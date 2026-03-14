Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές

Οι δυο φίλοι του 20χρονου θύματος στην Θεσσαλονίκη, αναζητούνται από την Ελληνική Αστυνομία, αφού σε βαρος τους φέρεται να έχει σχηματιστει δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βαρος του 23χρονου καθ’ ομολογιαν δράστη.

Αλλαγή στάσης από τον 23χρονο καθ’ ομολογίαν δράση

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος αντιμετωπίζοντας τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας (η πρώτη κακουργηματική ή άλλες δύο πλημμεληματικές), παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Αρχικά, φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο 20χρονος και ακόμη 4 άτομα, του είχαν στήσει ενέδρα, τον χτύπησαν και πάνω στην πάλη έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι, το οποίο άρπαξε και στην προσπάθεια του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα το θυμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του in, σήμερα το πρωί ο 23χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως το μαχαίρι το ήταν δικό του, το είχε στην κατοχή του όταν κατέβηκε από το σπίτι του και μετά τον τραυματισμό του 20χρονου το πέταξε σε ένα σημείο που δεν θυμάται.

Γνώριμος των Αρχών ο 23χρονος

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Την πρώτη για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και την δεύτερη, σε τυχαίο έλεγχο από αστυνομικούς, είχε βρεθεί με ένα μαχαίρι.