Το τελευταίο αντίο αναμένεται να πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον 20χρονο που έχασε τη ζωή του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Η κηδεία του 20χρονου θα τελεστεί σήμερα στις 13.00, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Συκεών.

Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος διώκεται για τη δολοφονία του 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης από την οποία και ζήτησε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να απολογηθεί. Μέχρι την απολογία του ο 23χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Το φονικό επεισόδιο φαίνεται να θεωρείται και από τις Αρχές ως οπαδικό. Πληροφορίες αναφέρουν πως σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ακόμη προσώπων από την παρέα του 20χρονου θύματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνη σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο.

Ο 23χρονος εμφανίστηκε την Παρασκευή αυτοβούλως μαζί με τον δικηγόρο του στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

«Ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Σε αυτό τον χρόνο, το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος είναι να σιωπήσει, να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος» ανέφερε νωρίτερα από τα δικαστήρια ο κ. Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος.