαδικό. Σχηματίστηκε επίσης δικογραφία σε βάρος δύο ακόμη προσώπων από την παρέα του 20χρονου θύματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνη σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο.